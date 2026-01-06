ETV Bharat / business

જાન્યુઆરીમાં મોંઘવારી ભથ્થામાં 2%નો વધારો થશે? કર્મચારીઓ અને પેન્શનરોને સીધો ફાયદો

જાન્યુઆરી 2026માં મોંઘવારી ભથ્થામાં 2%નો વધારો થવાની ધારણા છે, જે પગાર અને પેન્શન વધારા અને આઠમા પગાર પંચ પર સકારાત્મક અસર કરશે.

સાંકેતિક ફોટો
સાંકેતિક ફોટો (getty image)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : January 6, 2026 at 9:35 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

હૈદરાબાદ: નવા વર્ષની શરૂઆત સાથે, કેન્દ્ર સરકારના કર્મચારીઓ અને પેન્શનરો તેમના મોંઘવારી ભથ્થા (DA)માં વધારાની રાહ જોઈ રહ્યા છે. હાલમાં, મોંઘવારી ભથ્થા 58% છે, અને એવો અંદાજ છે કે જાન્યુઆરી 2026 થી તે 2% વધીને 60% થઈ શકે છે. આ વધારો કર્મચારીઓના પગાર અને પેન્શન પર સીધી અસર કરશે.

નવેમ્બરના આંકડા શું કહે છે?

સરકાર પેન્શનરો માટે વર્ષમાં બે વાર - જાન્યુઆરી અને જુલાઈમાં DA અને DR (મોંઘવારી રાહત) ના દર નક્કી કરે છે. ડિસેમ્બરના ફુગાવાના ડેટા જાહેર થયા પછી જ અંતિમ નિર્ણય લેવામાં આવશે, પરંતુ નવેમ્બરના ઓલ ઈન્ડિયા કન્ઝ્યુમર પ્રાઇસ ઇન્ડેક્સ ફોર ઇન્ડસ્ટ્રિયલ વર્કર્સ (AICPI-IW) ડેટા સૂચવે છે કે આ વખતે પણ વધારો થવાની શક્યતા છે.

આ વખતે કેટલો વધારો થવાની અપેક્ષા છે?

ગયા વર્ષે જાન્યુઆરીમાં, DA 2% વધારીને 55% કરવામાં આવ્યો હતો, અને જુલાઈમાં વધુ 3% વધારા પછી, તે 58% પર પહોંચી ગયો. આ પેટર્નના આધારે, કર્મચારીઓ જાન્યુઆરી 2026 માં DA 60% સુધી વધવાની અપેક્ષા રાખે છે.

DA કેવી રીતે ગણવામાં આવે છે?

DA ની ગણતરી માટેનું સૂત્ર નીચે મુજબ છે:

DA (%) = [{12 મહિનાની સરેરાશ AICPI-IW (મૂળભૂત વર્ષ 2001) – 261.42} ÷ 261.42] × 100

જોકે વર્તમાન CPI-IW આધાર વર્ષ 2016 છે, તેને 2001 આધારમાં રૂપાંતરિત કરવા માટે 2.88 ના લિંકિંગ ફેક્ટરનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે.

ઉદાહરણ: ધારો કે કર્મચારીનો મૂળ પગાર ₹50,000 છે.

વર્તમાન DA 58% = ₹29,000

અંદાજિત નવો DA 60% = ₹30,000

વધારાનો લાભ = ₹1,000 પ્રતિ માસ.

આનો અર્થ એ છે કે મોંઘવારી ભથ્થામાં 2% નો વધારો પગારને સીધો લાભ આપશે. પેન્શનરોને પણ તે જ ટકાવારી પર DR મળશે.

આઠમા પગાર પંચ સાથે શું કનેક્શન?

આઠમા પગાર પંચ પાસે તેની ભલામણો રજૂ કરવા માટે 18 મહિનાનો સમય છે. આ સમયગાળા દરમિયાન, DA/DR દર છ મહિને વધશે - જાન્યુઆરી 2026, જુલાઈ 2026, જાન્યુઆરી 2027 અને જુલાઈ 2027 માં. જો આ ચાર હપ્તાઓમાં કુલ DA વધારો 8% ને બદલે 10% સુધી પહોંચે છે, તો ફિટમેન્ટ ફેક્ટર વધુ હોઈ શકે છે.

આનો અર્થ એ છે કે નવો પગાર, પેન્શન અને બાકી રકમ બધું વધુ ફાયદાકારક રહેશે. તેથી, DA માં દરેક 1% નો વધારો ફક્ત વર્તમાન રાહત જ નહીં પરંતુ આગામી પગાર પંચના નિર્ણયોમાં પણ મુખ્ય ભૂમિકા ભજવી શકે છે.

આ પણ વાંચો:

TAGGED:

JANUARY DA HIKE
DA ALLOWANCE
EMPLOYEES AND PENSIONERS
DA ALLOWANCE INCREASE
DA HIKE

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.