પેટીએમ પેમેન્ટ્સ બેન્ક પર દિલ્હી હાઇકોર્ટનો મોટો ચુકાદો, સંપૂર્ણ બંધ કરવાનો આદેશ
દિલ્હી હાઈકોર્ટે નિયમોનું ઉલ્લંઘન કરવા બદલ પેટીએમ પેમેન્ટ્સ બેંકને બંધ કરવા અને લિક્વિડેટરની નિમણૂક કરવાનો અંતિમ આદેશ જારી કર્યો છે.
Published : July 29, 2026 at 11:06 AM IST
નવી દિલ્હી : પેટીએમ પેમેન્ટ્સ બેંક લિમિટેડ (PPBL)ને લઈને એક ખૂબ જ મોટા સમાચાર સામે આવ્યા છે. નિયમોના સતત ઉલ્લંઘન અને રેગ્યુલેટરી ગાઇડલાઇન્સની અવગણના કરવાના કારણે દિલ્હી હાઈકોર્ટે બેંકને સંપૂર્ણપણે બંધ કરવાનો ઐતિહાસિક આદેશ આપ્યો છે. ભારતીય રિઝર્વ બેંક (RBI)એ આ અંગે સત્તાવાર નિવેદન જાહેર કરીને સમગ્ર સ્થિતિ સ્પષ્ટ કરી છે.
લાઇસન્સ પહેલેથી જ રદ કરવામાં આવ્યું હતું
RBIએ જણાવ્યું કે પેટીએમ પેમેન્ટ્સ બેંકનું બેંકિંગ લાઇસન્સ એપ્રિલ 2026માં જ રદ કરવામાં આવ્યું હતું. કેન્દ્રીય બેંકના જણાવ્યા મુજબ, PPBL સતત બેંકિંગ નિયમોનું પાલન કરવામાં નિષ્ફળ રહી હતી અને તેની પ્રવૃત્તિઓ જમાકર્તાઓના હિતોની વિરુદ્ધ હતી. લાઇસન્સ રદ કર્યા બાદ RBIએ બેંકને કાનૂની રીતે સમાપ્ત કરવા માટે દિલ્હી હાઈકોર્ટનો સંપર્ક કર્યો હતો. હાઈકોર્ટ દ્વારા 8 જુલાઈ અને 22 જુલાઈ 2026ના રોજ આપવામાં આવેલા આદેશો આ કાનૂની પ્રક્રિયાનો અંતિમ તબક્કો છે.
SBIના પૂર્વ અધિકારી બન્યા લિક્વિડેટર
દિલ્હી હાઈકોર્ટના નિર્દેશ અનુસાર, સ્ટેટ બેંક ઓફ ઈન્ડિયાના પૂર્વ ચીફ જનરલ મેનેજર ગિરીકુમાર એમ. નાયરની પેટીએમ પેમેન્ટ્સ બેંકના સત્તાવાર લિક્વિડેટર તરીકે નિમણૂક કરવામાં આવી છે. 8 જુલાઈ 2026થી જ બેંકના બોર્ડ ઓફ ડિરેક્ટર્સની તમામ સત્તાઓ સમાપ્ત થઈ ગઈ છે અને હવે તે તમામ સત્તાઓ લિક્વિડેટરને સોંપવામાં આવી છે. હવે બેંકની સંપત્તિ અને કામગીરી સંબંધિત તમામ નિર્ણયો બેંકિંગ રેગ્યુલેશન એક્ટ, 1949 અને કંપનીઝ એક્ટ, 2013 હેઠળ તેમની દેખરેખમાં પૂર્ણ કરવામાં આવશે.
પેટીએમના શેર અને સામાન્ય એપ પર અસર
આ મોટા ઝટકા છતાં શેરબજારમાં પેટીએમની મૂળ કંપની 'વન 97 કમ્યુનિકેશન્સ'ના શેરમાં સકારાત્મક અસર જોવા મળી. કંપનીનો શેર 1.43 ટકા વધીને રુ.1,308 પર બંધ થયો, જેના કારણે કંપનીનું માર્કેટ કેપ રુ.83,815 કરોડ સુધી પહોંચી ગયું.
રાહતની વાત એ છે કે આ આદેશ માત્ર પેટીએમ પેમેન્ટ્સ બેંક માટે છે. સામાન્ય ગ્રાહકો માટે પેટીએમનું સામાન્ય એપ પહેલાની જેમ જ કાર્યરત રહેશે. UPI, મોબાઇલ રિચાર્જ અને બિલ પેમેન્ટ જેવી ડિજિટલ સેવાઓ અન્ય પાર્ટનર બેંકોના સહયોગથી સંપૂર્ણપણે સુરક્ષિત અને ચાલુ રહેશે.
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