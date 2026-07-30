E20 પેટ્રોલ બળતણની ખપતને 2થી 6 ટકા ઘટાડી શકે છે: ગડકરી
ગડકરીએ સંસદમાં જણાવ્યું હતું કે, E20ની ડાયનામોમીટર પર કોઈ અસર દેખાઈ નથી
Published : July 30, 2026 at 8:31 PM IST
નવી દિલ્હી: રોડ ટ્રાન્સપોર્ટ અને હાઇવે મંત્રી નીતિન ગડકરીએ ગુરુવારે સંસદમાં માહિતી આપી હતી કે, 20 ટકા ઇથેનોલ-મિશ્રિત પેટ્રોલ (E20) વાહનોમાં ઇંધણના વપરાશમાં 2 થી 6 ટકાનો ઘટાડો કરી શકે છે.
જોકે, કેન્દ્રીય મંત્રીએ કહ્યું હતું કે, ડાયનામોમીટર પર એન્જિન ટકાઉપણું પરીક્ષણો દરમિયાન અથવા ઑન-રોડ વ્હીકલ ટ્રાયલ્સમાં E20 સંબંધિત કોઈ સમસ્યા જોવા મળી નથી.
લોકસભામાં એક પ્રશ્નના લેખિત જવાબમાં, ગડકરીએ જણાવ્યું કે, E10 ઇંધણની તુલનામાં, E20 ઇંધણના ઉપયોગથી વધુ સારું એક્સલરેશન, સુધારેલ અને સરળ ડ્રાઇવેબિલિટી અને લગભગ 30 ટકા ઓછું કાર્બન ઉત્સર્જન થાય છે.
ગડકરીએ ઉલ્લેખ કર્યો હતો કે, ઑટોમોટિવ રિસર્ચ એસોસિએશન ઑફ ઇન્ડિયા (ARAI), સોસાયટી ઑફ ઇન્ડિયન ઑટોમોબાઇલ મેન્યુફેક્ચરર્સ (SIAM) અને ઇન્ડિયન ઑઇલ કોર્પોરેશન લિમિટેડ (IOCL) એ સંયુક્ત રીતે E10 (પેટ્રોલ) સાથે સુસંગત BS3, BS4, અને BS6 ટુ-વ્હીલર અને ફોર-વ્હીલર પર E20 ની અસરનું મૂલ્યાંકન કરવા માટે એક અભ્યાસ હાથ ધર્યો હતો.
તેમણે ઉમેર્યું કે, આ અભ્યાસમાં સંબંધિત પ્રમાણપત્ર આવશ્યકતાઓ અનુસાર, ઓરિજિનલ ઇક્વિપમેન્ટ મેન્યુફેક્ચરર્સ (OEMs) ના સહયોગથી વિકસાવવામાં આવેલા માનક પરીક્ષણો અને પરીક્ષણ પ્રોટોકોલનો સમાવેશ થાય છે.
E20 પેટ્રોલ (80 ટકા પેટ્રોલ, 20 ટકા ઇથેનોલ) ની રજૂઆતની વિરોધ પક્ષો અને ચોક્કસ ગ્રાહક જૂથો તરફથી ટીકા થઈ છે. તેમણે જૂના વાહનો પર તેની અસર અંગે ચિંતા વ્યક્ત કરી છે જે ખાસ કરીને 20 ટકા ઇથેનોલ મિશ્રણ સાથે ઇંધણ પર ચલાવવા માટે ડિઝાઇન કરવામાં આવ્યા ન હતા.
ટીકાકારોએ પ્રશ્ન ઉઠાવ્યો છે કે, શું બધા વાહનો E20 પર અસરકારક રીતે કાર્ય કરી શકે છે. તેમણે ઘટેલી ઇંધણ કાર્યક્ષમતા અને હાઈ મેન્ટેનન્સ કોસ્ટ અંગે આશંકા વ્યક્ત કરી છે, જ્યારે એન્જિન અથવા ઇંધણ સિસ્ટમ સમસ્યાઓના કિસ્સામાં જવાબદારી અંગે સ્પષ્ટતા પણ માંગી છે.
સરકારનો દાવો છે કે આ પરિવર્તન તબક્કાવાર લાગુ કરવામાં આવ્યું છે અને તેનું વ્યાપક પરીક્ષણ કરવામાં આવ્યું છે. ઑટોમોબાઇલ ઉત્પાદકોએ જણાવ્યું છે કે, તેઓ E20 ઇંધણનો ઉપયોગ કરતા વાહનો માટે વોરંટી દાવાઓનું સન્માન કરવાનું ચાલુ રાખશે. વિરોધ પક્ષોએ વારંવાર વાહન સુસંગતતા અને ગ્રાહક સલામતી અંગે વધુ પારદર્શિતાની માંગ કરી છે.
ગડકરીએ જણાવ્યું હતું કે, 20 કરોડથી વધુ ટુ-વ્હીલર અને 3 કરોડથી વધુ પેટ્રોલ કાર હાલમાં મિશ્રિત ઇંધણ પર કાર્યરત છે, અને ઇથેનોલ મિશ્રણને કારણે વ્યાપક એન્જિન ખામી અથવા વાહન ભંગાણના કોઈ પુરાવા નથી.
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