દિવાળી ટ્રેડિંગ મુહૂર્તમાં ઘટાડા સાથે બંધ થયું બજાર, 7 દિવસથી ચાલતી તેજી પર લાગી બ્રેક
રોકાણકારો દ્વારા પ્રોફિટ બુકિંગને કારણે નિફ્ટી-સેન્સેક્સ નજીવા ઘટાડા સાથે બંધ થયા
Published : November 8, 2026 at 6:09 PM IST
મુંબઈ: દિવાળીના ખાસ મુહૂર્ત ટ્રેડિંગ સત્ર દરમિયાન રવિવારે ભારતીય શેરબજાર નજીવા ઘટાડા સાથે બંધ થયા. આનાથી મુખ્ય સૂચકાંકો - સેન્સેક્સ અને નિફ્ટીમાં સાત દિવસની તેજી અટકી ગઈ અને રોકાણકારો દ્વારા પ્રૉફિટ બુકિંગને કારણે થોડો ઘટાડો થયો.
હિન્દુ કેલેન્ડર સંવત 2083 ની શરૂઆત માટે યોજાયેલા ખાસ મુહૂર્ત ટ્રેડિંગ સત્રમાં મજબૂત શરૂઆત સાથે શરૂઆત થયા પછી, 30 શેરોવાળો BSE સેન્સેક્સ તેના ફાયદાને ટકાવી રાખવામાં નિષ્ફળ રહ્યો. ઇન્ડેક્સ 28.62 પોઈન્ટ એટલે કે 0.04 ટકા ઘટીને 80,999.40 પર બંધ થયો, જેમાં 16 શેરમાં વધારો જ્યારે 14માં ઘટાડો નોંધાયો.
આ ખાસ સત્ર દરમિયાન, સેન્સેક્સ 81,442.11 ની ઊંચ્ચત્તમ સપાટીએ પહોંચ્યો, જેમાં 414.09 પોઈન્ટ એટલે કે 0.51 ટકાનો વધારો થયો. સકારાત્મક શરૂઆત પછી, 50 શેરો ધરાવતો NSE નિફ્ટી 43.95 પોઈન્ટ એટલે કે 0.18 ટકા ઘટીને 24,986.40 પર બંધ થયો.
સેન્સેક્સના 30 શેરોમાં, મહિન્દ્રા અને મહિન્દ્રા, ઇન્ટરગ્લોબ એવિએશન, ટ્રેન્ટ, ઇન્ફોસિસ, ભારતી એરટેલ અને એક્સિસ બેંક સૌથી વધુ ઘટ્યા હતા. બીજી તરફ, સન ફાર્મા, ટાટા સ્ટીલ, મારુતિ અને પાવર ગ્રીડમાં વધારો જોવા મળ્યો હતો.
મુહૂર્ત ટ્રેડિંગ એ દિવાળી પર યોજાતું પ્રતીકાત્મક બજાર સત્ર છે, જે નવા હિન્દુ કેલેન્ડર વર્ષની શરૂઆત પણ દર્શાવે છે. એવું માનવામાં આવે છે કે 'મુહૂર્ત' અથવા શુભ સમય દરમિયાન ટ્રેડિંગ શેરધારકો માટે સમૃદ્ધિ અને નાણાકીય સુખાકારી લાવે છે.
નિયમિત ટ્રેડિંગ દિવસોથી વિપરીત, જ્યારે શેરબજાર સવારે 9:15 થી બપોરે 3:30 વાગ્યા સુધી કાર્યરત હોય છે, ત્યારે મુહૂર્ત ટ્રેડિંગ ટૂંકા ગાળા માટે હોય છે.
અગાઉના સંવત વર્ષ 2082 માં BSE બેન્ચમાર્ક ઇન્ડેક્સ 3,398.32 પોઈન્ટ એટલે કે 4 ટકા ઘટ્યો હતો અને નિફ્ટી 838.25 પોઈન્ટ એટલે કે 3.24 ટકા ઘટ્યો હતો.
શુક્રવારે - સંવત 2082ના છેલ્લા ટ્રેડિંગ સત્રમાં સેન્સેક્સ 1,718.01 પોઈન્ટ એટલે કે 2.17 ટકા વધીને 81,028.02 ના સર્વકાલીન ઉચ્ચ સ્તરે બંધ થયો હતો. તેવી જ રીતે, નિફ્ટી 493.75 પોઈન્ટ એટલે કે 2.01 ટકા વધીને 25,030.35 ના સર્વકાલીન ઉચ્ચ સ્તરે બંધ થયો હતો.
છેલ્લા સતત સાત સેશન્સમાં, સેન્સેક્સ 7,781.99 પોઈન્ટ એટલે કે 10.62 ટકા વધ્યો છે, જ્યારે નિફ્ટી 2,331.5 પોઈન્ટ એટલે કે 10.27 ટકા વધ્યો છે.
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