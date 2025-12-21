આગામી અઠવાડિયે શેર માર્કેટમાં 11 નવા IPO ખુલશે, ગુજરાતની કંપની 251 કરોડ એકઠા કરશે
આવતા અઠવાડિયે, શેરબજારમાં 11 IPO લોન્ચ થશે. જેમાંથી ફક્ત એક જ મુખ્ય બોર્ડ પર છે.
Published : December 21, 2025 at 9:18 PM IST
હૈદરાબાદ: વર્ષના અંતિમ દિવસોમાં ભારતનું પ્રાઈમરી માર્કેટ રોકાણકારો માટે સક્રિય રહેવાની ધારણા છે. આવતા અઠવાડિયે, ફક્ત એક જ મેઈનબોર્ડ IPO ખુલશે, જ્યારે 10 અન્ય SME IPO શેરબજારમાં નાના અને મધ્યમ ઉદ્યોગોના પ્રવેશને ચિહ્નિત કરશે. કુલ મળીને, આ 11 કંપનીઓ આશરે ₹750 કરોડ એકત્ર કરવાની યોજના ધરાવે છે.
ગુજરાત કિડની અને સુપર સ્પેશિયાલિટી: મેઈનબોર્ડ IPO
ગુજરાત કિડની અને સુપર સ્પેશિયાલિટી લિમિટેડનો IPO 22 ડિસેમ્બરે ખુલશે અને 24 ડિસેમ્બરે બંધ થશે. કંપની આ IPO દ્વારા આશરે ₹251 કરોડ એકત્ર કરવાનો લક્ષ્યાંક ધરાવે છે. તેનો પ્રાઇસ બેન્ડ ₹108 થી ₹114 પ્રતિ શેર છે, જેનું ગ્રે માર્કેટ પ્રીમિયમ (GMP) 6.14% છે.
કંપની ગુજરાતમાં મલ્ટિસ્પેશિયાલિટી હોસ્પિટલો ચલાવે છે અને મુખ્યત્વે કિડની સંબંધિત રોગો અને ગૌણ અને તૃતીય સ્તરની સંભાળ પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરે છે. તેનું લિસ્ટિંગ 30 ડિસેમ્બરે અપેક્ષિત છે.
SME સેગમેન્ટનો દબદબો
આગામી અઠવાડિયાના IPO માં SME કંપનીઓનું વર્ચસ્વ રહેશે. આશરે 10 નાની અને મધ્યમ કદની કંપનીઓ BSE SME અને NSE SME પ્લેટફોર્મ પર લિસ્ટિંગ દ્વારા કુલ આશરે ₹504 કરોડ એકત્ર કરવાનું લક્ષ્ય રાખી રહી છે.
મુખ્ય કંપનીઓમાં શામેલ છે:
- એપોલો ટેક્નો ઇન્ડસ્ટ્રીઝ
- બાઇ કાકાજી પોલિમર્સ
- એડમેક સિસ્ટમ્સ
- નંતા ટેક
- ધારા રેલ પ્રોજેક્ટ્સ
- સંડ્રેક્સ ઓઇલ
- શ્યામ ધાની ઇન્ડસ્ટ્રીઝ
- દાચેપલ્લી પબ્લિશર્સ
- EPW ઇન્ડિયા
SME IPOs સાઈઝમાં ₹31 કરોડથી ₹105 કરોડ સુધીના છે. સૌથી મોટો IPO બાઇ કાકાજી પોલિમર્સનો છે, જે આશરે ₹105 કરોડ એકત્ર કરવાની યોજના ધરાવે છે. કંપની પ્લાસ્ટિક અને પોલિમર ઉત્પાદનોનું ઉત્પાદન કરે છે અને તેના શેરની કિંમત પ્રતિ શેર ₹186 નક્કી કરવામાં આવી છે.
આગામી અઠવાડિયે આ IPOsનું લિસ્ટિંગ
આગામી અઠવાડિયે, ઘણા IPO શેરબજારમાં લિસ્ટ થશે. *KSH ઇન્ટરનેશનલ 23 ડિસેમ્બરે મેઇનબોર્ડ પર લિસ્ટ થશે. SME પ્લેટફોર્મ પર લિસ્ટિંગ તારીખો નીચે મુજબ છે:
- Neptune Logitek: 22 ડિસેમ્બર
- Global Ocean Logistics અને MARC Technocrats: 24 ડિસેમ્બર
- Phytochem Remedies: 26 ડિસેમ્બર
નિષ્ણાતો કહે છે કે રોકાણકારોએ IPOમાં રોકાણ કરતા પહેલા કંપનીના નાણાકીય પ્રદર્શન, વ્યવસાય અને ભવિષ્યની યોજનાઓનો અભ્યાસ કરવો જોઈએ. યોગ્ય માહિતી અને વ્યૂહરચના સાથે કરવામાં આવેલ રોકાણ નફાકારક હોઈ શકે છે, જ્યારે તૈયારી વિના કરવામાં આવેલ રોકાણ જોખમી હોઈ શકે છે.
