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કેન્દ્ર સરકારનો મોટો નિર્ણય, જૂના પરમાણુ સામગ્રીની આયાત પર કસ્ટમ ડ્યુટી માફ

નાણા મંત્રાલયે ભૂતકાળમાં જૂના પરમાણુ ઇંધણની આયાત પર કસ્ટમ ડ્યુટી માફ કરી દીધી, જેનો અર્થ એ છે કે કંપનીઓને હવે કોઈ કર ચૂકવવો પડશે નહીં

પ્રતીકાત્મક ફોટો
પ્રતીકાત્મક ફોટો (ians)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : June 12, 2026 at 12:18 PM IST

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નવી દિલ્હી: દેશમાં પરમાણુ ઊર્જાને પ્રોત્સાહન આપવા માટે કેન્દ્ર સરકારે એક મોટો નિર્ણય લીધો છે. સરકારે છેલ્લા સાત વર્ષમાં આયાત કરાયેલા પરમાણુ ઊર્જા સંબંધિત માલ પરની કસ્ટમ ડ્યુટી સંપૂર્ણપણે માફ કરી દીધી છે. આ મુક્તિ 1 એપ્રિલ, 2019 થી 31 જાન્યુઆરી, 2026 સુધી લાગુ રહેશે.

નાણા મંત્રાલય દ્વારા જારી કરાયેલ આ આદેશ પૂર્વવર્તી છે. આનો અર્થ એ છે કે આ સમયગાળા દરમિયાન પરમાણુ રિએક્ટર માટે નોન-રેડિયેશન ઇંધણ અને કારતુસ આયાત કરનારી કંપનીઓએ હવે કોઈ કસ્ટમ ડ્યુટી ચૂકવવાની રહેશે નહીં. કોઈપણ બાકી કર પણ માફ કરવામાં આવશે. આ પગલાથી રાજ્યની માલિકીની કંપની, ન્યુક્લિયર પાવર કોર્પોરેશન ઓફ ઇન્ડિયા લિમિટેડ (NPCIL) ને ફાયદો થશે, જે દેશમાં પરમાણુ ઊર્જા પ્લાન્ટ માટે ઇંધણનું સંચાલન અને ખરીદી કરે છે.

ક્લીન ઊર્જાને પ્રોત્સાહન મળશે

ભારત સરકાર 2047 સુધીમાં દેશમાં 100 ગીગાવોટ પરમાણુ ઊર્જા ઉત્પન્ન કરવાનું લક્ષ્ય રાખે છે. આ કર મુક્તિ પરમાણુ પ્રોજેક્ટ્સની કિંમત ઘટાડશે, જેના કારણે ભવિષ્યમાં જનતા માટે સસ્તી વીજળી મળી શકે છે. આ સરકારના નિર્ણયથી પરમાણુ રિએક્ટરના ભાગો બનાવતી L&T અને BHEL જેવી મોટી કંપનીઓને પણ રાહત મળશે.

પેટ્રોલ-ઇથેનોલ મિશ્રણ પર કર રાહત

પરમાણુ ઊર્જા ઉપરાંત, સરકારે પર્યાવરણનું રક્ષણ કરવા અને પ્રદૂષણ ઘટાડવા માટે બીજી એક મોટી જાહેરાત કરી છે. સરકારે ઉચ્ચ ઇથેનોલ સામગ્રીવાળા પેટ્રોલ પરની એક્સાઇઝ ડ્યુટી સંપૂર્ણપણે દૂર કરી દીધી છે.

હવે, 22% થી 30% (E22 થી E30) સુધીના ઇથેનોલ સામગ્રીવાળા પેટ્રોલને એક્સાઇઝ ડ્યુટીમાંથી મુક્તિ આપવામાં આવશે. આ સરકારના પગલાથી દેશમાં બાયોફ્યુઅલના ઉપયોગને પ્રોત્સાહન મળશે. આનાથી ભારતની વિદેશી તેલ પરની નિર્ભરતા ઓછી થશે અને દેશના ખેડૂતોને પણ ફાયદો થશે, કારણ કે ઇથેનોલ મુખ્યત્વે શેરડી અને અનાજમાંથી ઉત્પન્ન થાય છે. આ બંને સરકારી નિર્ણયો સ્પષ્ટપણે દર્શાવે છે કે ભારત ઝડપથી સ્વચ્છ અને હરિયાળી ઊર્જા તરફ આગળ વધી રહ્યું છે.

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RETROSPECTIVE TAX WAIVER
NPCIL
NUCLEAR FUEL IMPORT
CUSTOMS DUTY EXEMPTION

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