ભારતમાં ક્રિપ્ટો રોકાણકારો વધતી મુશ્કેલીઓ, સરકારે પાંચ કડક નિયમો લાગુ કર્યા

ભારત સરકાર અને ફાઇનાન્શિયલ ઇન્ટેલિજન્સ યુનિટ (FIU-IND) એ ક્રિપ્ટો ટ્રેડિંગ માટે લોકેશન, KYC અને ભંડોળના સ્ત્રોતના નિયમો લાગુ કર્યા છે જેથી મની લોન્ડરિંગ અટકાવી શકાય.

સાંકેતિક ફોટો (getty image)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : January 12, 2026 at 4:19 PM IST

નવી દિલ્હી: ભારતમાં બિટકોઇન, ઇથેરિયમ અને અન્ય ક્રિપ્ટોકરન્સીના રોકાણકારો હવે કડક નિયમોનો સામનો કરી રહ્યા છે. સરકાર અને ફાઇનાન્શિયલ ઇન્ટેલિજન્સ યુનિટ (FIU-IND) એ મની લોન્ડરિંગ અને ઓનલાઈન છેતરપિંડીને રોકવા માટે ક્રિપ્ટો ટ્રેડિંગ સંબંધિત પાંચ મુખ્ય નિયમો લાગુ કર્યા છે. આ નિયમો હેઠળ, ક્રિપ્ટો એક્સચેન્જ પર વેપાર હવે પહેલા જેટલું સરળ રહેશે નહીં. ઉલ્લંઘનથી એકાઉન્ટ ફ્રીઝ પણ થઈ શકે છે.

FIU-IND નિર્દેશો શા માટે મહત્વપૂર્ણ છે

FIU-IND એ તમામ ભારતીય ક્રિપ્ટો એક્સચેન્જો, તેમજ ભારતમાં નોંધાયેલા વિદેશી એક્સચેન્જોને કડક પાલનનું પાલન કરવાનો નિર્દેશ આપ્યો છે. WazirX, CoinDCX અને CoinSwitch જેવા પ્લેટફોર્મને હવે દરેક યુઝર્સની ઓળખ, વ્યવહારો અને ભંડોળ વિશે સંપૂર્ણ માહિતી જાળવવાની જરૂર પડશે. સરકાર માને છે કે ક્રિપ્ટોનો દુરુપયોગ દેશની આર્થિક સુરક્ષા માટે ખતરો છે.

લોગિન પર લોકેશન ટ્રેકિંગ

નવા નિયમો હેઠળ, જ્યારે પણ કોઈ વપરાશકર્તા ક્રિપ્ટો એપમાં લોગ ઇન કરે છે, ત્યારે તેમણે તેમના લાઇવ લોકેશનની ઍક્સેસ આપવી પડશે. જો યુઝર્સ તેમનું લોકેશન શેર ન કરે અથવા તેમનું IP સરનામું ભારતની બહાર હોવાનું જાણવા મળે, તો એક્સચેન્જ તેમના એકાઉન્ટને અસ્થાયી રૂપે અથવા કાયમી ધોરણે ફ્રીઝ કરી શકે છે. આનો હેતુ એ સુનિશ્ચિત કરવાનો છે કે યુઝર્સ ભારતીય કાયદાના દાયરામાં વેપાર કરી રહ્યો છે.

લાઈવ સેલ્ફી અને KYC

ફક્ત આધાર અથવા PAN કાર્ડ અપલોડ કરવું હવે પૂરતું રહેશે નહીં. KYC પ્રક્રિયાને વધુ મજબૂત બનાવતા, "લાઈવનેસ ચેક" ફરજિયાત બનાવવામાં આવ્યું છે. યુઝર્સએ એપ પર લાઈવ સેલ્ફી લેવાની જરૂર પડશે અને, ઘણા કિસ્સાઓમાં, વિડિઓ વેરિફિકેશન પણ આપવાની જરૂર પડી શકે છે. આ નકલી અને અનામી એકાઉન્ટ્સને અટકાવશે.

VPN ઉપયોગ પર સંપૂર્ણ પ્રતિબંધ

નવા નિયમો અનુસાર, જો કોઈ યુઝર્સ VPN નો ઉપયોગ કરતો જોવા મળે છે, તો તેમના વ્યવહારોને તાત્કાલિક બ્લોક કરી શકાય છે. VPN શોધાતાની સાથે જ એક્સચેન્જોને ટ્રેડિંગ બંધ કરવાની સ્પષ્ટ સૂચનાઓ છે, જેથી યુઝર્સની સાચી ઓળખ અને સ્થાન છુપાવી ન શકાય.

ભંડોળના સ્ત્રોત અને લાભાર્થી વિશેની માહિતી ફરજિયાત

જો કોઈ રોકાણકાર ₹50,000 કે તેથી વધુ રકમનો વેપાર કરે છે, તો તેમણે ભંડોળનો સોર્સ જાહેર કરવો પડશે. આ માટે બેંક સ્ટેટમેન્ટ અથવા પગાર સ્લિપની જરૂર પડી શકે છે. વધુમાં, ક્રિપ્ટો બીજા વોલેટમાં ટ્રાન્સફર કરતી વખતે, પ્રાપ્તકર્તાનું નામ, સરનામું અને વોલેટની વિગતો આપવી ફરજિયાત રહેશે. સંપૂર્ણ માહિતી આપવામાં નહિ આવે તો ટ્રાન્ઝેક્શન ફેલ થઇ જશે. આ કડક નિયમો સાથે સ્પષ્ટ છે કે ભારતમાં ક્રિપ્ટો વેપાર હવે કડક દેખરેખ હેઠળ છે.

