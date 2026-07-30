સરકારે કહ્યું - જૂના ગાડીઓને કોઈ ખતરો નહીં, કોઈ ખામી વિના E20 ફ્યૂલ પર ચાલી રહી છે 23 કરોડથી વધુ ગાડીઓ
કેન્દ્રીય મંત્રી સુરેશ ગોપી અનુસાર, વૈજ્ઞાનિક પરીક્ષણ બાદ રજૂ કરાયેલા E20 પેટ્રોલ પર 23 કરોડ વાહનો સુરક્ષિત ચાલી રહ્યા છે અને પ્રદૂષણનું સ્તર ઘટ્યું છે
Published : July 30, 2026 at 6:05 PM IST
નવી દિલ્હી: સરકારે સંસદમાં સ્પષ્ટતા કરી છે કે દેશમાં ઇથેનોલ બ્લેન્ડેડ પેટ્રોલ (EBP) કાર્યક્રમ સંપૂર્ણપણે વૈજ્ઞાનિક, તબક્કાવાર અને સલાહકારી પ્રક્રિયા દ્વારા લાગુ કરવામાં આવ્યો છે. લોકસભામાં એક પ્રશ્નના લેખિત જવાબમાં, પેટ્રોલિયમ અને કુદરતી ગેસ રાજ્ય મંત્રી સુરેશ ગોપીએ જણાવ્યું હતું કે, ઉચ્ચ-સ્તરીય ઇથેનોલ બ્લેન્ડિંગ (E20) નો રોલઆઉટ નીતિ આયોગ, ઓટોમોબાઈલ ઉત્પાદકો, ઓઇલ માર્કેટિંગ કંપનીઓ (OMCs) અને ARAI અને SIAM જેવી મુખ્ય તકનીકી સંસ્થાઓ સાથે વ્યાપક પરામર્શ પછી જ શરૂ કરવામાં આવ્યો હતો.
વ્યાપક પ્રયોગશાળા અને ક્ષેત્ર પરીક્ષણો
કેન્દ્રીય મંત્રીએ જણાવ્યું હતું કે, IOCL, IIP, ARAI અને SIAM દ્વારા સંયુક્ત રીતે હાથ ધરવામાં આવેલા પ્રયોગશાળા અભ્યાસો અને ક્ષેત્ર પરીક્ષણોમાં એન્જિન ટકાઉપણું, ડ્રાઇવેબિલિટી, કાટ પ્રતિકાર અને બળતણ કાર્યક્ષમતા જેવા સખત પરિમાણોનું મૂલ્યાંકન કરવામાં આવ્યું હતું. આ પરીક્ષણો દર્શાવે છે કે નિર્ધારિત ધોરણોમાં ઉપયોગમાં લેવાતી વખતે E20 બળતણ વાહનો માટે સંપૂર્ણપણે સલામત છે.
જૂના વાહનો પર કોઈ પ્રતિકૂળ અસર નહીં
સંસદમાં આપવામાં આવેલા જવાબ મુજબ, દેશભરમાં દરરોજ આશરે 8 કરોડ વાહનો પેટ્રોલ પંપની મુલાકાત લે છે. E15+ ઇંધણનો ઉપયોગ સાડા ત્રણ વર્ષથી વધુ સમયથી થઈ રહ્યો છે, અને E20 ઇંધણનો ઉપયોગ અઢી વર્ષથી વધુ સમયથી થઈ રહ્યો છે. હાલમાં, દેશમાં 20 કરોડથી વધુ ટુ-વ્હીલર અને 3 કરોડ પેટ્રોલ કાર આ મિશ્રણો પર કોઈપણ એન્જિન ખામી કે ભંગાણ વિના ચાલી રહી છે. ડેટા દર્શાવે છે કે જે વાહનો મૂળ E20 પ્રમાણિત (લેગસી વાહનો) ન હતા તેમના પ્રદર્શન અથવા ઘટકોમાં અસામાન્ય ઘટાડા અથવા કાટ લાગવા અંગે કોઈ ફરિયાદ મળી નથી.
ઑટોમોબાઈલ કંપનીઓનો ભરોસો અને વોરંટી
મંત્રી સુરેશ ગોપીએ જણાવ્યું હતું કે, વાહન ઉત્પાદકો E20 ઇંધણનો ઉપયોગ કરતા વાહનો માટે તેમની વોરંટી પ્રતિબદ્ધતાઓનું સતત પાલન કરી રહ્યા છે, જે તેની સલામતી અને વિશ્વસનીયતા પર ભાર મૂકે છે. એક અગ્રણી વાહન ઉત્પાદકે 2025-26 નાણાકીય વર્ષ દરમિયાન 2.84 કરોડ વાહનોની સર્વિસિંગ કરી હતી; જોકે આમાંથી 1.5 કરોડ E20-પ્રમાણિત ન હતા, તેમાં કોઈ ઇંધણ સંબંધિત ખામી જોવા મળી ન હતી.
E20 ઇંધણના ફાયદા
SIAM અને ARAI ના તારણોનો ઉલ્લેખ કરતા, મંત્રીએ નોંધ્યું કે E20 ઇંધણ માત્ર કાર્બન ઉત્સર્જન ઘટાડે છે પરંતુ વાહન પિક-અપ અને રાઇડ ગુણવત્તામાં પણ સુધારો કરે છે. ઇથેનોલનું ઉચ્ચ-ઓક્ટેન રેટિંગ આધુનિક એન્જિનની દહન કાર્યક્ષમતામાં વધારો કરે છે, જેનાથી પર્યાવરણ અને વાહન બંનેને ફાયદો થાય છે.
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