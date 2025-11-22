કર્મચારીઓને દર મહિનાની 7 તારીખ સુધીમાં તેમના પગાર મળશે; જાણો નવા શ્રમ કોડના ફાયદાઓ
નવા શ્રમ કોડ હેઠળ, IT કંપનીઓએ હવે ખાતરી કરવી પડશે કે કર્મચારીઓને દર મહિનાની 7 તારીખ સુધીમાં તેમના પગાર મળે.
Published : November 22, 2025 at 5:34 PM IST
નવી દિલ્હી: ભારતના નવા શ્રમ કોડ સત્તાવાર રીતે 21 નવેમ્બરથી અમલમાં આવ્યા. આ દેશના કાર્યબળ નિયમનમાં એક મુખ્ય સુધારા માનવામાં આવે છે, કારણ કે તે 29 જૂના શ્રમ કાયદાઓને રદ કરે છે. આ કાયદાઓ 2020 માં સંસદ દ્વારા પસાર કરવામાં આવ્યા હતા અને પાંચ વર્ષ પછી લાગુ કરવામાં આવ્યા હતા.
નવા શ્રમ કોડમાં વેતન સંહિતા (2019), ઔદ્યોગિક સંબંધો કોડ (2020), સામાજિક સુરક્ષા કોડ (2020) અને વ્યવસાયિક સલામતી, આરોગ્ય અને કાર્યકારી પરિસ્થિતિઓ કોડ (2020) શામેલ છે. નવા શ્રમ કોડ ભારતના ખંડિત શ્રમ કાયદાઓને એક જ આધુનિક માળખા હેઠળ લાવે છે.
નવા શ્રમ કોડ સમાન પગાર નિયમો, મજબૂત સલામતી ધોરણો, ઉન્નત સામાજિક સુરક્ષા અને નોકરીદાતાઓ માટે સરળ પાલન લાવે છે. ખાસ કરીને IT અને IT-સક્ષમ સેવાઓ ક્ષેત્રની કંપનીઓએ હવે દર મહિનાની 7 તારીખ સુધીમાં પગાર ચૂકવવાની ખાતરી કરવી જરૂરી છે. આનાથી પારદર્શિતા વધશે અને નાણાકીય તણાવ ઓછો થશે, કર્મચારીઓ અને નોકરીદાતાઓ વચ્ચે વિશ્વાસ વધશે તેવી અપેક્ષા છે.
મહિલાઓ માટે સમાન પગાર
શ્રમ મંત્રાલયના જણાવ્યા અનુસાર, આ સુધારાઓ પહેલાં, નોકરીદાતાઓ માટે સમયસર પગાર ચૂકવવાનું ફરજિયાત પાલન નહોતું. કેન્દ્રીય શ્રમ મંત્રી મનસુખ માંડવિયાએ એક ઇમેઇલમાં જણાવ્યું હતું કે આ કોડ્સ બધા કામદારો માટે સમયસર લઘુત્તમ વેતન, બધા કર્મચારીઓ માટે નિમણૂક પત્રો, કાર્યસ્થળ પર મહિલાઓ માટે સમાન પગાર અને વધુ આદર, એક વર્ષ પછી ફિક્સ્ડ ટર્મ કર્મચારીઓ માટે ગ્રેચ્યુઇટી, 40 વર્ષથી વધુ ઉંમરના કામદારો માટે મફત વાર્ષિક આરોગ્ય તપાસ અને તેથી વધુ સુનિશ્ચિત કરશે.
નવા શ્રમ કોડ હેઠળ, IT કંપનીઓએ ખાતરી કરવી પડશે કે ગિગ વર્કર્સ સહિત તમામ કર્મચારીઓને પ્રોવિડન્ટ ફંડ, ESIC, વીમો અને ગ્રેચ્યુઇટી જેવા સામાજિક સુરક્ષા લાભો મળે. આ લાભો લાંબા સમયથી IT વ્યાવસાયિકો દ્વારા માંગવામાં આવી રહી છે, કારણ કે આ ક્ષેત્રમાં કાર્યબળનો મોટો ભાગ ફિક્સ્ડ-ટર્મ કોન્ટ્રાક્ટ, વેન્ડર વ્યવસ્થા અથવા પ્રોજેક્ટ-આધારિત ડિપ્લોયમેન્ટ પર કામ કરે છે.
કાર્યબળમાં મહિલાઓની ભાગીદારી વધશે
નવા શ્રમ કાયદાના અમલીકરણ સાથે, મહિલાઓને હવે રાત્રે અને તમામ પ્રકારની નોકરીઓમાં કામ કરવાની મંજૂરી આપવામાં આવશે, જો તેમની સંમતિથી જરૂરી સલામતીના પગલાં લેવામાં આવે. શ્રમ કોડ મુજબ, IT કંપનીઓ "સમાન કામ માટે સમાન વેતન" પ્રદાન કરે છે, જે કાર્યબળમાં મહિલાઓની ભાગીદારીને પ્રોત્સાહન આપે છે. IT કંપનીઓએ પણ મહિલાઓને રાત્રિ શિફ્ટમાં કામ કરવાની સુગમતા પૂરી પાડવાની જરૂર પડશે, જેનાથી કાર્યબળમાં તેમની ભાગીદારી વધશે.
આ પણ વાંચો: