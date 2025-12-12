ETV Bharat / business

PPF દ્વારા એક એવું ફંડ બનાવો જે દર મહિને 24,000 રૂપિયા આપશે, જુઓ વિગતો

25 વર્ષની ઉંમરે PPF શરૂ કરો અને 15 વર્ષમાં મેચ્યોરિટી પછી સતત વ્યાજથી વાર્ષિક લાખો રૂપિયા કમાઓ.

સાંકેતિક ફોટો (getty image)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : December 12, 2025 at 3:38 PM IST

હૈદરાબાદ: જો તમે 40 વર્ષની ઉંમર સુધીમાં તમારી નોકરી ઉપરાંત આવકનો વધારાનો સોર્સ મેળવવા માંગતા હો, તો PPF (પબ્લિક પ્રોવિડન્ટ ફંડ) તમારા માટે આ સરળ બનાવી શકે છે. PPF તેના લાંબા ગાળાના રોકાણ અને કર લાભો માટે જાણીતું છે, પરંતુ યોગ્ય વ્યૂહરચના સાથે, તે તમને પૈસા કમાવવામાં પણ મદદ કરી શકે છે.

પ્રથમ, તમારે સમજવાની જરૂર છે કે PPF માં કન્ટ્રીબ્યુશન આપ્યા વિના વ્યાજ મેળવવાનો એક રસ્તો છે. આ કરવા માટે, તમારે 25 વર્ષની ઉંમરથી શરૂ કરીને 15 વર્ષ સુધી સતત રોકાણ કરવાની જરૂર છે. PPF ખાતું 15 વર્ષમાં મેચ્યોરિટી થાય છે. આ સમયગાળા પછી તમે 40 વર્ષના થશો અને મેચ્યોરિટી પર તમને રોકાણ કરેલી રકમ પર સતત વ્યાજ મળવાનું શરૂ થશે.

આ આવક મુખ્યત્વે વ્યાજમાંથી આવશે. જો તમે મેચ્યોરિટી પછી ફંડ ઉપાડશો નહીં, તો તે PPF એક્સટેન્શન વિના કન્ટ્રીબ્યુશન તરીકે આપમેળે વધતું રહે છે. આ માટે કોઈ અરજીની જરૂર નથી. તમે આ પૈસા ગમે ત્યારે ઉપાડી શકો છો અથવા તેને જમા રાખી શકો છો અને વાર્ષિક વ્યાજ મેળવી શકો છો.

ચાલો આને આંકડાકીય રીતે સમજીએ. PPF માં મહત્તમ વાર્ષિક રોકાણ ₹1.5 લાખ છે. જો તમે આ રકમ 15 વર્ષ માટે રોકાણ કરો છો, તો કુલ રોકાણ ₹22,50,000 થશે. 7.1% ના વર્તમાન વ્યાજ દરે, આ તમને વ્યાજમાં આશરે ₹18,18,209 કમાશે. આમ, મેચ્યોરિટી પર તમારું કુલ ભંડોળ ₹40,68,209 સુધી પહોંચશે.

હવે, જો તમે આ મેચ્યોરિટી ફંડ તમારા ખાતામાં રાખો છો, તો તમને વાર્ષિક વ્યાજમાં ₹2,88,842 મળશે. જો તમે આ માસિક ગણતરી કરો છો, તો તે દર મહિને આશરે ₹24,070 ની આવક આપે છે. જ્યાં સુધી તમે તેને ખાતામાં રાખશો ત્યાં સુધી આ પૈસા વધતા રહેશે.

આ ઉપરાંત, PPF યોગદાન સાથે વિસ્તરણનો વિકલ્પ પણ પ્રદાન કરે છે. પાકતી મુદતના એક વર્ષ પહેલાં અરજીઓ સબમિટ કરવી આવશ્યક છે. આ રીતે, તમે પાંચ વર્ષના બ્લોકમાં તમારા ખાતાને ઘણી વખત લંબાવી શકો છો અને સતત વ્યાજ મેળવી શકો છો.

એ નોંધવું મહત્વપૂર્ણ છે કે PPF વ્યાજ દર સમયાંતરે બદલાતો રહે છે. હાલમાં, તે 7.1% છે, પરંતુ ભવિષ્યમાં સરકારી નીતિઓના આધારે આ દર બદલાઈ શકે છે.

