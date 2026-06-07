મોંઘવારીની મારનો વધુ એક ઝટકો, LPG સિલિન્ડરના ભાવમાં ₹29નો વધારો
દેશમાં રાંધણ ગેસ (LPG)ના ભાવમાં પ્રતિ સિલિન્ડર ₹29નો વધારો કરવામાં આવ્યો છે.
Published : June 7, 2026 at 6:59 AM IST|
Updated : June 7, 2026 at 7:05 AM IST
નવી દિલ્હી: મોંઘવારીનો માર સહન કરી રહેલી ગરીબ અને મધ્યમવર્ગીય જનતાને વધુ એક મોંઘવારીનો ફટકો પડ્યો છે. દેશમાં રાંધણ ગેસ (LPG)ના ભાવમાં પ્રતિ સિલિન્ડર ₹29નો વધારો કરવામાં આવ્યો છે.
વૈશ્વિક સ્તરે વધતી જતી ઊર્જા કિંમતોને કારણે સરકારી ઇંધણ રિટેલર્સને સતત પડકારોનો સામનો કરવો પડી રહ્યો છે, જેને પગલે છેલ્લાં ત્રણ મહિનામાં આ બીજી વખત ભાવ વધારો કરવામાં આવ્યો છે.
Domestic LPG cylinder price increased by Rs 29, new rates effective from June 7— ANI Digital (@ani_digital) June 6, 2026
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દિલ્હીમાં 942 રૂપિયો થયો LPG સિલિન્ડરનો ભાવ
LPGના આ ભાવ વધારા સાથે દિલ્હીમાં 14.2 કિલોગ્રામના ઘરેલુ LPG સિલિન્ડરનો ભાવ 913 રૂપિયાથી વધીને 942 રૂપિયા થઈ ગયો છે.
આ ભાવ વધારો ત્યારે થયો જ્યારે ઓઈલ કંપનીઓએ 7 માર્ચે તેલ કંપનીઓ દ્વારા LPGના ભાવમાં પ્રતિ સિલિન્ડર 60 રૂપિયાનો વધારો કર્યો હતો. આ વધારો પશ્ચિમ એશિયામાં ચાલી રહેલા સંઘર્ષને કારણે વૈશ્વિક ઉર્જા બજારમાં વિક્ષેપોને પગલે કરવામાં આવ્યો છે.
દરમિયાન, ગુરુવારે એક આંતર-મંત્રીસ્તરીય બ્રીફિંગને સંબોધતા, પેટ્રોલિયમ અને કુદરતી ગેસ મંત્રાલયના સંયુક્ત સચિવ સુજાતા શર્માએ જણાવ્યું હતું કે, સરકારે LPGની પૂરતી ઉપલબ્ધતા સુનિશ્ચિત કરવા માટે ઘણા પગલાં લીધા છે, જેમાં સ્થાનિક ઉત્પાદન વધારવું અને આયાત સુનિશ્ચિત કરવી શામેલ છે.
મીડિયાના પ્રશ્નોના જવાબમાં, શર્માએ કહ્યું, "જ્યાં સુધી ઘરેલુ રાંધણ ગેસ LPG સિલિન્ડર પર 'અંડર-રિકવરી' (ખર્ચ અને વેચાણ કિંમત વચ્ચેનો તફાવત)નો સંબંધ છે, તો તે હજુ પણ લગભગ 700 રૂપિયાની રેન્જમાં છે."
શર્માએ LPG માંગમાં તાજેતરના ઘટાડા માટે ઘણા કારણોને જવાબદાર ગણાવ્યા, જેમાં વાણિજ્યિક અને ઔદ્યોગિક વપરાશકર્તાઓ દ્વારા ઓછો વપરાશ, સુધારેલ બુકિંગ ચક્ર અને ટેકનોલોજી-આધારિત ડિલિવરી પ્રમાણીકરણનો સમાવેશ થાય છે.
તેમણે કહ્યું, "આ ઘટાડો એ છે કે વાણિજ્યિક અને ઔદ્યોગિક LPG વપરાશમાં ઘટાડો થયો છે; બીજું કારણ અમે મેનેજ કરેલો બુકિંગ સમયગાળો છે, એટલે કે, 25 દિવસ અને 45 દિવસ; અને ત્રીજું કારણ DAC (ડિલિવરી ઓથેન્ટિકેશન કોડ)-લિંક્ડ ડિલિવરી છે,".