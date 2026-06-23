ગુજરાતીના હાથમાં WhatsAppની કમાન, CREDના કુણાલ શાહ બન્યા CEO
ફેસબુક અને ઇંસ્ટાગ્રામની પેરેન્ટ કંપની મેટાએ ક્રેડ (CRED) એપના ફાઉન્ડર કુણાલ શાહને વોટ્સએપના નવા ગ્લોબલ હેડ બનાવ્યા છે.
By PTI
Published : June 23, 2026 at 7:54 AM IST
નવી દિલ્હી: ફેસબુક અને ઇંસ્ટાગ્રામની પેરેન્ટ કંપની મેટાએ ક્રેડ (CRED) એપના ફાઉન્ડર કુણાલ શાહને વોટ્સએપના નવા ગ્લોબલ હેડ બનાવ્યા છે. તે વિલ કેથકાર્ટની જગ્યા લેશે, જે 7 વર્ષથી વોટ્સએપની કમાન સંભાળતા હતા. કેથકાર્ટ હવે મેટામાં આર્ટિફિશિયલ ઇન્ટેલિજન્સ (AI) સાથે જોડાયેલા નવા પ્રોજેક્ટ્સ પર કામ કરશે.
મેટાના CEO માર્ક ઝકરબર્ગે આ માહિતી આપી છે. માર્ક ઝકરબર્ગે જણાવ્યું, આ નિર્ણય કંપનીએ તે ડિલ હેઠળ લીધો છે જેમાં મેટા UPI અને બિલ પેમેન્ટ એપ ક્રેડમાં 8,550 કરોડ રૂપિયાનું રોકાણ કરશે, તેના બદલે મેટાને ક્રેડમાં 20%ની ભાગીદારી મળશે. મહત્ત્વપૂર્ણ છે કે, CREDના ફાઉન્ડર કુણાલ શાહ ગુજરાતી પરિવારમાંથી આવે છે. જોકે, તેમનો જન્મ મૂળ મુંબઇ, મહારાષ્ટ્રમાં થયો હતો.
ગુજરાતીના હાથમાં WhatsAppની કમાન
મેટાના CEO માર્ક ઝકરબર્ગે જણાવ્યું હતું કે, "કૃણાલ શાહ WhatsAppના આગામી લીડર તરીકે મેટામાં જોડાશે. કુણાલે CREDને ભારતની સૌથી મહત્ત્વપૂર્ણ ટેકનોલોજી કંપનીઓમાંની એક તરીકે વિકસાવી છે અને તેઓ એવી બિલ્ડર માનસિકતા અને વૈશ્વિક પરિપ્રેક્ષ્ય લાવે છે જે તેમને વિશ્વની સૌથી મોટી મેસેજિંગ એપ ચલાવવામાં સારી મદદ કરશે."
ઝકરબર્ગે જણાવ્યું હતું કે તેઓ અબજો લોકો અને લાખો વ્યવસાયો માટે વોટ્સએપને શ્રેષ્ઠ સેવા બનાવવાનું ચાલુ રાખવા માટે કુણાલ શાહ સાથે કામ કરવા આતુર છે. કુણાલ શાહે જણાવ્યું હતું કે, "જો કે તે ખૂબ આગળ નીકળી ગયું છે, તેમ છતાં આજનું વોટ્સએપ અને તેની સંપૂર્ણ ક્ષમતા વચ્ચેનો તફાવત ઘણો મોટો છે. હું વોટ્સએપની સફરના આગામી તબક્કા માટે માર્ક, ક્રિસ અને મેટાના નેતૃત્વ સાથે કામ કરવા આતુર છું."
મેટાએ જણાવ્યું હતું કે, મેટાના ચીફ પ્રોડક્ટ ઓફિસર ક્રિસ કોક્સે કુણાલ શાહનો સીધો સંપર્ક કર્યો હતો, કારણ કે તેઓ એક એવા લીડરની શોધમાં હતા જે વોટ્સએપ માટે વૈશ્વિક પ્રોડક્ટની તકોને સમજી શકે અને દરરોજ તેના પર નિર્ભર રહેતા લોકોની જરૂરિયાતોનું પ્રતિનિધિત્વ કરી શકે.
મેટાના નિવેદનમાં ઉમેરવામાં આવ્યું છે કે, "એક ઉત્કૃષ્ટ લેખક અને વિવેચક તરીકે, કુણાલ શાહ લાંબા સમયથી વોટ્સએપ લોકોના જીવનમાં કેવી રીતે વધુ ઉપયોગી બની શકે તે અંગે મજબૂત વિચારો ધરાવે છે."
મેટા બેંગલુરુ સ્થિત ફિનટેક ફર્મના કેપ ટેબલમાં માઇનોરિટી (લઘુમતી) રોકાણકાર તરીકે જોડાશે. જો કે, તેને CRED ના ગ્રાહકોની માહિતીની ઍક્સેસ મળશે નહીં. 2020 થી આ ફિનટેક ફર્મ માટે સ્ટ્રેટેજી અને ફાઇનાન્સનું નેતૃત્વ સંભાળી રહેલા મિતેન સંપત તાત્કાલિક અસરથી વચગાળાના (ઇન્ટરિમ) CEO તરીકેનો કાર્યભાર સંભાળશે.
2018માં સ્થપાયેલી CRED, હાલમાં 1.7 કરોડ એક્ટિવ સભ્યોને સેવા આપે છે અને ભારતમાં ક્રેડિટ કાર્ડ બિલ ચૂકવણીના 40 ટકાથી વધુ પ્રોસેસ કરવાનો દાવો કરે છે. પ્રોડક્ટ પોર્ટફોલિયોના વિસ્તરણને કારણે નાણાકીય વર્ષ 2024 (FY24)માં ₹609 કરોડની સરખામણીએ નાણાકીય વર્ષ 2025 (FY25)માં તેનો ઓપરેટિંગ લોસ ઘટીને ₹298 કરોડ થયો છે.
નાણાકીય વર્ષ દરમિયાન કંપનીનું કુલ નુકસાન પણ 11.5 ટકા ઘટીને ₹1,457 કરોડ થયું છે. CRED એ નાણાકીય વર્ષ 2025 માં તેની કોન્સોલિડેટેડ ઓપરેટિંગ રેવન્યુ 16 ટકા વધીને ₹2,735 કરોડ નોંધાવી છે.
કુણાલ શાહે જણાવ્યું હતું કે તેઓ વૈશ્વિક સ્તરે વોટ્સએપનું નેતૃત્વ કરવા માટે મેટામાં જોડાવાની તૈયારી કરી રહ્યા હોવા છતાં, CREDના કર્મચારીઓ પાસેથી ઉચ્ચ ધોરણોની અપેક્ષા રાખવાનું ચાલુ રાખશે. કુણાલ શાહે X પર એક પોસ્ટમાં લખ્યું, "ટીમ CRED, હું હજી પણ તમારી પાસેથી તમારા 10x સંસ્કરણ બનવાની અપેક્ષા રાખીશ. મારા વિશે વાત કરું તો, હું વૈશ્વિક સ્તરે વોટ્સએપનું નેતૃત્વ કરવા માટે મેટામાં જોડાઈ રહ્યો છું. જોકે તે ખૂબ આગળ નીકળી ગયું છે, તેમ છતાં આજનું વોટ્સએપ અને તેની સંપૂર્ણ ક્ષમતા વચ્ચેનો તફાવત ઘણો મોટો છે."
2018માં સ્ટાર્ટઅપની સ્થાપના
2018માં CRED સ્ટાર્ટઅપ કંપનીની સ્થાપના કરવામાં આવી હતી. 2018માં શરૂ થયેલી આ કંપની ક્રેડિટ કાર્ડ પેમેન્ટ પ્લેટફોર્મથી આગળ વધીને હવે પેમેન્ટ, લેન્ડિંગ, મર્ચેન્ટ સોલ્યૂશન અને કંજ્યૂમર ફાઇનાન્શિયલ પ્રોડક્ટ જેવી કેટલીક ફાઇનાન્શિયલ સર્વિસ ધરાવતી ઇકોસિસ્ટમમાં બદલાઇ ગઇ છે.
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