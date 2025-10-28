એક સાથે 30 હજાર લોકોની નોકરી છીનવાશે, આ દિગ્ગજ કંપની કેમ કરી રહી છે કર્મચારીઓની હકાલપટ્ટી?
કંપનીના સીઈઓએ જણાવ્યું હતું કે ખર્ચ ઘટાડવા અને વધારાની ભરતીની ભરપાઈ કરવા માટે પગલાં લેવામાં આવી રહ્યા છે.
Published : October 28, 2025 at 9:53 PM IST
સાન ફ્રાન્સિસ્કો: ઈ-કોમર્સ જાયન્ટ એમેઝોને એક મોટો નિર્ણય લીધો છે. યુએસ મીડિયામાં પ્રકાશિત અહેવાલોએ આ સમાચારની પુષ્ટિ કરી છે. અહેવાલો અનુસાર, એમેઝોન તેના 350,000 કર્મચારીઓમાંથી લગભગ 10% કર્મચારીઓને છટણી કરવાની યોજના બનાવી રહ્યું છે. તેના કર્મચારીઓમાંથી 30,000 નોકરીઓ કાપવાના નિર્ણયથી ચર્ચા શરૂ થઈ છે.
એમેઝોને આ નિર્ણય કંપનીના ખર્ચ ઘટાડવા અને COVID-19 રોગચાળા દરમિયાન વધુ પડતી ભરતીની ભરપાઈ કરવા માટે લીધો છે.
લગભગ 10% કર્મચારીઓને છટણી કરવામાં આવશે
રોઇટર્સના અહેવાલો અનુસાર, એમેઝોન હાલમાં 1.55 મિલિયન લોકોને રોજગારી આપે છે. એમેઝોન તેના લગભગ 350,000 કોર્પોરેટ કર્મચારીઓમાંથી 10% કર્મચારીઓને છટણી કરવાની યોજના બનાવી રહ્યું છે. 2022 ના અંત પછી કંપનીએ જોયેલી આ સૌથી મોટી છટણી હશે.
આ વિભાગો પ્રભાવિત થશે
એમેઝોન છેલ્લા બે વર્ષથી વિવિધ વિભાગોમાં છટણી કરી રહ્યું છે. આ અઠવાડિયાથી, કંપની માનવ સંસાધન (HR), ડિવાઇસ અને સર્વિસ અને ઓપરેશન્સમાં છટણી કરશે. અગાઉ, સીઈઓ એન્ડી જેસીએ જણાવ્યું હતું કે, કંપની AIનો ઉપયોગ વધારી રહી છે, જે નોકરીઓ પર અસર કરશે.
સિએટલ સ્થિત એમેઝોને વોલ સ્ટ્રીટ જર્નલ, ન્યૂયોર્ક ટાઇમ્સ અને અન્ય મીડિયા સંસ્થાઓના સ્ત્રોતોના હવાલાથી જણાવેલી યોજનાબદ્ધ છટણી વિશે AFPના સવાલોનો જવાબ નહોતો આપ્યો. સંભવિત ખર્ચ ઘટાડાના સમાચાર ફેલાતાં એમેઝોનના શેર ઔપચારિક ટ્રેડિંગ દિવસને થોડો વધારા સાથે બંધ થયો. એમેઝોન ગુરુવારે તેની કમાણીની જાણ કરશે. એમેઝોન વેબ સર્વિસીસ ક્લાઉડ કમ્પ્યુટિંગ યુનિટનો ઉલ્લેખ કરતા, eMarketer ના મુખ્ય વિશ્લેષક સ્કાય કેન્વેસે જણાવ્યું હતું કે, AWS તેના મોટા AI રોકાણને કારણે મજબૂત આવક વૃદ્ધિ અને સુધારેલા ઓપરેટિંગ માર્જિન દર્શાવવા માટે દબાણ હેઠળ રહેશે.
એમેઝોનની પ્રાઇમ વિડીયો સેવા અને ડિઝની+ સહિત સ્ટ્રીમિંગ પ્લેટફોર્મ્સ પ્રભાવિત થયા હતા, તેમજ પરપ્લેક્સિટી AI, ફોર્ટનાઈટ ગેમ, એરબીએનબી, સ્નેપચેટ અને ડ્યુઓલિંગો પણ પ્રભાવિત થયા હતા. ડાઉનડિટેક્ટર અનુસાર, યુરોપમાં મોબાઇલ ટેલિફોન સેવાઓ અને મેસેજિંગ એપ્લિકેશન્સ સિગ્નલ અને વોટ્સએપ પણ પ્રભાવિત થયા હતા. લોકોએ એમેઝોનના પોતાના ઈ-કોમર્સ સ્ટોર સહિત ઘણી વેબસાઇટ્સ ઍક્સેસ કરવામાં સમસ્યાઓની પણ જાણ કરી હતી. લોયડ્સ જેવી કેટલીક બેંકો પણ પ્રભાવિત થઈ હતી, અને તેઓએ એમેઝોન વેબ સર્વિસીસ (AWS) ક્લાઉડ કમ્પ્યુટિંગ પ્લેટફોર્મને દોષી ઠેરવ્યું હતું.
આ પણ વાંચો: