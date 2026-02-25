ETV Bharat / business

EDએ અનિલ અંબાણીના આલીશાન ઘર 'એબોડ'ને જપ્ત કર્યું, 3,716 કરોડ રૂપિયા કિંમત

કોર્ટના આદેશ પર EDએ અનિલ અંબાણીનું ઘર જપ્ત કર્યું

કોર્ટના આદેશ પર EDએ અનિલ અંબાણીનું ઘર જપ્ત કર્યું
કોર્ટના આદેશ પર EDએ અનિલ અંબાણીનું ઘર જપ્ત કર્યું (ETV Bharat Gujarat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : February 25, 2026 at 9:31 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

નવી દિલ્હી: એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (ED) એ રિલાયન્સ અનિલ ધીરુભાઈ અંબાણી ગ્રુપના ચેરમેન અનિલ અંબાણીના મુંબઈ સ્થિત નિવાસસ્થાન, "એબોડ", જેની કિંમત ₹3,716 કરોડ છે, તેને પ્રિવેન્શન ઓફ મની લોન્ડરિંગ એક્ટ (PMLA) હેઠળ જપ્ત કરી લીધી છે, એમ સત્તાવાર સૂત્રોએ બુધવારે જણાવ્યું હતું.

મુંબઈના પાલી હિલ વિસ્તારમાં સ્થિત, આ 66 મીટર ઉંચી, 17 માળની હવેલી એક વૈભવી મિલકત છે. સૂત્રોએ જણાવ્યું હતું કે આ બહુમાળી ઇમારત તેમની ગ્રુપ કંપની, રિલાયન્સ કોમ્યુનિકેશન્સ (RCom) સાથે સંકળાયેલા કથિત બેંક છેતરપિંડીના કેસના સંદર્ભમાં જપ્ત કરવામાં આવી હતી. પ્રિવેન્શન ઓફ મની લોન્ડરિંગ એક્ટ (PMLA) હેઠળ આમ કરવા માટે એક કામચલાઉ આદેશ જારી કરવામાં આવ્યો છે. તેમણે જણાવ્યું હતું કે જપ્ત કરાયેલી મિલકતની કિંમત ₹3,716.83 કરોડ છે.

અંબાણી બીજા રાઉન્ડની પૂછપરછ માટે ED સમક્ષ હાજર થવાની અપેક્ષા છે. તેઓ PMLA હેઠળ પોતાનું નિવેદન નોંધાવવા માટે ઓગસ્ટ 2025 માં ED સમક્ષ હાજર થયા હતા. તાજેતરના આદેશ સાથે, આ કેસમાં જપ્ત કરાયેલી મિલકતોની કુલ કિંમત હવે આશરે ₹15,700 કરોડ થઈ ગઈ છે.

આ મહિનાની શરૂઆતમાં સુપ્રીમ કોર્ટે રિલાયન્સ કોમ્યુનિકેશન્સ, તેની પેરેન્ટ કંપનીઓ અને રિલાયન્સ ગ્રુપના ચેરમેન અનિલ અંબાણી દ્વારા મોટા પાયે બેંક છેતરપિંડીના આરોપોની તપાસ માટે એક સ્પેશિયલ ઇન્વેસ્ટિગેશન ટીમ (SIT) ની રચના કરવાનો નિર્દેશ આપ્યો હતો. મીડિયા રિપોર્ટ્સ અનુસાર, સુપ્રીમ કોર્ટે અંબાણીના વકીલ મુકુલ રોહતગીના આશ્વાસન પર પણ પ્રકાશ પાડ્યો હતો કે તેમના ક્લાયન્ટ દેશ છોડીને જશે નહીં અને તપાસમાં કોઈ અવરોધ ન આવે તે માટે તમામ જરૂરી પગલાં લેવામાં આવશે.

કોર્ટે સીબીઆઈને કથિત છેતરપિંડીમાં સંડોવાયેલા તમામ બેંક અધિકારીઓની ઓળખ કરવાનો નિર્દેશ આપ્યો હતો. સુપ્રીમ કોર્ટે એમ પણ કહ્યું હતું કે બંને એજન્સીઓ તેમની તપાસમાં ધીમી રહી છે અને હવે તેમની પાસેથી નિષ્પક્ષ તપાસ કરવાની અપેક્ષા રાખે છે.

કોર્ટે સીબીઆઈ અને ઇડીને સમયાંતરે આ મામલે તેમની તપાસની પ્રગતિની જાણ કરવાનો નિર્દેશ આપ્યો હતો. અનિલ અંબાણી, આરકોમ અને અન્યો પર છેતરપિંડી, કાવતરું અને ભ્રષ્ટાચારનો આરોપ મૂકતી સીબીઆઈ એફઆઈઆર બાદ ઇડીએ ગયા વર્ષે કેસની તપાસ શરૂ કરી હતી.

તપાસ આરકોમ અને તેની પેટાકંપનીઓ પર કેન્દ્રિત છે, જેમણે 2010 અને 2012 વચ્ચે ભારતીય અને વિદેશી બેંકો પાસેથી ₹40,000 કરોડથી વધુની લોન લીધી હતી. આમાંથી પાંચ ખાતાઓને ધિરાણ આપતી બેંકો દ્વારા છેતરપિંડી જાહેર કરવામાં આવ્યા છે.

આ પણ વાંચો:

TAGGED:

ANIL AMBANI ED
ANIL AMBANI
ANIL AMBANI HOME
ABODE
ANIL AMBANI ED

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.