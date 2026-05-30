El Nino Alert: ઓછા વરસાદને લીધે વધશે મોંઘવારી, ખેતી અને દૂધ ઉત્પાદનો પર સંકટ - રિપોર્ટ

અલ નીનોને કારણે નબળા ચોમાસાનો ભય ખાદ્ય ફુગાવામાં વધારો કરી શકે છે, પરંતુ મજબૂત સરકારી અનાજ બફર સ્ટોક અર્થતંત્રને મોટી રાહત આપશે

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : May 30, 2026 at 3:37 PM IST

નવી દિલ્હી: દેશમાં આ વર્ષે ચોમાસાનો વરસાદ ઓછો રહેવાની શક્યતા છે, જેના કારણે સામાન્ય જનતા પર ફુગાવાનો ભય વધી શકે છે. નાણાં મંત્રાલયના તાજેતરના "માસિક આર્થિક સમીક્ષા" અહેવાલ મુજબ, અલ નીનો હવામાન પ્રણાલી જૂનમાં સક્રિય થવાની ધારણા છે. જો આવું થાય છે, તો વરસાદમાં ઘટાડો ગ્રામીણ વિસ્તારોમાં ખાદ્યપદાર્થોના ભાવ અને માંગ પર સીધી અસર કરશે. આંતરરાષ્ટ્રીય બજારમાં ઇંધણના ભાવમાં વધારો થવાને કારણે અર્થતંત્ર પહેલાથી જ દબાણ હેઠળ છે અને નબળું ચોમાસું આ પડકારને વધુ વધારી શકે છે.

રાહતની વાત: અનાજનો બફર સ્ટોક તૈયાર

આ કટોકટી વચ્ચે, સામાન્ય લોકો અને સરકાર માટે નોંધપાત્ર રાહતના સમાચાર પણ છે. અહેવાલ મુજબ, દેશમાં પૂરતો અનાજ ભંડાર છે. ફૂડ કોર્પોરેશન ઓફ ઇન્ડિયા (FCI) અને અન્ય સરકારી એજન્સીઓ પાસે એપ્રિલ 2026 ના અંત સુધીમાં 817.53 લાખ ટન ચોખા અને ઘઉંનો બફર સ્ટોક હતો. વધુમાં, દેશના મુખ્ય બંધો અને જળાશયોમાં પાણીનું સ્તર 10 વર્ષની સરેરાશના 123.86 ટકા છે. આ અનુકૂળ પરિસ્થિતિઓ ચોમાસાના આગમન પહેલાં ખેતીને નોંધપાત્ર સુરક્ષા પૂરી પાડે છે. ઉનાળુ પાકનું વાવેતર પણ વધીને 83.08 મિલિયન હેક્ટર થયું છે, જે ગયા વર્ષે 80.01 મિલિયન હેક્ટર હતું.

કઠોળ, તેલ અને દૂધ ઉત્પાદન પર છવાયું સંકટ

ભારત હવામાન વિભાગ (IMD)નો અંદાજ છે કે 2026 ચોમાસાની ઋતુમાં એકંદર વરસાદ સામાન્ય કરતાં ઓછો (આશરે 92 ટકા) હોઈ શકે છે. અહેવાલ સૂચવે છે કે સારી સિંચાઈ વ્યવસ્થાને કારણે, ડાંગર (ચોખા) ના પાકને ખાસ અસર થશે નહીં. જોકે, જે પાક સંપૂર્ણપણે વરસાદ પર આધારિત છે, જેમ કે કઠોળ અને તેલીબિયાં (તેલ આધારિત બીજ), ઉત્પાદનમાં નોંધપાત્ર ઘટાડો અનુભવી શકે છે. વધુમાં, ઓછો વરસાદ પશુધન માટે ઘાસચારાની અછત તરફ દોરી શકે છે. ઘાસચારાની અછત અને વધતા ખર્ચને કારણે દૂધ ઉત્પાદનમાં ઘટાડો થઈ શકે છે, જેના કારણે ભવિષ્યમાં દૂધ અને ડેરી ઉત્પાદનોના ભાવમાં વધારો થઈ શકે છે.

બજારની માંગ અને આર્થિક વૃદ્ધિ

જ્યારે કૃષિ ક્ષેત્ર અંગે ચિંતા રહે છે, ત્યારે ભારતીય બજારોમાં ગ્રાહક માંગ મજબૂત દેખાય છે. ટુ-વ્હીલર, કાર, વાણિજ્યિક વાહનો અને ટ્રેક્ટરનું વેચાણ ઝડપથી વધી રહ્યું છે. જોકે, સ્થાનિક હવાઈ મુસાફરીમાં 1.3 ટકાનો થોડો ઘટાડો થયો છે, જે બજારમાં થોડી નરમાઈ દર્શાવે છે. નાણા મંત્રાલયનું કહેવું છે કે જો આગામી મહિનાઓમાં ચોમાસું અપેક્ષા કરતા નબળું રહેશે, તો ગ્રામીણ લોકોની આવક પર અસર પડશે, જેના કારણે દેશનો એકંદર આર્થિક વિકાસ ધીમો પડી શકે છે.

