ETV Bharat / business

₹1 લાખથી વધુ કિંમતના કોન્ડોમ, 22 iPhone 17s: 2025 ના Swiggy Instamart ના કેટલાક વિચિત્ર ઓર્ડર

'How India Instamarted 2025' શીર્ષકવાળા આ અહેવાલમાં ભારતીય ગ્રાહકો દ્વારા ઓનલાઈન કરવામાં આવેલી કેટલીક રસપ્રદ અને વિચિત્ર ખરીદીઓ પર પ્રકાશ પાડવામાં આવ્યો છે.

પ્રતીકાત્મક ફોટો
પ્રતીકાત્મક ફોટો (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : December 22, 2025 at 7:35 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

હૈદરાબાદ: એક જ ખરીદનાર દ્વારા iPhone 17 માટે વારંવાર ઓર્ડર આપવાથી લઈને ચેન્નાઈના એક વપરાશકર્તા દ્વારા કોન્ડોમ પર ₹1 લાખથી વધુ ખર્ચ કરવા સુધી, Swiggyના ક્વિક કોમર્સ પ્લેટફોર્મ, Instamart દ્વારા 2025 ના અહેવાલમાં ભારતના ઓનલાઈન શોપિંગ લેન્ડસ્કેપમાં ગ્રાહક વર્તન અને વલણોનું અસામાન્ય અને અસાધારણ મિશ્રણ દર્શાવવામાં આવ્યું છે.

'How India Instamarted 2025' શીર્ષકવાળા આ અહેવાલમાં હૈદરાબાદના એક ગેજેટ ઉત્સાહી દ્વારા કરવામાં આવેલી એક રસપ્રદ ખરીદી પર પ્રકાશ પાડવામાં આવ્યો છે, જેણે એક જ વારમાં ત્રણ iPhone 17s પર ₹4.3 લાખ ખર્ચ્યા હતા. તેવી જ રીતે, નોઈડાના એક ટેક્નો-હોલિકે એક જ વારમાં બ્લૂટૂથ સ્પીકર, SSD અને રોબોટિક વેક્યુમ પર ₹2.69 લાખ ખર્ચ્યા હતા.

આ ખરીદીઓ દેશમાં ઓનલાઈન પ્લેટફોર્મ પર ટેક-ઓરિએન્ટેડ અને ઉચ્ચ-મૂલ્યના વ્યવહારોના વધતા વલણને દર્શાવે છે.

ઇન્સ્ટામાર્ટ પર બીજો એક રસપ્રદ શોપિંગ ટ્રેન્ડ તહેવારો દરમિયાન ગ્રાહકોના ખર્ચને લગતો છે. રિપોર્ટમાં વેલેન્ટાઇન ડે શોપિંગનો નોંધપાત્ર ધસારો પ્રકાશિત કરવામાં આવ્યો છે, જેમાં ભારતીય ગ્રાહકોએ પ્રતિ મિનિટ આશરે 666 ગુલાબનો ઓર્ડર આપ્યો હતો.

ધનતેરસ પર પ્લેટફોર્મ પર સોનાના ઓર્ડરમાં પણ નોંધપાત્ર વધારો જોવા મળ્યો હતો. રિપોર્ટમાં દાવો કરવામાં આવ્યો છે કે 2025 માં પાછલા વર્ષની સરખામણીમાં 400% નો જંગી વધારો થયો છે.

રિપોર્ટમાં નોંધાયેલી બીજી એક આશ્ચર્યજનક ઘટના ભારતની ટેક રાજધાની, બેંગલુરુના રહેવાસી વિશે છે, જેણે તેના ડિલિવરી બોયને એક જ વર્ષમાં ₹68,600 ટીપ આપી હતી.

દરમિયાન, ચેન્નાઈમાં એક જ ખાતામાંથી 228 અલગ અલગ કોન્ડોમ ઓર્ડર આપવામાં આવ્યા હતા, જે કુલ ₹106,398 હતા, જે "પૂર્વ-આયોજન" નો સૂક્ષ્મ સંકેત આપે છે, ઇન્સ્ટામાર્ટે રિપોર્ટમાં જણાવ્યું હતું.

"ગ્રાહકો સુવિધા, ગતિ અને ગોપનીયતાને સ્વીકારે છે, તેથી ઇન્સ્ટામાર્ટ પરના 127 ઓર્ડરમાંથી 1 માં કોન્ડોમનો સમાવેશ થાય છે. ઇન્સ્ટામાર્ટ પર કોન્ડોમ ખરીદી માટે સપ્ટેમ્બર શ્રેષ્ઠ મહિનો હતો, જેમાં ઓર્ડરમાં 24% નો વધારો થયો હતો," તે જણાવે છે.

રિપોર્ટમાં ઇન્સ્ટામાર્ટ પર પાલતુ પ્રાણીઓ સંબંધિત ખરીદીઓ વિશે કેટલીક રસપ્રદ હકીકતો પણ જાહેર કરવામાં આવી છે. ઉદાહરણ તરીકે, ચેન્નાઈના એક ગ્રાહકે ₹2.41 લાખનો પાલતુ પ્રાણીઓનો પુરવઠો ખરીદ્યો હતો, જે કદાચ ભારતમાં ઓનલાઈન પાલતુ પ્રાણીઓની ખરીદીના વધતા વલણને દર્શાવે છે.

પ્રતીકાત્મક ફોટો
પ્રતીકાત્મક ફોટો (Swiggy Instamart)

કેટલાક રસપ્રદ ઓર્ડર

'શોપિંગ કાર્ટના એવરીડે હીરોઝ' વિભાગ હેઠળ, રિપોર્ટમાં રસોડાના MVPs, જેમાં કરી પત્તા, દહીં, ઈંડા, દૂધ અને કેળાનો સમાવેશ થાય છે, તે સમગ્ર ભારતમાં સૌથી વધુ વારંવાર થતા ઓર્ડર તરીકે દર્શાવે છે.

તે જણાવે છે કે, "કોચીમાં એક ફ્લેવર ફેને કરી પત્તા માટે 368 ઓર્ડર આપ્યા, જેનો અર્થ થાય છે કે વર્ષના લગભગ દરેક દિવસે એક ઓર્ડર."

તેવી જ રીતે, '2025 ના કાર્ટ ચેમ્પિયન્સ' શ્રેણી હેઠળ, ભારતના કેટલાક ટોચના ઓર્ડરર્સ કોલકાતા (1,197 ઓર્ડર), મુંબઈ (1,142), કોચી (1,089) અને ગુડગાંવ (1,033) ના હતા, જેમાં દરેક શહેરમાં એક પાવર યુઝર હતો જેણે 2025 માં 1,000 ઓર્ડરનો આંકડો પાર કર્યો હતો.

મોટા ખર્ચ કરનારા, સૌથી અનોખા ઇન્સ્ટામાર્ટ આઇકોન્સ

બેંગલુરુના એક એકાઉન્ટે ઇન્સ્ટામાર્ટ પર નૂડલ્સ પર ₹436,153 ખર્ચ કર્યા.

મુંબઈના એક એકાઉન્ટે રેડ બુલ સુગર ફ્રી પર ₹1.63 મિલિયન ખર્ચ કર્યા.

હૈદરાબાદના એક વ્યક્તિએ ગુલાબ પર ₹31,240 ખર્ચ કર્યા.

ચેન્નાઈના એક યુઝરે તેના પાલતુ પ્રાણીઓ માટે પાલતુ પુરવઠા પર ₹2.41 મિલિયન ખર્ચ કર્યા.

નોઇડાના એક "જીમ-બ્રો" એ 1,343 પ્રોટીન વસ્તુઓ પર ₹2.8 મિલિયન ખર્ચ કર્યા.

આ પણ વાંચો:

TAGGED:

ONLINE SHOPPING
INSTAMART
SWIGGY
INSTAMARTED 2025
HOW INDIA INSTAMARTED 2025

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.