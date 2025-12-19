ED એ કિંગફિશરના ભૂતપૂર્વ કર્મચારીઓને ₹311 કરોડ પાછા આપ્યા; જાણો આ કેવી રીતે થયું
2025 ના અંતમાં ભાગેડુ વિજય માલ્યાની બંધ કંપની, કિંગફિશર એરલાઇન્સના હજારો ભૂતપૂર્વ કર્મચારીઓ માટે મોટા સમાચાર આવ્યા છે.
Published : December 19, 2025 at 5:42 PM IST
નવી દિલ્હી: હાલમાં બંધ થયેલી કિંગફિશર એરલાઇન્સના સ્થાપક વિજય માલ્યાના તાજેતરના ફોટા લંડનથી સામે આવ્યા છે, જેમાં તેઓ તેમના જન્મદિવસ પહેલા પાર્ટી કરતા દેખાય છે. દરમિયાન, ભારતમાં તેમના કર્મચારીઓને લાંબા સમયથી બાકી રહેલા લેણાં પર રાહત મળી છે. એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (ED) એ કિંગફિશર એરલાઇન્સના ભૂતપૂર્વ કર્મચારીઓને કુલ ₹312 કરોડ ચૂકવ્યા હતા, જે હવે સત્તાવાર લિક્વિડેટરને ટ્રાન્સફર કરવામાં આવ્યા છે.
આ નિર્ણય ચેન્નાઈમાં ડેટ રિકવરી ટ્રિબ્યુનલ (DRT) દ્વારા લેવામાં આવ્યો હતો. ટ્રિબ્યુનલે ED એ અગાઉ SBI ને પરત કરેલા શેરના વેચાણમાંથી મળેલી રકમ મુક્ત કરવાનો આદેશ આપ્યો હતો.
કિંગફિશર એરલાઇન્સની સમસ્યાઓ 2016 ની આસપાસ સામે આવી હતી, જ્યારે CBI એ વિજય માલ્યા સામે લોન છેતરપિંડીનો કેસ દાખલ કર્યો હતો. ત્યારબાદ માલ્યા લંડન ભાગી ગયા હતા. એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (ED) એ તેમની અને કિંગફિશર એરલાઇન્સ લિમિટેડ સામે મની લોન્ડરિંગનો કેસ દાખલ કર્યો. જાન્યુઆરી 2019 માં, માલ્યાને ભાગેડુ આર્થિક ગુનેગાર જાહેર કરવામાં આવ્યા. ED એ પ્રિવેન્શન ઓફ મની લોન્ડરિંગ એક્ટ (PMLA) હેઠળ માલ્યા, કિંગફિશર એરલાઇન્સ અને તેની સંલગ્ન કંપનીઓની ₹5,042 કરોડની સંપત્તિ જપ્ત કરી. વધુમાં, ₹1,695 કરોડની સંપત્તિ જપ્ત કરવામાં આવી.
સંપત્તિનું વેચાણ
સંપત્તિના વેચાણ પછી, એક ખાસ PMLA કોર્ટે DRT દ્વારા SBI ની આગેવાની હેઠળના કન્સોર્ટિયમને બધી જ જોડાયેલ સંપત્તિ પરત કરવાની મંજૂરી આપી. આ સંપત્તિના વેચાણમાંથી કુલ ₹14,132 કરોડ એકત્ર કરવામાં આવ્યા. એક વરિષ્ઠ અધિકારીએ જણાવ્યું કે ED એ ખાતરી કરી કે કર્મચારીઓના બાકી લેણાં પ્રાથમિકતા પર ચૂકવવામાં આવે. તેઓએ SBI ના વરિષ્ઠ અધિકારીઓ સાથે પણ કામ કર્યું જેથી ખાતરી કરી શકાય કે પરત કરાયેલી સંપત્તિનો ઉપયોગ કર્મચારીઓના દાવાઓ પતાવટ માટે થાય.
આનાથી કિંગફિશર એરલાઇન્સના કર્મચારીઓને વર્ષોથી પેન્ડિંગ રહેલા પગાર અને લાભના હપ્તા મળી શક્યા છે. નાણાકીય અને કાનૂની નિષ્ણાતો આને કર્મચારીઓના હિતોનું રક્ષણ કરવા અને બાકી લેણાં ચૂકવવા માટે એક મહત્વપૂર્ણ પગલું માને છે.
