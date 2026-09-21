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બીજાના નામે SIM ચલાવ્યું તો ગયા સમજજો! ₹50 લાખનો દંડ અને 3 વર્ષ જેલની સજા, DoTનો નવો કાયદો લાગુ

તાજેતરમાં સિમ (SIM) સંબંધિત છેતરપિંડીના એક મોટા રેકેટનો પર્દાફાશ થયા બાદ આ કડક સૂચના જારી કરવામાં આવી છે.

પ્રતિકાત્મક તસવીર
પ્રતિકાત્મક તસવીર (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 21, 2026 at 6:32 PM IST

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નવી દિલ્હીઃ જો તમે તમારા સિમ કાર્ડ અને ઓળખ પત્રોને લઈને લાપરવાહ છો, તો સાવધાન થઈ જાઓ. ટેલિકોમ્યુનિકેશન વિભાગ (DoT) દ્વારા દેશના નાગરિકોને એક મહત્વપૂર્ણ અને કડક ચેતવણી આપવામાં આવી છે. વિભાગે સ્પષ્ટ કર્યું છે કે, સિમ કાર્ડ અથવા ટેલિકોમ આઈડેન્ટિફાયરના દુરુપયોગ બદલ 3 વર્ષ સુધીની જેલની સજા અને ₹50 લાખ સુધીનો ભારે દંડ થઈ શકે છે. ટેલિકોમ્યુનિકેશન એક્ટ, 2023 (Telecommunications Act, 2023) હેઠળ સાયબર ગુનાઓ પર અંકુશ લાવવા માટે આ પગલું લેવામાં આવ્યું છે.

છત્તીસગઢમાં થયો મોટો ખુલાસો

છત્તીસગઢમાં તાજેતરમાં સિમ (SIM) ફ્રોડના એક મોટા રેકેટનો પર્દાફાશ થયા બાદ આ કડક સૂચના જારી કરવામાં આવી છે. આ ઘટનામાં, એક 'પોઈન્ટ ઓફ સેલ' (PoS) એજન્ટે સામાન્ય નાગરિકોની જાણ કે સંમતિ વિના તેમના ઓળખના દસ્તાવેજોનો ઉપયોગ કરીને 25 મોબાઈલ કનેક્શન ગેરકાયદેસર રીતે એક્ટિવેટ કર્યા હતા.

મામલો સામે આવતા જ સરકાર અને ટેલીકૉમ કંપનીઓએ મળીને કડક કાર્યવાહી કરી. આ છેતરપિંડી કરનારા PoS એજન્ટને હંમેશા માટે બ્લેકલિસ્ટ કરી દેવામા આવ્યો છે, જેથી તે ભવિષ્યમાં ક્યારેય કોઈ સિમ કાર્ડ ન વેચી શકે.

સરકારની 'ડિજિટલ આંખ'એ પકડ્યું ફ્રૉડ

આ 25 ગેરકાયદેસર મોબાઈલ નંબરોની ઓળખ કરવા માટે ટેલિકોમ્યુનિકેશન વિભાગના અત્યાધુનિક 'ડિજિટલ ઈન્ટેલિજન્સ પ્લેટફોર્મ' (DIP) નો ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો હતો. આ સિસ્ટમે તે નંબરો સાથે સંકળાયેલી શંકાસ્પદ પ્રવૃત્તિને તુરંત જ પકડી પાડી હતી. ત્યારબાદ, તમામ શંકાસ્પદ નંબરોની પુનઃ-ચકાસણી કરવામાં આવી અને જે નંબરો આ કસોટીમાં નિષ્ફળ રહ્યા તેમને તાત્કાલિક ડીએક્ટિવેટ કરી દેવામાં આવ્યા.

કાયદાકીય જોગવાઈઓ શું છે?

DoT આગળ કહ્યું છે કે ટેલીકૉમ રિસોર્સેસનો ખોટો ઉપયોગ દેશની સુરક્ષા અને નાગરિકોની પ્રાઈવેસી માટે મોટું જોખમ છે. નવા કાયદા અંતર્ગત ગતિવિધિઓને ગંભીર અપરાધ માનવામા આવે છેઃ

ખોટા દસ્તાવેજો પર સિમ લેવુંઃ કોઈ અન્યના નામ પર કે નકલી આઈડી પર સિમ કાર્ડ એક્ટિવેટ કરવું.

સિમ ભાડે આપવું કે વેચવુંઃ પોતાનું સિમ કોઈ અજાણી વ્યક્તિને આપવું કે વેચવું. જો તે નંબરથી કોઈ ક્રાઈમ થાય છે, તો કાયદાકીય જવાબદારી મૂળ માલિકની હોય છે.

IMEI નંબર સાથે છેડછાડઃ મોબાઈલ ફોનના યૂનિક ઓળખ કોડ (IMEI)ને બદલવો.

સાયબર ઠગો પર કસાયો સકંજો

આજના ડિજિટલ દૌરમાં મોબાઈલ કનેક્ટિવિટી અને ડિજિટલ સર્વિસ જેટલી ફાસ્ટ વધી રહી છે, એટલી જ ઝડપથી સાયબર ફ્રોડ અને ડિજિટલ છેતરપિંડીના કેસ પણ સામે આવી રહ્યા છે. સરકારે સ્પષ્ટ કરી દીધું છે કે ટેલીકૉમ નિયમોનું ઉલ્લંઘન કરનારાને કોઈ પણ કિંમતે છોડવામા નહીં આવે. નાગરિકોને અપીલ કરવામા આવી છે કે તેઓ સમયે-સમયે સરકારના સંચાર સાથી પોર્ટલ પર જઈને એ જરૂર ચેક કરે કે તેમના નામ પર કેટલા સિમ એક્ટિવેટ છે, જેથી કોઈ પણ પ્રકારની કાયદાકીય મુસીબતથી બચી શકાય.

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