પશ્વિમ એશિયા સંકટને કારણે ટીવી ઈન્ડસ્ટ્રીને પડશે મોટો માર! વેચાણ ઘટવાની આશંકા

ટીવી પાર્ટ્સનો પુરવઠો ખોરવાઈ ગયો છે. દરિયાઈ પરિવહન ખર્ચમાં વધારો થયો છે

By PTI

Published : April 5, 2026 at 3:51 PM IST

Updated : April 5, 2026 at 5:34 PM IST

નવી દિલ્હી: ટેલીવિઝન ઉદ્યોગ પર વધતા ખર્ચનું દબાણ વધુ ગાઢ બની રહ્યું છે, જેના કારણે આગામી સમયમાં વેચાણ પર અસર પડવાની આશંકા છે. રેમની કિંમતોમાં તેજીની સાથે-સાથે પશ્ચિમ એશિયામાં ભારે ભૂ-રાજકીય તણાવને કારણે પ્લાસ્ટિક અને દરિયાઈ પરિવહનના ખર્ચ વધી ગયા છે.

વધતી કિંમતોની અસર યુઝર્સની પસંદ પર દેખાવા લાગી છે. ઘણા ગ્રાહકો હવે મોટી સ્ક્રિનવાળા ટીવીને બદલે નાના મોડલ્સ પસંદ કરી રહ્યા છે. આ ઉપરાંત રૂપિયામાં નબળાઈને કારણે ઉત્પાદન ખર્ચ વધ્યો છે, જેનાથી રિટેલ કિંમતોમાં પણ વધારો થયો છે.

મોટી કંપનીઓએ હજુ તમામ ખર્ચ ગ્રાહકો પર નથી નાખ્યો અને બજારમાં પોતાની હિસ્સેદારી જાળવી રાખવા માટે થોડો ભાર પોતે વહન કરી રહી છે. તેમ છતાં ગ્રાહકો ખરીદી ટાળી રહ્યા છે. જોકે, ઈન્ડસ્ટ્રીને આશા છે કે, વર્ષના બીજા ભાગમાં તહેવારો દરમિયાન ડિમાન્ડમાં સુધાર થશે.

સુપર પ્લાસ્ટ્રોનિક્સ પ્રાઈવેટ લિમિટેડના નિદેશક અને CEO અવનીત સિંહ મારવાહે જણાવ્યું કે, વધતા ખર્ચને કારણે સ્થિતિ પડકારજનક બની ગઈ છે. અને ઈન્ડસ્ટ્રીમાં સસ્તા વિકલ્પો તરફના વલણના સંકેત મળી રહ્યા છે.

તેમના કહેવા અનુસાર, જે ગ્રાહકો પહેલા 55 ઈંચના ટીવી લેવાનું વિચારી રહ્યા હતા તે હવે 50 ઈંચના મોડલ પસંદ કરી રહ્યા છે, જ્યારે 65 ઈંચની જગ્યાએ 55 ઈંચના વિકલ્પ પસંદ કરવામાં આવી રહ્યા છે.

તેમણે જણાવ્યું કે, ગત છ મહિનામાં કિંમતોમાં ઘણો વધારો થયો છે. આવામાં 32 ઈંચનું સાધારણ ટીવી જેમની કિંમત પહેલા 9 હજાર રૂપિયા હતી તે હવે 11 હજાર રૂપિયામાં વેચાઈ રહ્યું છે.

હાયર ઈન્ડિયાના અધ્યક્ષ એન એસ સતીશે કહ્યું કે, અમુક હદ સુધી નાના મૉડલ્સ સુધી વલણ જોવા મળી રહ્યા છે, પણ ઈઝી ઈએમઆઈની યોજનાઓ મોટી સ્ક્રીનવાળા ટીવીની ડિમાન્ડને જાળવી રાખવામાં મદદ કરી રહી છે.

તેમણે જણાવ્યું કે, કંપનીનો લગભગ અડધો વેપાર માસિક હપ્તાઓ પર આધારિત છે, જેનાથી કિંમતો વધવાની અસર ઓછી અનુભવાય છે.

તેમણે કહ્યું કે, કેટલાક ગ્રાહક વધારે હપ્તા ચૂકવીને મોટા ટીવી ખરીદી રહ્યા છે, જ્યારે કિંમતો માટે સતર્ક ગ્રાહકો નાના ટીવીના વિકલ્પ પસંદ કરી રહ્યા છે.

