બેંક ફ્રોડ કેસમાં અનિલ અંબાણી સામે મોટી કાર્યવાહી, 3 હજાર કરોડથી વધુની સંપત્તિ જપ્ત
Published : November 3, 2025 at 3:16 PM IST|
Updated : November 3, 2025 at 3:24 PM IST
નવી દિલ્હી: એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (ED) એ રિલાયન્સ ગ્રુપના ચેરમેન અનિલ અંબાણી સામે મોટી કાર્યવાહી કરી છે. અહેવાલો અનુસાર, એજન્સીએ ₹3,000 કરોડ (આશરે $3 બિલિયન) થી વધુની સંપત્તિ જપ્ત કરી છે. સત્તાવાર સૂત્રોએ સોમવારે આ સમાચારની પુષ્ટિ કરી. 31 ઓક્ટોબર, 2025 ના રોજ અનિલ અંબાણીની સંપત્તિ પ્રિવેન્શન ઓફ મની લોન્ડરિંગ એક્ટ (PMLA) હેઠળ જપ્ત કરવા માટે ચાર કામચલાઉ આદેશો જારી કરવામાં આવ્યા હતા. આ મિલકતોમાં 66 વર્ષીય અંબાણીનું મુંબઈના પાલી હિલ સ્થિત ઘર અને તેમની ગ્રુપ કંપનીઓની માલિકીની અન્ય રહેણાંક અને વાણિજ્યિક મિલકતોનો સમાવેશ થાય છે.
દિલ્હીથી મુંબઈ સુધીની કાર્યવાહી
એવું પણ જાણવા મળ્યું છે કે એજન્સીએ દિલ્હી અને મુંબઈમાં સંપત્તિ જપ્ત કરી છે. દિલ્હીમાં મહારાજા રણજીત સિંહ માર્ગ પર રિલાયન્સ સેન્ટરમાં જમીનનો પ્લોટ, તેમજ નોઈડા, ગાઝિયાબાદ, પુણે, થાણે, હૈદરાબાદ, ચેન્નાઈ અને પૂર્વ ગોદાવરીમાં મિલકતો જપ્ત કરવામાં આવી છે. સૂત્રો સૂચવે છે કે જપ્ત કરાયેલી સંપત્તિની કુલ કિંમત ₹3,084 કરોડ (આશરે $3 બિલિયન) હોવાનો અંદાજ છે.
આ કેસ આ બાબતો સાથે સંબંધિત છે:
આ કેસ રિલાયન્સ હોમ ફાઇનાન્સ લિમિટેડ (RHFL) અને રિલાયન્સ કોમર્શિયલ ફાઇનાન્સ લિમિટેડ (RCFL) દ્વારા એકત્ર કરાયેલા જાહેર ભંડોળના કથિત ડાયવર્ઝન અને લોન્ડરિંગ સાથે સંબંધિત છે. 2017-2019 દરમિયાન, યસ બેંકે RHFL સંપત્તિમાં ₹2,965 કરોડ અને RCFL સંપત્તિમાં ₹2,045 કરોડનું રોકાણ કર્યું હતું. આ સંદર્ભમાં, ED એ અનિલ અંબાણીની 40 થી વધુ મિલકતો જપ્ત કરી છે.
રિલાયન્સ ગ્રુપે કોઈ પ્રતિક્રિયા આપી નથી
રિલાયન્સ ગ્રુપે હજુ સુધી આ બાબતમાં કોઈ પ્રતિક્રિયા આપી નથી. આ જપ્તી ₹20,000 કરોડથી વધુ મૂલ્યના બેંક ભંડોળના ગેરઉપયોગ સાથે સંબંધિત છે. એજન્સીએ અનિલ અંબાણીની બધી સંપત્તિના ગેરઉપયોગનો પણ આરોપ લગાવ્યો છે. ED એ અગાઉ ઓગસ્ટમાં આ મામલે ઉદ્યોગપતિની પૂછપરછ કરી હતી. 24 જુલાઈના રોજ, એજન્સીએ મુંબઈમાં 50 કંપનીઓના અધિકારીઓ અને તેમના વ્યવસાયિક જૂથ સહિત 25 વ્યક્તિઓના 35 પરિસરની તપાસ કરી હતી. EDનો મની લોન્ડરિંગ કેસ સેન્ટ્રલ બ્યુરો ઓફ ઇન્વેસ્ટિગેશન (CBI) દ્વારા દાખલ કરાયેલી FIR સાથે જોડાયેલો છે.
