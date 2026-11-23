શું તમે પણ બિસ્લેરીનું પાણી પીવો છો? પેકેજ્ડ પાણીનો નમૂનો અસુરક્ષિત જણાતા કાનૂની કાર્યવાહીનો આદેશ
FSSAIએ બિસ્લેરીના પેકેજ્ડ ડ્રિકિંગ વોટરનું સેમ્પલ 'અસુરક્ષિત' માન્યું હતું.
By PTI
Published : November 23, 2026 at 12:08 PM IST
નવી દિલ્હી: ફૂડ રેગ્યુલેટર, ફૂડ સેફ્ટી એન્ડ સ્ટાન્ડર્ડ્સ ઓથોરિટી ઓફ ઇન્ડિયા (FSSIA)એ બિસ્લેરી ઇન્ટરનેશનલ સામે કાનૂની કાર્યવાહી શરૂ કરવા માટે મંજૂરી આપી છે. ટેસ્ટિંગ દરમિયાન બિસ્લેરીના પાણીનો નમૂનો અસુરક્ષિત હોવાનું જાણવા મળ્યું છે. FSSAIએ જણાવ્યું હતું કે તેણે બિસ્લેરી ઇન્ટરનેશનલ સામે કેસ દાખલ કરવા માટે મંજૂરી આપી છે, કારણ કે તેના પેકેજ્ડ પીવાના પાણીનો નમૂનો અસુરક્ષિત માનવામાં આવ્યો હતો.
સોશિયલ મીડિયા પોસ્ટમાં, FSSAIએ જાહેરાત કરી હતી કે તેણે અસુરક્ષિત પેકેજ્ડ પીવાના પાણીના સંબંધમાં બિસ્લેરી ઇન્ટરનેશનલ પ્રાઇવેટ લિમિટેડ સામે કાર્યવાહી કરવાની મંજૂરી આપી છે. બિસ્લેરી ઇન્ટરનેશનલની જગ્યાએથી એનાલિસિસ માટે પેકેજ્ડ પીવાના પાણી (મિનરલ વોટર સિવાય)નો રેગ્યુલેટરી સેમ્પલ લેવામાં આવ્યું હતું. નિયમનકારે નોંધ્યુ હતું કે, "નમૂનો બ્રોમેટ માટે નિર્ધારિત મર્યાદાઓને પૂર્ણ કરતો ન હતો અને ફૂડ સેફ્ટી એન્ડ સ્ટાન્ડર્ડ્સ (FSS) એક્ટ, 2006 હેઠળ અસુરક્ષિત જાહેર કરવામાં આવ્યો હતો.
નિયમનકારે વધુમાં જણાવ્યું હતું કે, કંપની દ્વારા અપીલ બાદ, નમૂનાને રેફરલ ફૂડ લેબોરેટરીમાં મોકલવામાં આવ્યો હતો, જેણે પોલિન્યુક્લિયર એરોમેટિક હાઇડ્રોકાર્બન (PAHs)ની હાજરીને કારણે તેને અસુરક્ષિત જાહેર કર્યો હતો. લેબની તપાસમાં કાયદા હેઠળ અસુરક્ષિત અનસેફ ફૂડ સાથે જોડાયેલા ઉલ્લંઘનથી ખબર પડી હતી, માટે FSSAIએ જણાવ્યું કે તેને બિસ્લેરી ઇન્ટરનેશનલ પ્રાઇવેટ લિમિટેડ વિરૂદ્ધ FSS એક્ટ, 2006 હેઠળ કેસ ચલાવવાની મંજૂરી આપી છે.
Bisleri International Pvt. Ltd. issues statement after the Food Safety and Standards Authority of India (FSSAI) had sanctioned prosecution against Bisleri International Pvt. Ltd. under the Food Safety and Standards Act, 2006, after a sample of its packaged drinking water failed safety tests. "We are aware of recent media reports that the Food Safety and Standards Authority of India (FSSAI) has issued a notice to Bisleri. The matter dates back approximately 14 months, to a batch produced in September 2025 at Bisleri’s Goa manufacturing facility, one of 143 plants in our network. On 30 September 2025, FSSAI collected six samples from the Goa facility. Initial testing found that five samples met all applicable standards. The sixth recorded a bromate level of 12 micrograms per litre, against the prescribed limit of 10 micrograms per litre. Following Bisleri’s appeal dated 22 November 2025, FSSAI sent that sample to a referral laboratory for retesting. The referral laboratory found bromate of the sample within the prescribed limit and separately flagged polynuclear aromatic hydrocarbons (PAHs) in the sample. The difference between the two results raised questions that Bisleri believed warranted clarification. Bisleri arranged for the same sample to be tested independently at an FSSAI-approved laboratory. That test found bromate within the prescribed limit. We submitted the independent test results to FSSAI’s Western Regional Office with a formal letter dated 2 February 2026. We received no further communication from FSSAI after that submission and understood the matter to be closed. To date, Bisleri has received no notice by email or in hard copy and has been unable to locate the reported notice on FSSAI’s website. Drinking water safety is a priority for Bisleri. We maintain stringent quality controls of over 90 tests across our 10-step manufacturing process and will continue to cooperate with FSSAI to address the matter through the appropriate regulatory process. A trusted brand for years, Bisleri remains safe for consumption..."— ANI (@ANI) November 23, 2026
સોશિયલ મીડિયા પર પોસ્ટ દ્વારા FSSAIએ જણાવ્યું કે તેને વસંત મસાલા પ્રાઇવેટ લિમિટેડ, ટિટ-બિટ ફૂડ્સ ઇન્ડિયા પ્રાઇવેટ લિમિટેડ, મીમાંસા ઇન્ડસ્ટ્રીઝ અને આશા કન્ફેક્શનરી સહિત કેટલીક અન્ય કંપનીઓ વિરૂદ્ધ પણ કેસ ચલાવવાની મંજૂરી આપી છે. રેગ્યુલેટરે નિયમોનું પાલન ન કરવા પર ઉર્મી લાઇફસાયન્સીઝ LLP અને ગૌર આયુર્વેદિક સ્ટોરનું લાઇસન્સ સસ્પેન્ડ કરી દીધુ છે. FSSAIએ આશા કન્ફેક્શનરી વિરૂદ્ધ પ્રોડક્ટ રિકોલ ઓર્ડર પણ જાહેર કર્યો છે.
કંપની પાસેથી પ્રી-પેક ચોકલેટ ભરેલા કુકીઝ પરત લેવા કહેવામાં આવ્યું છે કારણ કે તે પણ અનસેફ મળ્યા હતા. આ કેલેન્ડર વર્ષ દરમિયાન, FSSAIએ ફૂડ બિઝનેસ ઓપરેટર્સ (FBOs) અને ઇ-કોમર્સ કંપનીઓ વિરૂદ્ધ કાર્યવાહી ઝડપી બનાવી છે. રેગ્યુલેટરે એનર્જી ડ્રિંક અને આલ્કોહોલિક બેવરેજ બનાવનારાઓ વિરૂદ્ધ પણ કાર્યવાહી કરી છે.
બિસ્લેરી ઇન્ટરનેશનલ પ્રાઇવેટ લિમિટેડે નિવેદન જાહેર કર્યું
'ફૂડ સેફ્ટી એન્ડ સ્ટાન્ડર્ડ્સ એક્ટ (FSSAI), 2006' હેઠળ 'બિસ્લેરી ઇન્ટરનેશનલ પ્રાઇવેટ લિમિટેડ' સામે કાયદેસરની કાર્યવાહી શરૂ કરવાની મંજૂરી આપવામાં આવ્યા બાદ, કંપનીએ એક નિવેદન જાહેર કર્યું છે. આ કાર્યવાહી ત્યારે થઇ જ્યારે બિસ્લેરીના પેક્ડ ડ્રિંકિંગ વોટરનું એક સેમ્પલ સુરક્ષા તપાસમાં ફેલ થયું હતું. કંપનીએ જણાવ્યું છે કે, "અમને તાજેતરના મીડિયા અહેવાલો વિશે જાણ છે, જેમાં જણાવવામાં આવ્યું છે કે, 'ફૂડ સેફ્ટી એન્ડ સ્ટાન્ડર્ડ્સ ઓથોરિટી ઓફ ઇન્ડિયા' (FSSAI)એ બિસ્લેરીને નોટિસ જાહેર કરી છે. આ મામલો લગભગ 14 મહિના જૂનો છે અને સપ્ટેમ્બર 2025માં બિસ્લેરીના ગોવા સ્થિત પ્લાન્ટ (જે અમારા નેટવર્કના 143 પ્લાન્ટ્સમાંથી એક છે) ખાતે તૈયાર કરાયેલા એક બેચ સાથે સંબંધિત છે. 30 સપ્ટેમ્બર, 2023ના રોજ, FSSAIએ ગોવા યુનિટમાંથી છ નમૂના લીધા હતા. પ્રાથમિક તપાસમાં જાણવા મળ્યું છે કે પાંચ નમૂના તમામ નિર્ધારિત ધોરણોને પૂર્ણ કરતા હતા. છઠ્ઠા નમૂનામાં, બ્રોમેટનું સ્તર 12 માઇક્રોગ્રામ પ્રતિ લીટર જોવા મળ્યું હતું જ્યારે તેની નિર્ધારિત મર્યાદા પ્રતિ લિટર 10 માઇક્રોગ્રામ છે.
કંપનીએ વધુમાં જણાવ્યું કે, 22 નવેમ્બર 2025ના રોજ બિસ્લેરી દ્વારા કરવામાં આવેલી અપીલ બાદ, FSSAIએ તેના નમૂનાને ફરી તપાસ માટે એક રેફરલ પ્રયોગશાળામાં મોકલ્યા હતા. રેફરલ પ્રયોગશાળાની તપાસમાં બ્રોમેટનું સ્તર નિર્ધારિત સીમાની અંદર મળ્યું હતું પરંતુ સાથે જ નમૂનામાં પોલીક્લિયર એરોમેટિક હાઇડ્રોકાર્બન (PAHs)ની હાજરીનો પણ ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો. બન્ને પરિણામમાં અંતરને જોતા બિસ્લેરીને લાગ્યુ કે સ્પષ્ટતા કરવી જરૂરી છે. બિસ્લેરીએ તેના નમૂનાની એક સ્વતંત્ર તપાસ FSSAI દ્વારા માન્યતા પ્રાપ્ત પ્રયોગશાળામાં કરાવી હતી, તે તપાસમાં બ્રોમેટનું સ્તર નિર્ધારિત સીમાની અંદર જોવા મળ્યું હતું.
અમે 2 ફેબ્રુઆરી 2026ના રોજ ઔપચારિક પત્ર સાથે સ્વતંત્ર તપાસના પરિણામ FSSAIના પશ્ચિમ ક્ષેત્રીય કાર્યાલયને સોપી દીધા હતા. તે બાદ અમે FSSAI તરફથી અમને કોઇ સૂચના મળી નથી માટે અમે માની લીધુ કે આ કેસ હવે બંધ થઇ ગયો છે. આજ સુધી બિસ્લેરીને ઇમેલ કે હાર્ડ કોપીના રૂપમાં કોઇ નોટિસ મળી નથી અને ના તો FSSAIની વેબસાઇટ પર એવી કોઇ નોટિસ જોવલા મળી નથી. પીવાના પાણીની સુરક્ષા બિસ્લેરી માટે સર્વોચ્ચ પ્રાથમિકતા છે. અમે પોતાના 10 તબક્કાની નિર્માણ પ્રક્રિયા દરમિયાન 90થી વધુ ગુણવત્તા પરીક્ષણ કરીએ છીએ અને અમે આ મામલે યોગ્ય નિયામક પ્રક્રિયાના માધ્યમથી હલ કરવા માટે FSSAI સાથે સહયોગ આપવાનું ચાલું રાખીશું. વર્ષોથી એક વિશ્વાસપાત્ર બ્રાન્ડ રહેલી બિસ્લેરી ગ્રાહકો માટે સુરક્ષિત છે.
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