શેર બજાર ખુલતા જ લાલ નિશાનમાં પહોંચ્યું, સેન્સેક્સ 200 અંક તૂટ્યો; નિફ્ટી 24,300ની નીચે
પોઝિટિવ ગ્લોબલ સંકેતો છતા ભારતીય ઇન્ડેક્સ 20 એપ્રિલે ફ્લેટ ખુલ્યા હતા
Published : April 20, 2026 at 9:52 AM IST
મુંબઇ: શેર બજાર ખુલતાની સાથે જ લાલ નિશાનમાં જતુ રહ્યું હતું. સેન્સેક્સ ઓપનિંગ બાદ 200 અંક તૂટ્યુ હતું. નિફ્ટી પણ 70 અંક નીચે 24,300 પર પહોંચ્યું હતું. જોકે,બ્રોડર માર્કેટ્સમાં સામાન્ય તેજી જોવા મળી હતી પરંતુ ઉતાર-ચઢાવ ગણો વધારે હતો.
સવારે 9.25 કલાકે સેન્સેક્સ 213 અંક ઉપર 78,707 પર ટ્રે઼ડ કરી રહ્યો હતો. નિફ્ટી 48 પોઇન્ટ ઉપર 24,402 પર ટ્રેડ કરી રહ્યો હતો. બેન્ક નિફ્ટી 294 અંક ઉપર 56,860 પર હતો. IT, મેટલ અને રિયલ્ટી ઇન્ડેક્સમાં ઘટાડો જોવા મળ્યો હતો. બાકી ઇન્ડેક્સે રિકવરી કરી લીધી છે અને લીલા નિશાનમાં ટ્રેડ કરી રહ્યા હતા.
હોર્મુઝ ખુલ્લુ છે કે બંધ તેના પર કંફ્યૂઝન થતા ગ્લોબલ બજારમાં ઉત્સાહ ઠંડો જોવા મળ્યો છે. ડાઓ ફ્યૂચર્સ 400 પોઇન્ટ કરતા વધુ તૂટ્યો છે. એશિયા MIXED કામકાજ કરી રહ્યું છે. બીજી તરફ શુક્રવાર સાંજે આશરે 400 પોઇન્ટના ઉછાળો જોવા મળેલુ ગિફ્ટ નિફ્ટી 100 પોઇન્ટ ઉપર છે. બીજી તરફ 90 ડૉલર નીચે આવનાર ક્રૂડ પણ 6 ટકા ઉછાળા સાથે 95ની પાર જતુ રહ્યું છે.
ટાટા ગ્રુપની આ કંપની પ્રથમ વખત બોનસ શેર વેચશે
ટાટા ગ્રુપની કંપની ટ્રેંટ લિમિટેડના શેર 20 એપ્રિલે ફોકસમાં રહેશે. કંપનીએ પોતાના શેર ધારકોને પ્રથમ વખત બોનસ શેર આપવા પર વિચાર કરવાની જાહેરાત કરી છે જેનાથી આશરે 5 લાખ રોકાણકારોને ફાયદો થઇ શકે છે.
કંપનીએ શેર બજારને મોકલેલી એક નોટિસમાં જણાવ્યું છે કે 22 એપ્રિલે મળનારી બોર્ડ બેઠકમાં બોનસ શેર જાહેર કરવાના પ્રસ્તાવ પર વિચાર કરવામાં આવશે. જો આ પ્રસ્તાવ મંજૂર થાય છે તો આ કંપનીનું પ્રથમ બોનસ ઇશ્યૂ હશે. જોકે, રેકોર્ડ ડેટની જાહેરાત હજુ સુધી કરવામાં આવી નથી.
