DA Hike: કેન્દ્ર સરકારના કર્મચારીઓને 8મા પગાર પંચ પહેલા પગારમાં મોટો વધારો થવાની શક્યતા
કેન્દ્ર સરકારના કર્મચારીઓને 8મા પગાર પંચ પહેલા જુલાઈ 2026 થી વધુ DAમાં વધારાની ભેટ મળી શકે છે.
Published : June 29, 2026 at 4:17 PM IST
નવી દિલ્હી: આગામી દિવસો કેન્દ્ર સરકારના કર્મચારીઓ અને પેન્શનરો માટે નોંધપાત્ર રાહત લાવી શકે છે. 8મા પગાર પંચને લાગુ કરવાની તૈયારીઓ ચાલી રહી છે, ત્યારે કર્મચારીઓ હવે આગામી મોંઘવારી ભથ્થા (DA/DR) વધારાની આતુરતાથી રાહ જોઈ રહ્યા છે. તાજેતરના અહેવાલો અને આર્થિક આંકડા સ્પષ્ટપણે દર્શાવે છે કે સરકાર નવા પગાર પંચના સંપૂર્ણ અમલીકરણ પહેલાં જ કર્મચારીઓના મોંઘવારી ભથ્થામાં વધુ એક નોંધપાત્ર વધારો કરવાની યોજના બનાવી રહી છે.
જુલાઈ 2026 થી નવા દરો લાગુ કરવામાં આવશે
નિયમ પ્રમાણે, કેન્દ્ર સરકાર વર્ષમાં બે વાર (જાન્યુઆરી અને જુલાઈ) કર્મચારીઓના મોંઘવારી ભથ્થામાં સુધારો કરે છે. છેલ્લો વધારો જાન્યુઆરી 2026 માં 2% નો હતો, જેનાથી DA 60% થયો. આગામી DA વધારો જુલાઈ 2026 માં થવાનો છે. જ્યારે સરકાર દ્વારા સત્તાવાર જાહેરાત સપ્ટેમ્બર અથવા ઓક્ટોબર 2026 ની આસપાસ કરવામાં આવશે, તે પાછલી તારીખ (1 જુલાઈ) થી અસરકારક માનવામાં આવશે.
તમારો DA વધારો કેટલો હોઈ શકે છે?
મોંઘવારી ભથ્થું માસિક ઔદ્યોગિક કામદારો માટે ગ્રાહક ભાવ સૂચકાંક (CPI-IW) ડેટાના આધારે નક્કી કરવામાં આવે છે. મે 2026 સુધી જાહેર થયેલા આંકડા બજારમાં સતત ફુગાવાના દબાણને દર્શાવે છે. નિષ્ણાતો અને અર્થશાસ્ત્રીઓ આગાહી કરે છે કે આ વખતે DA માં 2% થી 3% નો વધારો લગભગ નિશ્ચિત છે. જો સરકાર 3% વધારાને મંજૂરી આપે છે, તો કેન્દ્રીય કર્મચારીઓ માટે કુલ DA 60% થી વધીને 63% થશે.
પગાર પંચ અને DA વચ્ચે શું છે કનેક્શન?
ઘણા કર્મચારીઓ મૂંઝવણમાં છે કે શું 8મા પગાર પંચની રચના પછી વર્તમાન DA બંધ થશે? જવાબ 'ના' છે. હકીકતમાં, સરકારે નવેમ્બર 2025 માં 8મા પગાર પંચની રચના કરી હતી, અને કમિશન હાલમાં કર્મચારી સંગઠનો સાથે બેઠકો કરી રહ્યું છે.
કમિશનનો અંતિમ અહેવાલ 2027 ના મધ્ય સુધીમાં અપેક્ષિત છે. જ્યાં સુધી નવું પગાર પંચ સંપૂર્ણપણે લાગુ ન થાય ત્યાં સુધી, કર્મચારીઓને હાલના 7મા પગાર પંચ માળખા હેઠળ દર છ મહિને નિયમિત DA વધારો મળતો રહેશે. નવો પગાર ધોરણ લાગુ થયા પછી, જૂના DA ને મૂળ પગારમાં મર્જ કરવામાં આવશે, અને DA ગણતરીઓ નવેસરથી શરૂ થશે. મહત્વપૂર્ણ છે કે, નવા પગાર પંચ માટેની સંદર્ભ તારીખ 1 જાન્યુઆરી, 2026 છે, તેથી કર્મચારીઓને ભવિષ્યમાં આ સમગ્ર સમયગાળા માટે બાકી રકમ મળશે.