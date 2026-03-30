નાણાકીય વર્ષ 26 ના છેલ્લા દિવસે સેન્સેક્સ-નિફ્ટીમાં મોટો ઘટાડો, સેન્સેક્સ 1635 પોઈન્ટ ઘટ્યો, નિફ્ટી 22,400 પર બંધ
મધ્ય પૂર્વના તણાવને કારણે નાણાકીય વર્ષ 26 ના છેલ્લા દિવસે સેન્સેક્સ 1635 પોઈન્ટ અને નિફ્ટી 488 પોઈન્ટ ઘટીને બંધ થયો; રોકાણકારોએ ₹9 લાખ કરોડ ગુમાવ્યા.
Published : March 30, 2026 at 5:30 PM IST
મુંબઈ: ભારતીય શેરબજારમાં નાણાકીય વર્ષ 2025-26 (FY26) નિરાશાજનક રીતે સમાપ્ત થયું. 30 માર્ચ, સોમવારના રોજ અંતિમ ટ્રેડિંગ સત્રમાં ભારે વેચવાલી જોવા મળી. મધ્ય પૂર્વમાં વધતા ભૂ-રાજકીય તણાવ અને યુદ્ધ વધવાની આશંકાએ રોકાણકારોમાં ગભરાટ ફેલાવ્યો, જેના કારણે સેન્સેક્સ અને નિફ્ટી બંને સૂચકાંકોમાં 2 ટકાથી વધુનો ઘટાડો થયો.
બજારની સ્થિતિ
ટ્રેડિંગના અંતે, બોમ્બે સ્ટોક એક્સચેન્જ (BSE) સેન્સેક્સ 1,635.67 પોઈન્ટ (2.22%) ઘટીને 71,947.55 પર બંધ થયો. દરમિયાન, નેશનલ સ્ટોક એક્સચેન્જ (NSE) નિફ્ટી 488.20 પોઈન્ટ (2.14%) ઘટીને 22,331.40 પર બંધ થયો. બજાર નિષ્ણાતોના મતે, નિફ્ટી 22,500 ના મહત્વપૂર્ણ સપોર્ટ સ્તરથી નીચે બંધ થવું એ તકનીકી રીતે નબળું સંકેત છે, જે સતત ઘટાડાની ગતિ સૂચવે છે.
ઘટાડા માટે મુખ્ય કારણો
બજારમાં આ "રક્તપાત" પાછળનું સૌથી મોટું કારણ ઈરાન અને ઇઝરાયલ વચ્ચે વધતો સંઘર્ષ છે. ઈરાની હુમલાઓના વિસ્તરણ અને યુદ્ધમાં હુથીઓની સંડોવણીના અહેવાલોએ રોકાણકારોને જોખમ ઘટાડવાની ફરજ પાડી છે. વધુમાં, આ પ્રદેશમાં યુએસ લશ્કરી હાજરીમાં વધારો થવાથી ક્રૂડ ઓઇલના ભાવમાં વધારો થવાની આશંકા વધી છે, જે ભારત જેવા આયાત-આધારિત દેશ માટે ફુગાવાનું નોંધપાત્ર જોખમ ઊભું કરે છે.
ક્ષેત્રવાર કામગીરી અને ટોચના ગુમાવનારા
વેચાણથી બેંકિંગ અને નાણાકીય શેરોને સૌથી વધુ અસર થઈ હતી. નિફ્ટી પીએસયુ બેંક, નિફ્ટી બેંક અને નિફ્ટી ફાઇનાન્શિયલ સર્વિસિસ સૂચકાંકો સૌથી ખરાબ પ્રદર્શન કરનારા ક્ષેત્રોમાં હતા.
નિફ્ટી ટોચના ગુમાવનારા: બજાજ ફાઇનાન્સ, શ્રીરામ ફાઇનાન્સ અને સ્ટેટ બેંક ઓફ ઇન્ડિયા (SBI).
સેન્સેક્સ હેવીવેઇટ્સ: 30 સેન્સેક્સ શેરોમાંથી, ફક્ત ટેક મહિન્દ્રા અને પાવર ગ્રીડ લીલા નિશાનમાં બંધ થયા. ઇન્ડિગો, એક્સિસ બેંક અને કોટક મહિન્દ્રા બેંક જેવા અન્ય હેવીવેઇટ્સને ભારે નુકસાન થયું.
વ્યાપક બજાર વધુ ખરાબ હતું, નિફ્ટી મિડકેપ અને સ્મોલકેપ સૂચકાંકો 2.6% થી વધુ ઘટ્યા હતા.
બજાર વિશ્લેષકો કહે છે કે 22,500-22,600 સ્તર હવે નિફ્ટી માટે તાત્કાલિક પ્રતિકાર તરીકે કાર્ય કરશે. નવા નાણાકીય વર્ષ (નાણાકીય વર્ષ 27) ની શરૂઆતમાં જ્યાં સુધી ભૂ-રાજકીય અનિશ્ચિતતા ઓછી ન થાય અને ક્રૂડ ઓઇલના ભાવ સ્થિર ન થાય ત્યાં સુધી અસ્થિરતા ચાલુ રહેવાની ધારણા છે.
