અનિલ અંબાણી કેસમાં ED એ યસ બેંકના સહ-સ્થાપકની પૂછપરછ કરી

રિલાયન્સ અનિલ અંબાણી ગ્રુપના રોકાણોમાં મની લોન્ડરિંગ તપાસના ભાગ રૂપે ED એ રાણા કપૂરની પૂછપરછ કરી, જેના કારણે બેંકને કરોડો રૂપિયાનું નુકસાન થયું.

Published : December 15, 2025 at 7:31 PM IST

મુંબઈ: રિલાયન્સ અનિલ અંબાણી ગ્રુપની કંપનીઓ સામે મની લોન્ડરિંગ તપાસના ભાગ રૂપે એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (ED) એ સોમવારે યસ બેંકના સહ-સ્થાપક રાણા કપૂરની પૂછપરછ કરી. અધિકારીઓના જણાવ્યા અનુસાર, તેમનું નિવેદન પ્રિવેન્શન ઓફ મની લોન્ડરિંગ એક્ટ (PMLA) હેઠળ નોંધવામાં આવ્યું હતું.

68 વર્ષીય રાણા કપૂરની અગાઉ યસ બેંક દ્વારા ગેરકાયદેસર લોન વિતરણ સંબંધિત અલગ-અલગ મની લોન્ડરિંગ કેસોમાં ધરપકડ કરવામાં આવી હતી અને પૂછપરછ કરવામાં આવી હતી, જેનું નેતૃત્વ તેમણે કર્યું હતું. ED અધિકારીઓએ જણાવ્યું હતું કે તેમને આ કેસમાં કપૂર અને અંબાણી વચ્ચે "ક્વિડ પ્રો ક્વો" સંબંધ હોવાની શંકા છે. કપૂર કે તેમના વકીલોએ હજુ સુધી તપાસ કે આરોપો પર કોઈ ટિપ્પણી કરી નથી.

અધિકારીઓના જણાવ્યા અનુસાર, 31 માર્ચ, 2017 સુધીમાં રિલાયન્સ અનિલ અંબાણી ગ્રુપ (ADAG) પર બેંકની કુલ જવાબદારીઓ આશરે ₹6000 કરોડ હતી, જે 31 માર્ચ, 2018 સુધીમાં વધીને ₹13000 કરોડ થઈ ગઈ. તપાસ હેઠળની કંપનીઓમાં રિલાયન્સ હોમ ફાઇનાન્સ લિમિટેડ (RHFL) અને રિલાયન્સ કોમર્શિયલ ફાઇનાન્સ લિમિટેડ (RCFL)નો સમાવેશ થાય છે.

અધિકારીઓનો દાવો છે કે આ રોકાણોનો "મોટો" ભાગ NPI (નોન-પર્ફોર્મિંગ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ્સ) માં ફેરવાઈ ગયો છે, અને આ વ્યવહારોથી બેંકને કુલ ₹3300 કરોડનું નુકસાન થયું છે. આ ફક્ત સામાન્ય વ્યવસાયિક વ્યવહારો નહોતા, પરંતુ "ક્વિડ પ્રો ક્વો" તરીકે કરવામાં આવેલા રોકાણો હતા. EDનું કહેવું છે કે ADAG કંપનીઓએ કપૂર પરિવાર દ્વારા નિયંત્રિત કંપનીઓને લોન આપી હતી.

અધિકારીઓના જણાવ્યા અનુસાર, બંને ઉદ્યોગપતિઓએ આ સોદાઓ અંગે "ખાનગી" બેઠકો યોજી હતી. તપાસ ૨૦૧૭-૨૦૧૯ના સમયગાળાની છે, જ્યારે બેંકે RHFLમાં ₹2965 કરોડ અને RCFLમાં ₹2045 કરોડનું રોકાણ કર્યું હતું. ડિસેમ્બર 2019 સુધીમાં, આ રોકાણોને NPI માં રૂપાંતરિત કરવામાં આવ્યા હતા. RHFL નું બાકી રહેલું બેલેન્સ ₹1,353.5 કરોડ અને RCFL નું ₹1,984 કરોડ હતું. ED એ દાવો કર્યો હતો કે આ બે કંપનીઓને જાહેર ભંડોળમાં ₹11,000 કરોડથી વધુ પ્રાપ્ત થયા છે.

અનિલ અંબાણીની તેમની ગ્રુપ કંપનીઓ સાથે સંકળાયેલી કથિત બેંક લોન ગેરરીતિઓના સંદર્ભમાં ED દ્વારા અગાઉ પૂછપરછ કરવામાં આવી છે. રિલાયન્સ ગ્રુપ કંપનીઓનો દાવો છે કે અંબાણી ગ્રુપના રોજિંદા સંચાલનમાં સામેલ નહોતા. ED એ તાજેતરમાં કેટલીક ADAG કંપનીઓની ₹1,120 કરોડની સંપત્તિ જપ્ત કરી છે.

