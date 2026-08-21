ભારતના ગામડાઓ પર મસ્કની નજર, કહ્યું - ત્યાં નેટવર્ક નથી, મારી કંપની પહોંચડશે ઈન્ટરનેટ
સ્ટારલિંકે ફરી એકવાર ભારતમાં તેના Gen 2 સેટેલાઇટ નેટવર્ક અને ડિવાઈસ સર્વિસિસની મંજૂરી માટે અરજી કરી છે
Published : August 21, 2026 at 4:07 PM IST
નવી દિલ્હી: વિશ્વના સૌથી ધનિક ઉદ્યોગપતિ એલોન મસ્ક ફરી એકવાર ભારતના ઇન્ટરનેટ બજારમાં હલચલ મચાવવા માટે તૈયાર છે. સોશિયલ મીડિયા પ્લેટફોર્મ X (અગાઉ ટ્વિટર) પર એક પોસ્ટમાં, મસ્કે જણાવ્યું હતું કે તેમની સેટેલાઇટ ઇન્ટરનેટ કંપની, 'સ્ટારલિંક', ખાસ કરીને ગ્રામીણ અને દૂરના વિસ્તારોમાં ઇન્ટરનેટ ઍક્સેસ વિનાના ભારતીયો માટે સૌથી વધુ ફાયદાકારક સાબિત થશે.
મસ્કનું નિવેદન એવા સમયે આવ્યું છે જ્યારે સ્ટારલિંકે ભારતમાં તેની સેવાઓ શરૂ કરવા માટે સરકાર પાસેથી નવી મંજૂરી માંગી છે. એક અહેવાલ મુજબ, કંપનીએ તેની નવી અને અદ્યતન 'ઝેન 2' સેટેલાઇટ સિસ્ટમ અને 'ડાયરેક્ટ-ટુ-ડિવાઇસ' (D2D) ટેકનોલોજી અંગે મંજૂરી માટે અરજી કરી છે.
આ સમય કેમ મહત્વપૂર્ણ છે?
ભારતમાં હાલમાં ડિજિટલ કનેક્ટિવિટી અંગે નોંધપાત્ર કાર્ય ચાલી રહ્યું છે, છતાં નોંધપાત્ર અસમાનતાઓ હજુ પણ છે. મસ્ક દ્વારા શેર કરાયેલા ડેટા અનુસાર, દેશના આશરે 11,256 ગામડાઓ સુધી 4G નેટવર્ક હજુ સુધી પહોંચ્યું નથી. વધુમાં, ગ્રામીણ વિસ્તારોમાં ઇન્ટરનેટ વપરાશકર્તાઓની સંખ્યા શહેરી કેન્દ્રો કરતા ઘણી ઓછી છે; જ્યારે શહેરોમાં ઇન્ટરનેટ કનેક્શન દર પ્રતિ 100 લોકો દીઠ 126.80 છે, ત્યારે ગામડાઓમાં તે માત્ર 48.31 છે.
Starlink would help the least served in India, especially in rural areas https://t.co/ffCvpL61WQ— Elon Musk (@elonmusk) August 21, 2026
જોકે સરકારના 'ભારતનેટ' પ્રોજેક્ટ દ્વારા મોટાપાયે ફાઇબર-ઓપ્ટિક કેબલ નાખવામાં આવ્યા છે, પડકારજનક ભૂપ્રદેશ, પર્વતીય પ્રદેશો અને ગાઢ જંગલોને કારણે ઘણી ગ્રામ્ય પરિષદો (પંચાયતો) માં ઇન્ટરનેટ સેવાઓ ઉપલબ્ધ નથી. મસ્ક આ અંતરને દૂર કરવા માગે છે.
ટાવર વગર ચાલશે ઇન્ટરનેટ
સ્ટારલિંકની ખાસિયત એ છે કે તેને જમીન પર મોબાઇલ ટાવર લગાવવાની કે કેબલ નાખવાની જરૂર નથી. તે લો-અર્થ ઓર્બિટ (LEO) સેટેલાઇટ દ્વારા સીધા ઇન્ટરનેટ સિગ્નલ ટ્રાન્સમિટ કરે છે. વધુમાં, કંપનીની નવી 'ડાયરેક્ટ-ટુ-ડિવાઇસ' ટેકનોલોજી સ્ટાન્ડર્ડ મોબાઇલ ફોનને ડીશ એન્ટેનાની જરૂર વગર સીધા સેટેલાઇટ સાથે કનેક્ટ થવા સક્ષમ બનાવશે. આ ખાતરી કરે છે કે પૂર, ભૂકંપ દરમિયાન અથવા નેટવર્ક કવરેજ ન હોય તેવા વિસ્તારોમાં પણ ફોન કાર્યરત રહે છે.
કિંમત અને પડકારો
આ ટેક્નોલૉજી ભલે શાનદાર હોય પરંતુ તેની કિંમત ગ્રામીણ ભારતીય બજાર માટે એક મહત્વપૂર્ણ પડકાર છે. ભારતમાં વિશ્વનો સૌથી સસ્તો મોબાઇલ ડેટા મળે છે; તેનાથી વિપરીત, સ્ટારલિંકના હાર્ડવેર (ડીશ) ની અંદાજિત કિંમત લગભગ ₹33,000 છે, જેમાં માસિક સબ્સ્ક્રિપ્શન ચાર્જ ₹3,000 થી ₹4,200 સુધીનો છે. સરેરાશ ગ્રામીણ ઘરો માટે આ ખર્ચ ઘણો વધારે છે.
પરવાનગીની રાહ
સ્ટારલિંક ભારતમાં તેની સેવાઓ શરૂ કરવા માટે સંપૂર્ણપણે તૈયાર છે. જોકે, કંપનીને હજુ પણ ભારત સરકાર પાસેથી જરૂરી લાઇસન્સ, સ્પેક્ટ્રમ ફાળવણી અને સુરક્ષા મંજૂરીઓ મેળવવાની જરૂર છે. તાજેતરના મીડિયા અહેવાલોમાં દાવો કરવામાં આવ્યો છે કે ભારતે સુરક્ષા અને ભૂ-રાજકીય ચિંતાઓને કારણે મંજૂરી પ્રક્રિયા અટકાવી દીધી છે. સુરક્ષા એજન્સીઓને આશંકા હતી કે ભૂ-રાજકીય તણાવના સમયમાં યુએસ સ્થિત ઓપરેટર પર નિયંત્રણ રાખવું મુશ્કેલ બનશે.
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