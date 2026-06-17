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Good News: કર્મચારીઓના EPF ખાતામાં આજ મહિને જમા થશે વ્યાજની રકમ

એક વરિષ્ઠ અધિકારીએ જણાવ્યું કે, EPF વ્યાજ જમા કરવાની પ્રક્રિયા સાથે સંકળાયેલી તમામ ઔપચારિકતાઓ પૂર્ણ થઈ ગઈ છે. સૌરભ શુક્લાનો અહેવાલ. :

કર્મચારીઓના EPF ખાતામાં આજ મહિને જમા થશે વ્યાજની રકમ
કર્મચારીઓના EPF ખાતામાં આજ મહિને જમા થશે વ્યાજની રકમ (IANS)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : June 17, 2026 at 5:13 PM IST

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નવી દિલ્હી: પગારદાર કર્મચારીઓ પગાર વધારાની આતુરતાથી રાહ જોતા હોય છે, અને તેમના EPF ખાતાઓમાં જમા થતું વાર્ષિક વ્યાજ પણ તેમના અલગ નથી. જોકે, આ વર્ષે EPF વ્યાજ ક્રેડિટમાં સામાન્ય કરતાં વધુ સમય લાગ્યો છે, જેના કારણે લાખો કર્મચારી ભવિષ્ય નિધિ સંગઠન (EPFO) ધારકોમાં ઉત્સુક્તા વઘી રહી છે.

ETV ભારતને મળેલી વિશિષ્ટ માહિતી અનુસાર, આ મહિનાના અંત સુધીમાં EPF ખાતાઓમાં વ્યાજ ક્રેડિટ જમા થવાની અપેક્ષા છે. આ બાબતથી વાકેફ એક વરિષ્ઠ અધિકારીએ ETV ભારતને જણાવ્યું હતું કે વ્યાજ ક્રેડિટ પ્રક્રિયા સંબંધિત તમામ જરૂરી ઔપચારિકતાઓ પૂર્ણ થઈ ગઈ છે, અને પ્રક્રિયા હવે અંતિમ તબક્કામાં છે. અધિકારીએ એ પણ જણાવ્યું છે કે, આ વાતની સંપૂર્ણ શક્યતા છે કે ગત નાણાકીય વર્ષનું વ્યાજ 30 જૂન પહેલાં EPFO ​​સભ્યોના ખાતામાં જમા થઈ જશે.

એક વખત પ્રક્રિયા પૂર્ણ થયા પછી, વ્યાજની રકમ સીધી EPF સભ્યના ખાતામાં દેખાશે. તેનાથી ચોક્કસપણે લાખો કર્મચારીઓને રાહત મળશે જેઓ આ વાર્ષિક વ્યાજ જમા થવાની આતુરતાથી રાહ જોઈ રહ્યા છે.

CBT બેઠક

આ સંદર્ભમાં, કેન્દ્રીય શ્રમ અને રોજગાર મંત્રી ડૉ. મનસુખ માંડવિયાએ 2 માર્ચ, 2026 ના રોજ નવી દિલ્હીમાં કર્મચારી ભવિષ્ય નિધિ (EPF) ના સેન્ટ્રલ બોર્ડ ઓફ ટ્રસ્ટીઝ (CBT) ની એક મહત્વપૂર્ણ બેઠકની અધ્યક્ષતા કરી હતી. આ બેઠકમાં, કાળજીપૂર્વક વિચાર-વિમર્શ કર્યા પછી, CBT એ નાણાકીય વર્ષ 2025-26 માટે EPF ખાતાઓમાં થાપણો પર 8.25 ટકા વાર્ષિક વ્યાજ દરની ભલામણ કરી હતી.આ બેઠક બાદ, શ્રમ મંત્રાલયે જણાવ્યું હતું કે, ભારત સરકાર દ્વારા વ્યાજ દર સત્તાવાર રીતે સૂચિત કરવામાં આવશે, ત્યારબાદ EPFO ​​ગ્રાહકના ખાતામાં વ્યાજ જમા કરશે.

શ્રમ મંત્રાલયના જણાવ્યા અનુસાર, વૈશ્વિક અનિશ્ચિતતાઓ છતાં, EPFO ​​એ મજબૂત નાણાકીય સ્થિતિ જાળવી રાખી છે, જેનાથી વ્યાજ ખાતા પર દબાણ લાવ્યા વિના સ્થિર અને સ્પર્ધાત્મક વળતર સુનિશ્ચિત થયું છે. મંત્રાલયે જણાવ્યું હતું કે, આ નિર્ણયથી કરોડો કર્મચારીઓને ફાયદો થયો છે, કારણ કે, તેમની સેવાનિવૃત્તિ સુરક્ષા મજબૂત થઈ છે, સાથે જ EPFO​નું યોગદાન સુરક્ષીત રાખવું અને અન્ય આવાજ રોકાણની માધ્યમોની સરખામણીમાં સમજદારીભર્યુ અને ટકાઉ તેમજ આકર્ષક વળતર આપવાની પ્રતિબદ્ધતા મજબૂત કરે છે.

આંકડાઓ દર્શાવે છે કે ETF (એક્સચેન્જ-ટ્રેડેડ ફંડ્સ) અને અન્ય રોકાણોમાંથી સારા વળતરને કારણે, EPFO ​​છેલ્લા ઘણા વર્ષોથી 8 ટકાથી વધુ વ્યાજ દર આપી રહ્યું છે

પગારદાર કર્મચારીઓએ વર્ષમાં એક વખતા તેમના EPF થાપણો પર વ્યાજ જમા કરાવવું જરૂરી છે, પરંતુ EPFO ​​દર મહિને આ દરે EPF થાપણો પર વ્યાજની ગણતરી કરે છે. જોકે, આ રકમ દર મહિને સભ્યના ખાતામાં જમા થતી નથી. તેના બદલે, તે 31 માર્ચના રોજ પૂરા થતા સમગ્ર નાણાકીય વર્ષ માટે એક જ રકમમાં જમા થાય છે.

આ અંગે ETV ભારત સાથે વાત કરતા, ભૂતપૂર્વ CBT સભ્ય વિરજેશ ઉપાધ્યાયે જણાવ્યું હતું કે, સબ્સ્ક્રાઇબર્સને ક્યારેક ક્યારેક પોતાની પાસબુકમાં વ્યાજ જોવામાં વિલંબ અનુભવે છે. તેમણે કહ્યું કે આ વિલંબ મુખ્યત્વે દેશભરમાં લાખો ખાતાઓની ગણતરી, મંજૂરી અને અપડેટ કરવામાં સામેલ લાંબી વહીવટી પ્રક્રિયાને કારણે થાય છે.

કેવી રીતે કાર્ય કરે છે પ્રક્રિયા ?

દર વર્ષે, સેન્ટ્રલ બોર્ડ ઓફ ટ્રસ્ટીઝ EPF કમાણીની સમીક્ષા કરે છે, અને વાર્ષિક વ્યાજ દરની ભલામણ કરે છે. EPFO ​​ક્રેડિટ પ્રક્રિયા શરૂ કરે તે પહેલાં, ભલામણ કરાયેલ વ્યાજ દરને નાણા મંત્રાલય તરફથી ઔપચારિક મંજૂરી અને સૂચના પ્રાપ્ત કરવી આવશ્યક છે. નિષ્ણાતો કહે છે કે આ એક સંપૂર્ણ વહીવટી કાર્ય છે અને વ્યાજ દર નક્કી કરવામાં તેની કોઈ સીધી ભૂમિકા નથી.

ઉપાધ્યાયના મતે, જોકે વ્યાજ દર વાર્ષિક ધોરણે જાહેર કરવામાં આવે છે, વ્યાજની ગણતરી ખાતામાં બંધ બેલેન્સના આધારે માસિક કરવામાં આવે છે, જેમાં નવા યોગદાન, ઉપાડ અને કોઈપણ ભંડોળ ટ્રાન્સફરનો સમાવેશ થાય છે. એકવાર બધી ગણતરીઓ પૂર્ણ થઈ જાય, પછી EPFO ​​આખા નાણાકીય વર્ષ માટે કુલ વ્યાજની રકમ એક જ વારમાં ખાતામાં જમા કરે છે. તેમણે ઉમેર્યું કે લાખો પાસબુક અપડેટ કરવામાં ઘણા મહિના લાગી શકે છે.

વ્યાજની ગણતરી ચાલુ માસિક બેલેન્સ પર કરવામાં આવે છે. મહિનાની શરૂઆત પહેલાં જમા કરાયેલા યોગદાનથી તે મહિને વ્યાજ મળવાનું શરૂ થાય છે. જો વ્યાજની એન્ટ્રી ઘણા મહિના પછી તમારી પાસબુકમાં દેખાય છે, તો પણ ગ્રાહકને કોઈ નુકસાન થતું નથી. વિરજેશ ઉપાધ્યાયે ભાર મૂક્યો કે 31 માર્ચ સુધીમાં વ્યાજ સંપૂર્ણપણે જમા થઈ જાય છે અને અંતે ખાતામાં જમા થઈ જાય છે.

જો યોગદાન બંધ થઈ જાય, તો EPF ખાતા પર ત્રણ વર્ષ સુધી વ્યાજ જમા થતું રહે છે. તેમણે ઉમેર્યું કે જો સતત 36 મહિના સુધી કોઈ યોગદાન ન થાય તો ખાતું નિષ્ક્રિય માનવામાં આવે છે.

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