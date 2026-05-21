SpaceX IPO એલન મસ્કને બનાવશે દુનિયાના પ્રથમ ટ્રિલિયેનર, સામે આવ્યો મોટો આર્થિક પડકાર

એલન મસ્ક SpaceXના આઈપીઓ દ્વારા વિશ્વના પ્રથમ ટ્રિલિયનેર બની શકે છે, જોકે xAI મર્જરને કારણે કંપનીને મોટું નાણાંકીય નુકસાન થયું છે.

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : May 21, 2026 at 5:16 PM IST

વોશિંગ્ટન: વિશ્વના સૌથી ધનિક વ્યક્તિ એલન મસ્ક ટૂંક સમયમાં પોતાના નામે વધુ એક ઐતિહાસિક રેકોર્ડ નોંધાવવા જઈ રહ્યો છે. મસ્કની સ્પેસ અને આર્ટિફિશિયલ ઇન્ટેલિજન્સ (AI) કંપની, SpaceX શેરબજારમાં પ્રવેશવાની તૈયારી કરી રહી છે. નિષ્ણાતોના મતે, આ મેગા-આઈપીઓ બજારમાં આવતાની સાથે જ એલન મસ્ક વિશ્વના પ્રથમ "ટ્રિલિયનેર" (10 લાખ કરોડ રૂપિયાથી વધુની નેટવર્થ ધરાવતી વ્યક્તિ) બનશે.

જૂનમાં લિસ્ટિંગ: નાસ્ડેક પર મચશે ધમાલ

યુએસ સિક્યોરિટીઝ એન્ડ એક્સચેન્જ કમિશન (SEC) માં જમા કરાયેલા દસ્તાવેજો અનુસાર, સ્પેસએક્સ આવતા મહિને એટલે કે જૂનમાં, યુ.એસ. સ્ટોક એક્સચેન્જ - નાસ્ડેક પર લિસ્ટ થવાની છે. બજારમાં તેનું ટ્રેડિંગ સિમ્બોલ SPCX હશે. આ ઇતિહાસનો સૌથી મોટો IPO બનવાની તૈયારીમાં છે, જે સાઉદી અરામકોના 2020 ના 29.4 બિલિયન ડૉલરના રેકોર્ડને પણ પાછળ છોડી દેશે.

કંપની પર મસ્કનું સંપૂર્ણ નિયંત્રણ

SpaceXની સ્થાપના 2002 માં થઈ હતી. કંપનીમાં મસ્ક સૌથી મોટો હિસ્સો ધરાવે છે. રસપ્રદ વાત એ છે કે, મસ્ક કંપનીના 'ક્લાસ બી' શેર ધરાવે છે, જે સુપર-વોટિંગ અધિકારો ધરાવે છે. આ માળખા હેઠળ, દરેક શેર ધારકને 10 મતનો હક આપે છે, જ્યારે સામાન્ય રોકાણકારો (ક્લાસ એ) ને પ્રતિ શેર માત્ર 1 મત મળે છે. પરિણામે, મસ્ક SpaceXના મતદાન અધિકારોના 85% પર કબજો કરે છે, જેનાથી કંપની પર તેમનું સંપૂર્ણ નિયંત્રણ સુનિશ્ચિત થાય છે.

નફા વચ્ચે ભારે નુકસાન અને xAI નો બોજ

આ IPO ભલે ખૂબ જ આકર્ષક લાગતો હોય પરંતુ SEC ફાઇલિંગે કંપનીની નબળી નાણાંકીય સ્થિતિને પણ ઉજાગર કરી છે. 2026 ના પ્રથમ ક્વાર્ટર (જાન્યુઆરી-માર્ચ) દરમિયાન સ્પેસએક્સને 4.3 બિલિયન ડૉલર(આશરે ₹36,000 કરોડ) નું જંગી નુકસાન થયું છે.

આ મોટા નુકસાનનું મુખ્ય કારણ ફેબ્રુઆરી 2026 માં મસ્કના AI સ્ટાર્ટઅપ, 'xAI' નું SpaceX માં વિલીનીકરણ છે. કંપની AI ડેટા સેન્ટર બનાવવા અને આ ક્ષેત્રમાં સ્પર્ધાત્મક રહેવા માટે પાણીની જેમ પૈસા ખર્ચી રહી છે. મસ્ક માને છે કે આ વિલીનીકરણ AI, રોકેટ, સેટેલાઇટ ઇન્ટરનેટ (સ્ટારલિંક) અને મીડિયાને એક જ છત્ર હેઠળ લાવશે, જેનાથી "ઇનોવેશન એન્જિન" બનશે.

એન્થ્રોપિક ડીલથી મોટી રાહત

આ નુકસાન વચ્ચે, કંપની માટે સારા સમાચાર પણ છે. SpaceXએ પ્રખ્યાત AI સ્ટાર્ટઅપ, એન્થ્રોપિક સાથે મોટી ડીલ કરી છે. આ કરાર હેઠળ, એન્થ્રોપિક મે 2029 સુધી SpaceXના ડેટા સેન્ટરોના ઉપયોગ માટે દર મહિને 1.25 બિલિયન ડૉલર ચૂકવશે.

આ IPOથી વૈશ્વિક બજારમાં મસ્કની વિશ્વસનીયતાની સાચી કસોટી થશે; કારણ કે જ્યારે SpaceX એક મોરચે ઇતિહાસ બનાવવા માટે તૈયાર છે, ત્યારે બીજી બાજુ મસ્ક તેની કાર કંપની, 'ટેસ્લા' માં અનેક પડકારોનો સામનો કરી રહ્યા છે.

