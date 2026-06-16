ક્રેડિટ કાર્ડ યૂઝર્સ મોટો ઝટકો! લેટ પેમેન્ટ અને વ્યાજના નિયમોમાં ફેરફાર, ખિસ્સા પર વધશે બોજ; જાણો સમગ્ર ડિટેલ્સ
ઇન્ડસઇન્ડ બેંકે તેના ક્રેડિટ કાર્ડના વ્યાજ દરના ધોરણો કડક કર્યા છે અને મોડી ચુકવણી, ઇંધણ અને મુસાફરી માટેના ચાર્જમાં વધારો કર્યો છે
Published : June 16, 2026 at 9:09 PM IST
હૈદરાબાદ: જો તમે ક્રેડિટ કાર્ડનો ઉપયોગ કરો છો, તો આ સમાચાર તમારા માટે મહત્વપૂર્ણ છે. ખાનગી ક્ષેત્રની અગ્રણી બેંક, ઇન્ડસઇન્ડ બેંકે તેના ક્રેડિટ કાર્ડ નિયમોમાં નોંધપાત્ર ફેરફારો લાગુ કર્યા છે. આ નવા નિયમો ગ્રાહકો માટે કાર્ડનો ઉપયોગ પહેલા કરતા વધુ મોંઘો બનાવશે. ચાલો જોઈએ કે આ તમારા બજેટને કેવી અસર કરશે.
1. કડક વ્યાજ નિયમો
જો તમે તમારા સમગ્ર ક્રેડિટ કાર્ડ બિલની ચુકવણી કરવાને બદલે ફક્ત 'મિનિમમ ડ્યૂ' રકમ ચૂકવો છો, તો હવે તમને મોટો ફટકો પડશે. નવા નિયમો હેઠળ, બાકી રકમ પર વ્યાજ જ નહીં, પરંતુ તમે 'વ્યાજમુક્ત સમયગાળા' (વ્યાજ લીધા વિના ભંડોળનો ઉપયોગ કરી શકો છો તે દિવસો) નો લાભ પણ તાત્કાલિક ગુમાવશો. વ્યાજમુક્ત સુવિધા પાછી મેળવવા માટે, ગ્રાહકોએ સતત બે બિલિંગ સાઈકલ માટે સમયસર તેમનું સંપૂર્ણ બિલ ચૂકવવું પડશે.
2. લેટ પેમેન્ટ ફીમાં વધારો
બિલ ચુકવણીમાં વિલંબ કરનારાઓ પર હવે વધુ દંડ લાગુ થશે.
₹501 અને ₹1000 વચ્ચેની બાકી રકમ માટે, લેટ પેમેન્ટ ફી ₹૩૫૦ થી વધારીને ₹૫૦૦ કરવામાં આવી છે.
₹5,000 થી ₹10,000 સુધીની બાકી રકમ માટે, ફી હવે ₹550 ને બદલે ₹750 છે. (નોંધ: ક્લબ વિસ્તારા એક્સપ્લોરર અને પાયોનિયર કાર્ડધારકો આ દંડમાંથી મુક્ત છે.)
3. પેટ્રોલ કે ડીઝલથી રિફ્યુઅલિંગ મોંઘુ થશે
ઈંધણ ખરીદી હવે વધારાનો બોજ લાવશે. જો તમે એક મહિનામાં પેટ્રોલ કે ડીઝલ પર ₹30,000 થી વધુ ખર્ચ કરો છો, તો મર્યાદા વટી ગયા પછી તમારે 1% સરચાર્જ વત્તા GST ચૂકવવાની જરૂર પડશે. આ મર્યાદા અગાઉના ₹50,000 થી ઘટાડી દેવામાં આવી છે.
4. મુસાફરી અને પરિવહન પર વધારાના ચાર્જ
કેબ, બસ અને ટ્રેન બુકિંગ જેવા પરિવહન સંબંધિત ખર્ચાઓ તેમજ ટોલ ટેક્સ પર પણ પ્રતિબંધો લાદવામાં આવ્યા છે. જો આ સેવાઓ પરનો તમારો માસિક ખર્ચ ₹40,000 થી વધુ થાય છે, તો તમારે વધારાની 1% ફી વત્તા GST ચૂકવવો પડશે.
5. આંતરરાષ્ટ્રીય ખરીદી માટે વધુ ખર્ચ
આંતરરાષ્ટ્રીય વેબસાઇટ્સ પર અથવા વિદેશી વેપારીઓ પાસેથી કરવામાં આવતી ખરીદીઓ પર લાગુ થતો 'ડાયનેમિક કરન્સી કન્વર્ઝન' (DCC) ચાર્જ જનરલ અને ટાઇગર ક્રેડિટ કાર્ડ માટે 1% થી વધારીને 2% કરવામાં આવ્યો છે. આ ઉપરાંત GST વસૂલવામાં આવશે, જેનાથી આંતરરાષ્ટ્રીય વ્યવહારો વધુ મોંઘા થશે.
મુખ્ય બાબત: આ ફેરફારો ઇન્ડસઇન્ડ બેંક કાર્ડધારકોને લાગુ પડે છે. આ વધારાના ખર્ચ અને ભારે વ્યાજ દરોથી બચવાનો એકમાત્ર રસ્તો એ છે કે હંમેશા તમારા ક્રેડિટ કાર્ડ બિલની નિયત તારીખ પહેલાં સંપૂર્ણ ચુકવણી કરો.
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