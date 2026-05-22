ETV Bharat / business

માત્ર દોઢ લાખનું રોકાણ અને વ્યાજ પેટે મળશે 1 લાખ રૂપિયા! સમજો પૂરું ગણિત

પંજાબ નેશનલ બેંકની સુરક્ષિત ફિક્સ ડિપોઝિટ સ્કીમમાં તમે દોઢ લાખનું રોકાણ કરી 1 લાખ રૂપિયાથી વધુનું વ્યાજ મેળવી શકો છો

પંજાબ નેશનલ બેંકની સુરક્ષિત ફિક્સ ડિપોઝિટ સ્કીમમાં તમે દોઢ લાખનું રોકાણ કરી 1 લાખ રૂપિયાથી વધુનું વ્યાજ મેળવી શકો છો
પંજાબ નેશનલ બેંકની સુરક્ષિત ફિક્સ ડિપોઝિટ સ્કીમમાં તમે દોઢ લાખનું રોકાણ કરી 1 લાખ રૂપિયાથી વધુનું વ્યાજ મેળવી શકો છો (getty image)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : May 22, 2026 at 4:27 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

નવી દિલ્હી: પંજાબ નેશનલ બેંક (PNB) ની ફિક્સ્ડ ડિપોઝિટ (FD) સ્કીમ હાલમાં એવા રોકાણકારોમાં ખૂબ લોકપ્રિયતા મેળવી રહી છે જેઓ સુરક્ષા અને નોંધપાત્ર વળતર બંને ઇચ્છે છે. જો તમે કોઈપણ જોખમ લીધા વિના તમારા પૈસા ઝડપથી વધારવા માંગતા હો તો PNBની આ લાંબા ગાળાની યોજના તમને એક ઉત્તમ વિકલ્પ પૂરો પાડે છે. આ સ્કીમ હેઠળ, ફક્ત 1.5 લાખ રૂપિયાનું એક વખતનું રોકાણ કરીને, તમે મેચ્યોરિટી પર 1 લાખ રૂપિયાથી વધુનું ચોખ્ખું વ્યાજ મેળવી શકો છો.

વ્યાજ દરો (FD વ્યાજ દરો 2026)

પંજાબ નેશનલ બેંક તેના ગ્રાહકોને 7 દિવસથી 10 વર્ષ સુધીની મુદત માટે FD સુવિધાઓ પ્રદાન કરે છે. સામાન્ય નાગરિકો માટે, 5 થી 10 વર્ષની મુદતવાળી લાંબા ગાળાની FD પર વ્યાજ દર 6.00% થી 6.80% ની વચ્ચે છે. દરમિયાન, બેંક તેની ખાસ 444 દિવસની FD સ્કીમ પર 6.60% થી 7.40% સુધીનો પ્રભાવશાળી વ્યાજ દર ઓફર કરી રહી છે.

1.5 લાખના રોકાણ પર 1 લાખ રૂપિયાનું વ્યાજ કેવી રીતે મેળવી શકાય?

આ સ્કીમ દ્વારા આપવામાં આવતું નોંધપાત્ર વળતર મુખ્યત્વે 'ત્રિમાસિક ચક્રવૃદ્ધિ' અને રોકાણકારની ઉંમર પર આધાર રાખે છે.

વરિષ્ઠ નાગરિકો માટે

વરિષ્ઠ નાગરિકો બેંક દ્વારા પૂરા પાડવામાં આવતા વધારાના વ્યાજ દરોનો લાભ મેળવવા માટે હકદાર છે. જો કોઈ વરિષ્ઠ નાગરિક 8 વર્ષના સમયગાળા માટે આ સ્કીમમાં 1.5 લાખ રૂપિયા જમા કરાવે છે, તો તેમને મેચ્યોરિટી પર કુલ 2,57,254 રૂપિયા મળશે. આ રકમમાંથી, મળતું ચોખ્ખું વ્યાજ 1,.7,254 રૂપિયા હશે.

સામાન્ય નાગરિકો માટે

જો કોઈ સામાન્ય નાગરિક 8 વર્ષના સમયગાળા માટે ₹1.5 લાખનું રોકાણ કરે છે, તો તેમને પાકતી મુદત પર રૂપિયા 2,35,901 મળશે (જેમાં ₹85,901 વ્યાજનો સમાવેશ થાય છે). તેથી, ₹1 લાખથી વધુ વ્યાજ મેળવવા માટે, સામાન્ય નાગરિકોએ 9 થી 10 વર્ષની FD મુદત પસંદ કરવાની જરૂર પડશે.

સ્કીમના મુખ્ય ફાયદા

  • સુરક્ષિત રોકાણ: કારણ કે તે એક સરકારી માલિકીની બેંક છે, તમારા પૈસા સંપૂર્ણપણે સુરક્ષિત રહે છે અને બજારના વધઘટથી પ્રભાવિત નથી.
  • ટેક્સ મુક્તિ: PNB ટેક્સ સેવર FD યોજના હેઠળ, ₹1.5 લાખની આ રોકાણ રકમ આવકવેરા કાયદાની કલમ 80C હેઠળ કર મુક્તિ માટે લાયક ઠરે છે.
  • સલાહ: બેંકો સમયાંતરે તેમના વ્યાજ દરોમાં સુધારો કરે છે તેથી રોકાણ કરતા પહેલા PNBની સત્તાવાર વેબસાઇટ અથવા નજીકની શાખાની મુલાકાત લઈને નવીનતમ દરો ચકાસવાની સલાહ આપવામાં આવે છે.

આ પણ વાંચો:

TAGGED:

PNB FIXED DEPOSIT SCHEME
WEATH CREATION
PUNJAB NATIONAL BANK FD SCHEME
INVESTMENT
PNB FIXED DEPOSIT SCHEME

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.