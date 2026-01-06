જાન્યુઆરીમાં મોંઘવારી ભથ્થામાં 2%નો વધારો થશે? કર્મચારીઓ અને પેન્શનરોને સીધો ફાયદો
જાન્યુઆરી 2026માં મોંઘવારી ભથ્થામાં 2%નો વધારો થવાની ધારણા છે, જે પગાર અને પેન્શન વધારા અને આઠમા પગાર પંચ પર સકારાત્મક અસર કરશે.
Published : January 6, 2026 at 9:35 PM IST
હૈદરાબાદ: નવા વર્ષની શરૂઆત સાથે, કેન્દ્ર સરકારના કર્મચારીઓ અને પેન્શનરો તેમના મોંઘવારી ભથ્થા (DA)માં વધારાની રાહ જોઈ રહ્યા છે. હાલમાં, મોંઘવારી ભથ્થા 58% છે, અને એવો અંદાજ છે કે જાન્યુઆરી 2026 થી તે 2% વધીને 60% થઈ શકે છે. આ વધારો કર્મચારીઓના પગાર અને પેન્શન પર સીધી અસર કરશે.
નવેમ્બરના આંકડા શું કહે છે?
સરકાર પેન્શનરો માટે વર્ષમાં બે વાર - જાન્યુઆરી અને જુલાઈમાં DA અને DR (મોંઘવારી રાહત) ના દર નક્કી કરે છે. ડિસેમ્બરના ફુગાવાના ડેટા જાહેર થયા પછી જ અંતિમ નિર્ણય લેવામાં આવશે, પરંતુ નવેમ્બરના ઓલ ઈન્ડિયા કન્ઝ્યુમર પ્રાઇસ ઇન્ડેક્સ ફોર ઇન્ડસ્ટ્રિયલ વર્કર્સ (AICPI-IW) ડેટા સૂચવે છે કે આ વખતે પણ વધારો થવાની શક્યતા છે.
આ વખતે કેટલો વધારો થવાની અપેક્ષા છે?
ગયા વર્ષે જાન્યુઆરીમાં, DA 2% વધારીને 55% કરવામાં આવ્યો હતો, અને જુલાઈમાં વધુ 3% વધારા પછી, તે 58% પર પહોંચી ગયો. આ પેટર્નના આધારે, કર્મચારીઓ જાન્યુઆરી 2026 માં DA 60% સુધી વધવાની અપેક્ષા રાખે છે.
DA કેવી રીતે ગણવામાં આવે છે?
DA ની ગણતરી માટેનું સૂત્ર નીચે મુજબ છે:
DA (%) = [{12 મહિનાની સરેરાશ AICPI-IW (મૂળભૂત વર્ષ 2001) – 261.42} ÷ 261.42] × 100
જોકે વર્તમાન CPI-IW આધાર વર્ષ 2016 છે, તેને 2001 આધારમાં રૂપાંતરિત કરવા માટે 2.88 ના લિંકિંગ ફેક્ટરનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે.
ઉદાહરણ: ધારો કે કર્મચારીનો મૂળ પગાર ₹50,000 છે.
વર્તમાન DA 58% = ₹29,000
અંદાજિત નવો DA 60% = ₹30,000
વધારાનો લાભ = ₹1,000 પ્રતિ માસ.
આનો અર્થ એ છે કે મોંઘવારી ભથ્થામાં 2% નો વધારો પગારને સીધો લાભ આપશે. પેન્શનરોને પણ તે જ ટકાવારી પર DR મળશે.
આઠમા પગાર પંચ સાથે શું કનેક્શન?
આઠમા પગાર પંચ પાસે તેની ભલામણો રજૂ કરવા માટે 18 મહિનાનો સમય છે. આ સમયગાળા દરમિયાન, DA/DR દર છ મહિને વધશે - જાન્યુઆરી 2026, જુલાઈ 2026, જાન્યુઆરી 2027 અને જુલાઈ 2027 માં. જો આ ચાર હપ્તાઓમાં કુલ DA વધારો 8% ને બદલે 10% સુધી પહોંચે છે, તો ફિટમેન્ટ ફેક્ટર વધુ હોઈ શકે છે.
આનો અર્થ એ છે કે નવો પગાર, પેન્શન અને બાકી રકમ બધું વધુ ફાયદાકારક રહેશે. તેથી, DA માં દરેક 1% નો વધારો ફક્ત વર્તમાન રાહત જ નહીં પરંતુ આગામી પગાર પંચના નિર્ણયોમાં પણ મુખ્ય ભૂમિકા ભજવી શકે છે.
આ પણ વાંચો: