આ સરકારી યોજનાથી ઘરે બેઠા દર મહિને ₹61,000 ની કમાણી, જાણો વિગતો
આ એક પોસ્ટ ઓફિસ યોજના છે જે ફક્ત સલામત જ નથી પણ કર લાભો પણ આપે છે. ચાલો વિગતો સમજીએ...
Published : December 9, 2025 at 5:02 PM IST
હૈદરાબાદ: સરકારી પોસ્ટ ઓફિસની પબ્લિક પ્રોવિડન્ટ ફંડ (PPF) યોજના એક લોકપ્રિય રોકાણ વિકલ્પ છે જે તમને લાંબા ગાળે કરોડપતિ બનવાની તક આપી શકે છે. આ યોજના હેઠળ નિયમિત રોકાણ કરીને, તમે 25 વર્ષમાં ₹1.03 કરોડ સુધીની મૂડી એકઠી કરી શકો છો. વધુમાં, આ રકમ તમને 7.1% વાર્ષિક વ્યાજ, અથવા દર મહિને આશરે ₹61,000 કમાશે.
PPF યોજનામાં રોકાણ કરનારાઓ માટે "15+5+5" વ્યૂહરચના અપનાવવી ફાયદાકારક માનવામાં આવે છે. આનો અર્થ એ છે કે યોજનાની મૂળ મુદત 15 વર્ષ છે, પરંતુ તમે તેને દર વર્ષે 5 વર્ષ સુધી લંબાવી શકો છો, જેના પરિણામે કુલ રોકાણ સમયગાળો 25 વર્ષ સુધીનો થઈ શકે છે. આ યોજના હેઠળ રોકાણ કરનારા ભારતીય નાગરિકો આવકવેરા કાયદાની કલમ 80C હેઠળ ₹1.5 લાખ સુધીની કર મુક્તિ પણ મેળવી શકે છે.
ચાલો આને સરળ શબ્દોમાં સમજીએ
જો તમે પહેલા 15 વર્ષ માટે દર વર્ષે ₹1.5 લાખ જમા કરાવો છો, તો કુલ રોકાણ ₹22.5 લાખ થશે, અને વ્યાજમાં આશરે ₹18.18 લાખ ઉમેરાશે. જો તમે આ રકમ આગામી 5 વર્ષ માટે સમાન ખાતામાં રાખો છો, તો 20 વર્ષ પછી કુલ રકમ આશરે ₹57.32 લાખ થશે, જેમાં ₹16.64 લાખ વ્યાજ તરીકે ઉમેરવામાં આવશે.
25 વર્ષ પછી, કુલ રકમ ₹80.77 લાખ થશે, જેમાં વધારાની બચત ₹23.45 લાખ થશે. જો તમે આગામી 10 વર્ષ માટે આ યોજનામાં વાર્ષિક ₹1.5 લાખ ઉમેરો છો, તો કુલ રકમ ₹1.03 કરોડ સુધી પહોંચી શકે છે.
આ રકમ પર 7.1% વાર્ષિક વ્યાજ કમાવવાથી તમને દર વર્ષે આશરે ₹7.31 લાખ અથવા દર મહિને આશરે ₹60,941 કમાઈ શકાય છે. તમે હજુ પણ તમારા PPF એકાઉન્ટને સક્રિય રાખી શકો છો અને વ્યાજ કમાવવાનું ચાલુ રાખી શકો છો.
નિષ્ણાતો કહે છે કે આ યોજના સુરક્ષિત અને કર-લાભદાયક લાંબા ગાળાના રોકાણ માટે એક ઉત્તમ વિકલ્પ છે. રોકાણકારો નિયમિત યોગદાન આપીને ભવિષ્યની નાણાકીય સુરક્ષા સુનિશ્ચિત કરી શકે છે.
ડિસ્ક્લેમર: જો તમે રોકાણ કરવા માંગતા હો, તો પહેલા પ્રમાણિત રોકાણ સલાહકારની સલાહ લો. કોઈપણ નફા કે નુકસાન માટે ETV ભારત જવાબદાર રહેશે નહીં.
