કેન્દ્ર કર્મચારીઓની બલ્લે-બલ્લે! કંપોઝિટ સેલેરી એકાઉન્ટ પેકેજ લોન્ચ, મફત વીમા સાથે મળશે આ ખાસ સુવિધાઓ
DFSએ કેન્દ્ર કર્મચારીઓ માટે કંપોઝિટ સેલેરી એકાઉન્ટ પેકેજ લોન્ચ કર્યું, જેમાં ઝીરો બેલેન્સ એકાઉન્ટ સહિત અન્ય લાભો મળશે.
Published : January 15, 2026 at 3:13 PM IST
નવી દિલ્હી: કેન્દ્ર સરકારના કર્મચારીઓની નાણાકીય જરૂરિયાતોને એક જ પ્લેટફોર્મ પર પૂર્ણ કરવાના હેતુથી, નાણાં મંત્રાલયના નાણાકીય સેવાઓ વિભાગ (DFS) એ બુધવારે "સંયુક્ત પગાર ખાતા પેકેજ" શરૂ કર્યું. આ પેકેજ એક જ ખાતામાં બેંકિંગ, વીમા અને કાર્ડ સંબંધિત સેવાઓની શ્રેણી પ્રદાન કરશે. કેન્દ્ર સરકારના કર્મચારીઓ માટે તેને ઓલ-ઈન-વન ફાઈનાન્શિયલ સોલ્યુશન તરીકે જોવામાં આવી રહ્યું છે.
આ પેકેજ DFS સચિવ એમ. નાગરાજુ દ્વારા રજૂ કરવામાં આવ્યું હતું. સ્ટેટ બેંક ઓફ ઇન્ડિયા (SBI) ના ચેરમેન, તમામ રાષ્ટ્રીયકૃત બેંકોના MD અને CEO અને DFS ના વરિષ્ઠ અધિકારીઓ આ કાર્યક્રમમાં હાજર હતા.
સંયુક્ત સેલેરી એકાઉન્ટ પેકેજ શું છે?
સંયુક્ત સેલેરી એકાઉન્ટ પેકેજ ત્રણ મુખ્ય ઘટકો પર આધારિત છે:
- બેંકિંગ સુવિધાઓ
- વીમા સુરક્ષા
- કાર્ડ અને ડિજિટલ લાભો
આ ત્રણેયને મેળવીને સંયુક્ત યોજનાનો હેતુ કેન્દ્ર સરકારના કર્મચારીઓને વધુ સારી નાણાકીય સુરક્ષા અને સુવિધા પૂરી પાડવાનો છે.
બેંકિંગ સુવિધાઓ: ઝીરો બેલેન્સ અને સસ્તી લોન
આ પેકેજ હેઠળ, કર્મચારીઓને ઝીરો-બેલેન્સ પગાર ખાતાની ઍક્સેસ હશે. આ ઉપરાંત, RTGS, NEFT, UPI અને ચેકથી સંબંધિત તમામ વ્યવહારો મફત રહેશે.
વધુમાં, હોમ લોન, એજ્યુકેશન લોન, વાહન લોન અને પર્સનલ લોન પર રાહત દર આપવામાં આવશે. લોકર ભાડું અને લોન પ્રોસેસિંગ ચાર્જ પણ માફ કરવામાં આવશે. પરિવારના સભ્યોને ફેમિલી બેંકિંગ હેઠળ વિવિધ લાભોનો લાભ પણ મળશે.
વીમા સુરક્ષા: કરોડોનું કવર
સંયુક્ત સેલેરી એકાઉન્ટ પેકેજની સૌથી મોટી ખાસિયત તેનું વ્યાપક વીમા કવરેજ છે. આમાં શામેલ છે:
- ₹1.5 કરોડ સુધીનો વ્યક્તિગત અકસ્માત કવર
- ₹2 કરોડ સુધીનો હવાઈ અકસ્માત કવર
- ₹1.5 કરોડ સુધીનો અપંગતા કવર
- ₹20 લાખ સુધીનો ટર્મ લાઇફ ઇન્શ્યોરન્સ (વૈકલ્પિક ટોપ-અપ સાથે)
વધુમાં, કર્મચારીઓ અને તેમના પરિવારો માટે વ્યાપક આરોગ્ય વીમો ઉપલબ્ધ રહેશે, જેમાં સસ્તા પ્રીમિયમ પર ટોપ-અપ કરવાનો વિકલ્પ હશે.
કાર્ડ્સ અને ડિજિટલ લાભો
આ પેકેજમાં વધુ સારી ડેબિટ અને ક્રેડિટ કાર્ડ સુવિધાઓ પણ શામેલ છે. કર્મચારીઓને એરપોર્ટ લાઉન્જ એક્સેસ, રિવોર્ડ પોઈન્ટ્સ, કેશબેક ઑફર્સ અને અમર્યાદિત વ્યવહારોનો પણ લાભ મળશે. મહત્વનું છે કે, ખાતા પર કોઈ જાળવણી ચાર્જ વસૂલવામાં આવશે નહીં.
કર્મચારીઓના કલ્યાણ તરફ એક મહત્વપૂર્ણ પગલું
DFS મુજબ, આ પેકેજ બેંકો સાથે વ્યાપક ચર્ચા પછી વિકસાવવામાં આવ્યું છે જેથી તમામ કેડર - ગ્રુપ A, B અને C ના કર્મચારીઓ માટે સમાન અને મહત્તમ લાભો સુનિશ્ચિત કરી શકાય. મંત્રાલયે જણાવ્યું હતું કે આ યોજના કર્મચારીઓને સરળ બેંકિંગ, મજબૂત નાણાકીય સુરક્ષા અને માનસિક શાંતિ પ્રદાન કરશે.
આ પણ વાંચો: