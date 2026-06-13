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વોલ સ્ટ્રીટ ડેબ્યૂમાં સ્પેસએક્સના શેરમાં 23%નો ઉછાળો, એલોન મસ્ક વિશ્વના પ્રથમ ટ્રિલિયનર બન્યા

શુક્રવારે વોલ સ્ટ્રીટ પર સ્પેસએક્સના શેરમાં 23%નો જંગી ઉછાળો આવ્યો, જેનાથી રોકેટ નિર્માતા કંપનીના સીઈઓ એલોન મસ્ક વિશ્વના પ્રથમ ટ્રિલિયનર બન્યા.

ગુરુવાર, ૧૧ જૂન, ૨૦૨૬ ના રોજ ન્યૂ યોર્કના ટાઇમ્સ સ્ક્વેરમાં એલોન મસ્કની એક મોટી ફૂલેલી આકૃતિ ઉભી છે.
ગુરુવાર, ૧૧ જૂન, ૨૦૨૬ ના રોજ ન્યૂ યોર્કના ટાઇમ્સ સ્ક્વેરમાં એલોન મસ્કની એક મોટી ફૂલેલી આકૃતિ ઉભી છે. (AP)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : June 13, 2026 at 9:01 AM IST

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હૈદરાબાદ: ઉદ્યોગપતિ એલોન મસ્ક વિશ્વના પ્રથમ ટ્રિલિયનેર બન્યા છે. તેમની રોકેટ કંપની, સ્પેસએક્સના શેરમાં ભારે ઉછાળો આવ્યા પછી આ વાત સામે આવી છે. તેને વોલ સ્ટ્રીટનો અત્યાર સુધીનો સૌથી મોટો આઈપીઓ (પ્રારંભિક જાહેર ઓફર) કહેવામાં આવી રહ્યો છે. ફોર્બ્સ અનુસાર, મસ્કની કુલ સંપત્તિ હવે આશરે $1.1 ટ્રિલિયન હોવાનો અંદાજ છે.

સ્પેસએક્સના શેર $150 પર ખુલ્યા અને બપોરે 12:20 વાગ્યા (ET) સુધીમાં સતત વધીને $166.90 થયા. આ ભાવે, કંપનીનું મૂલ્ય આશરે $2.18 ટ્રિલિયન હતું.

અહેવાલો અનુસાર, સંસ્થાકીય અને છૂટક રોકાણકારોએ $135 પ્રતિ શેરના આઈપીઓના ભાવે 555.6 મિલિયન સ્પેસએક્સના શેર ખરીદ્યા. આ ઓફરથી આશરે $75 બિલિયન એકત્ર થયા, જે 2019 માં સાઉદી અરામકો દ્વારા સ્થાપિત અગાઉના આઈપીઓ રેકોર્ડને વટાવી ગયા.

મસ્કે જણાવ્યું છે કે સ્પેસએક્સ તેની લાંબા ગાળાની યોજનાઓ માટે ફંડ એકત્ર કરવા માટે જાહેરમાં જઈ રહ્યું છે, જેમાં અવકાશમાં ઉપગ્રહો અને ડેટા સેન્ટરો તૈનાત કરવા અને આખરે મંગળ પર માનવ વસાહતો સ્થાપિત કરવાનો સમાવેશ થાય છે.

અગાઉ, મસ્કે દક્ષિણ ટેક્સાસમાં સ્પેસએક્સની સુવિધા, સ્ટારબેઝથી નાસ્ડેકમાં એક ખાસ ઘંટડી વગાડવાના સમારોહમાં હાજરી આપી હતી, જ્યાં કંપનીના શેરનું ટ્રેડિંગ "SPCX" ના ટિકર પ્રતીક હેઠળ શરૂ થયું હતું.

કંપનીના વિઝનને પુનરાવર્તિત કરતા, મસ્કે કહ્યું કે સ્પેસએક્સનો ઉદ્દેશ્ય "જીવનને બહુ-ગ્રહીય (મળતી પ્લેનેટરી) બનાવવાનો" છે.

"ફક્ત થોડા અવકાશયાત્રીઓ જ નહીં, પરંતુ વાસ્તવમાં તમે," મસ્કે કહ્યું. "તમે જે પણ આ જોઈ રહ્યા છો, સ્પેસએક્સ તમને ચંદ્ર પર, મંગળ પર અને આખરે તેનાથી આગળ લઈ જવા સક્ષમ બનવા માંગે છે."

SpaceX ને નોંધપાત્ર નુકસાન થયું હોવા છતાં, વિશ્લેષકોએ કંપનીના ઝડપથી વધતા મૂલ્યાંકનને કારણે મસ્ક ટ્રિલિયન ડોલરના આંકને પાર કરવાની અપેક્ષા રાખી હતી.

મંગળ પર દસ લાખ લોકોની વસાહત સ્થાપવાની યોજનાઓની સાથે, SpaceX અન્ય અવકાશ વસાહતો સ્થાપવા, ભ્રમણકક્ષા ડેટા સેન્ટરો શરૂ કરવા અને કૃત્રિમ બુદ્ધિ ક્ષેત્રમાં એન્થ્રોપિક અને ઓપનએઆઈ જેવી કંપનીઓ સાથે સ્પર્ધા કરવાનો લક્ષ્યાંક ધરાવે છે. જો કે, આ લક્ષ્યોને પ્રાપ્ત કરવા માટે મોટા પાયે ભંડોળની જરૂર પડશે.

અહેવાલો અનુસાર, SpaceX ને 2025 ની શરૂઆતથી 31 માર્ચ, 2026 ની વચ્ચે $8.7 બિલિયનનું નુકસાન થયું છે.

જ્યારે IPO માં સામેલ રોકાણ બેંકોએ કંપની વિશે આશાવાદ વ્યક્ત કર્યો છે, ત્યારે કેટલાક વિશ્લેષકોએ તેના મૂલ્યાંકન પર પ્રશ્ન ઉઠાવ્યો છે. રિસર્ચ ફર્મ મોર્નિંગસ્ટારના વિશ્લેષકો દલીલ કરે છે કે IPO મૂલ્યાંકન "વધુ પડતું" લાગે છે, કારણ કે તેઓ માને છે કે ટેકનોલોજી અપ્રમાણિત છે અને તેને નોંધપાત્ર મૂડીની જરૂર છે. પેઢી SpaceX નું મૂલ્ય આશરે $780 બિલિયન હોવાનો અંદાજ લગાવે છે - તેના IPO મૂલ્યાંકનના અડધા કરતાં પણ ઓછું.

મસ્કે Zip2 અને PayPal વેચીને પોતાની સંપત્તિ બનાવી, આ પ્રક્રિયામાં લગભગ $200 મિલિયનની કમાણી કરી. બાદમાં તેમણે તે ભંડોળનો ઉપયોગ સ્પેસએક્સ લોન્ચ કરવા અને ટેસ્લામાં રોકાણ કરવા માટે કર્યો.

મસ્કની મોટાભાગની સંપત્તિ સ્ટોક હોલ્ડિંગ્સ અને પ્રદર્શન-આધારિત શેર પુરસ્કારો સાથે જોડાયેલી છે. ફોર્બ્સ અનુસાર, સ્પેસએક્સ આઈપીઓ પહેલા તેમની કુલ સંપત્તિ આશરે $795 બિલિયન હતી.

અહેવાલો દર્શાવે છે કે 2010 માં જાહેર લિસ્ટિંગ પછી ટેસ્લાના શેરમાં વધારો થયો છે, જે લગભગ 20,000 ટકા વળતર આપે છે અને શેરધારકોની સંપત્તિમાં $1.2 ટ્રિલિયનથી વધુનું ઉત્પાદન કરે છે.

સ્પેસએક્સ આ વર્ષે જાહેરમાં આવવાની અપેક્ષા રાખતી ત્રણ મોટી ટેકનોલોજી કંપનીઓમાંની પ્રથમ કંપની હોવાનું કહેવાય છે; એન્થ્રોપિક અને ઓપનએઆઈ પણ આઈપીઓ લોન્ચ કરે તેવી અપેક્ષા છે. દરમિયાન, કેટલાક સંસ્થાકીય રોકાણકારોએ સ્પેસએક્સના કોર્પોરેટ ગવર્નન્સ માળખા અંગે ચિંતા વ્યક્ત કરી છે.

અહેવાલો અનુસાર, કેલિફોર્નિયા અને ન્યુ યોર્કમાં અગ્નિશામકો, શિક્ષકો અને અન્ય કર્મચારીઓ માટે પેન્શન ફંડનું પ્રતિનિધિત્વ કરતા અધિકારીઓએ ગયા મહિને કંપનીને એક પત્ર મોકલ્યો હતો. તેમાં, તેઓએ સુપર-વોટિંગ શેર, શેરધારકોના વિવાદો માટે ફરજિયાત મધ્યસ્થી અને કંપની પર મસ્કના નિયંત્રણની હદ જેવી જોગવાઈઓ સામે વાંધો ઉઠાવ્યો હતો.

TAGGED:

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ELON MUSK
SPACEX SOARS 23 PERCENT
WALL STREET DEBUT
ELON MUSK FIRST TRILLIONAIRE

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