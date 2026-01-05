શું તમારી પાસે 2000 રૂપિયાની નોટો છે? RBI એ અપડેટ કર્યું જાહેર
RBIએ જણાવ્યું હતું કે 2000 રૂપિયાની નોટો હજુ પણ માન્ય છે. તે બેંકો અને જારી કરતી કચેરીઓમાં જમા કરાવી શકાય છે અથવા બદલી શકાય છે.
Published : January 5, 2026 at 5:30 PM IST
હૈદરાબાદ: ભારતીય રિઝર્વ બેંક (RBI) એ 2000 રૂપિયાની નોટો અંગે નવીનતમ માહિતી શેર કરી છે. ત્રણ વર્ષ પહેલાં, આ નોટો ધીમે ધીમે પાછી ખેંચવાની જાહેરાત કરવામાં આવી હતી, પરંતુ કેટલીક હજુ પણ ચલણમાં છે. RBI ના તાજેતરના ડેટા અનુસાર, આ નોટોનો ખૂબ જ નાનો ભાગ હજુ પણ ચલણમાં છે.
કેન્દ્રીય બેંકે જણાવ્યું હતું કે જ્યારે 19 મે, 2023 ના રોજ 2000 રૂપિયાની નોટો પાછી ખેંચવાની જાહેરાત કરવામાં આવી હતી, ત્યારે તેમની કુલ કિંમત આશરે ₹3.56 લાખ કરોડ હતી. 31 ડિસેમ્બર, 2025 સુધીમાં, આ આંકડો ઘટીને માત્ર ₹5,669 કરોડ થઈ ગયો હતો. આનો અર્થ એ થયો કે મે 2023 થી લગભગ 98 ટકા નોટો RBI ને પરત કરવામાં આવી છે. જો કે, કેટલીક નોટો હજુ પણ લોકો પાસે છે અથવા ચલણમાં છે.
RBI એ સ્પષ્ટતા કરી છે કે ₹2000 ની નોટો હજુ પણ કાયદેસર ચલણ છે. આનો અર્થ એ છે કે જેમની પાસે આ નોટો છે તેમને કોઈ કાનૂની પરિણામોનો સામનો કરવો પડતો નથી. જોકે, આ નોટો બેંક અથવા RBI ઇશ્યૂ ઓફિસમાં પરત કરવી આવશ્યક છે.
RBI એ ₹2000 ની નોટો બદલવા અથવા જમા કરાવવાની પ્રક્રિયા અંગે સ્પષ્ટ માર્ગદર્શિકા પ્રદાન કરી છે. દેશભરની બેંક શાખાઓમાં નોટો જમા કરાવવા અથવા બદલવાની સુવિધા 7 ઓક્ટોબર, 2023 ના રોજ સમાપ્ત થઈ ગઈ. 9 ઓક્ટોબર, 2023 થી, લોકો આ નોટો 19 RBI ઇશ્યૂ ઓફિસોમાં તેમના બેંક ખાતામાં જમા કરાવી શકે છે. વધુમાં, RBI ઇશ્યૂ ઓફિસોમાં સીધી નોટો બદલવાની સુવિધા પણ ઉપલબ્ધ છે.
આ ઉપરાંત, જનતા કોઈપણ પોસ્ટ ઓફિસમાંથી તેમની ₹2000 ની નોટો ઇન્ડિયા પોસ્ટ દ્વારા RBI ઇશ્યૂ ઓફિસમાં મોકલી શકે છે જેથી રકમ તેમના બેંક ખાતામાં જમા થાય. દેશભરમાં RBI ઇશ્યૂ ઓફિસો અમદાવાદ, બેંગલુરુ, બેલાપુર, ભોપાલ, ભુવનેશ્વર, ચંદીગઢ, ચેન્નાઈ, ગુવાહાટી, હૈદરાબાદ, જયપુર, જમ્મુ, કાનપુર, કોલકાતા, લખનૌ, મુંબઈ, નાગપુર, નવી દિલ્હી, પટના અને તિરુવનંતપુરમમાં સ્થિત છે.
RBI ને ₹2000 ની નોટો ધીમે ધીમે પરત કરવાની પ્રક્રિયા ચાલુ છે. જાહેર જનતાને બેંકો અથવા RBI ઇશ્યુ ઓફિસો દ્વારા આ નોટો સરળતાથી જમા કરાવવા અથવા બદલવાની સુવિધા આપવામાં આવી રહી છે.
