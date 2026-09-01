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LPGના ફરી એક વધારો ઝિંકાયો; 9.50 રૂપિયા મોંઘો થયો કૉમર્શિયલ સિલિન્ડર, જાણો તમારા શહેરના નવા ભાવ

કંપનીઓએ 1 સપ્ટેમ્બરથી કોમર્શિયલ સિલિન્ડરના ભાવમાં વધારો કર્યો છે; આનાથી વ્યવસાયિક ખર્ચમાં વધારો થશે, પરંતુ ઘરના રસોડાના બજેટ પર અસર થશે નહીં

કંપનીઓએ 1 સપ્ટેમ્બરથી કોમર્શિયલ સિલિન્ડરના ભાવમાં વધારો કર્યો છે; આનાથી વ્યવસાયિક ખર્ચમાં વધારો થશે, પરંતુ ઘરના રસોડાના બજેટ પર અસર થશે નહીં
કંપનીઓએ 1 સપ્ટેમ્બરથી કોમર્શિયલ સિલિન્ડરના ભાવમાં વધારો કર્યો છે; આનાથી વ્યવસાયિક ખર્ચમાં વધારો થશે, પરંતુ ઘરના રસોડાના બજેટ પર અસર થશે નહીં (Getty Image)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 1, 2026 at 10:22 AM IST

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નવી દિલ્હી: સરકારી ઑઈલ કંપનીઓએ પહેલી સપ્ટેમ્બરથી એલપીજીના ભાવમાં નોંધપાત્ર ફેરફાર લાગુ કર્યો છે. આજથી 19 કિલોગ્રામના કોમર્શિયલ એલપીજી સિલિન્ડરના ભાવમાં વધારો કરવામાં આવ્યો છે. જોકે, સામાન્ય લોકો માટે રાહત છે, કારણ કે ઘરગથ્થુ ઉપયોગ માટે ઉપયોગમાં લેવાતા 14.2 કિલોગ્રામના ઘરેલુ એલપીજી સિલિન્ડરના ભાવ યથાવત છે.

મુખ્ય શહેરોમાં કોમર્શિયલ સિલિન્ડરના નવા ભાવ

આ ભાવ વધારા બાદ, દેશના મુખ્ય મહાનગરોમાં આજથી નવા દરો અમલમાં આવ્યા છે:

દિલ્હી: રાજધાનીમાં કોમર્શિયલ સિલિન્ડરના ભાવમાં ₹9.50નો વધારો થયો છે, જેના કારણે કિંમત ₹2747.50 થઈ ગઈ છે.

મુંબઈ: આર્થિક રાજધાનીમાં ગ્રાહકોએ હવે સિલિન્ડર માટે ₹2701 ચૂકવવા પડશે.

ચેન્નાઈ: આ દક્ષિણ મહાનગરમાં, નવી કિંમત વધીને ₹2916.50 થઈ ગઈ છે.

અન્ય શહેરો: કોલકાતા, હૈદરાબાદ અને ભુવનેશ્વર જેવા શહેરોમાં સ્થાનિક કરને કારણે ભાવમાં ₹11.50 સુધીનો વધારો જોવા મળ્યો છે.

સામાન્ય જનતા અને વ્યવસાયો પર અસર

જુલાઈ અને ઓગસ્ટમાં સતત ઘટાડા પછી વાણિજ્યિક ગેસના ભાવમાં આ પહેલો વધારો છે. બજાર આ ફેરફારની સીધી અસર નીચે મુજબ અનુભવશે:

ઘરગથ્થુ બજેટ સુરક્ષિત: 14.2 કિલોગ્રામના ઘરેલુ સિલિન્ડરના ભાવમાં કોઈ ફેરફાર નહીં હોવાથી, આ તહેવારોની મોસમ દરમિયાન સામાન્ય પરિવારોના બજેટમાં કોઈ ફેરફાર થશે નહીં.

નાના વ્યવસાયો પર દબાણ: નાના વ્યવસાયો - જેમ કે હોટલ, રેસ્ટોરન્ટ, ઢાબા અને ચા કે નાસ્તાની દુકાનો ચલાવતા હોય છે તેમના સંચાલન ખર્ચમાં થોડો વધારો થશે.

ફુગાવાનું ઓછું જોખમ: બજાર નિષ્ણાતો માને છે કે આ વધારો નજીવો છે; તેથી, બહાર ખાવામાં આવતા ખાદ્યપદાર્થો અને પીણાંના ભાવમાં વધારો થવાની શક્યતા ઓછી છે.

ગેસના ભાવ કેમ બદલાયા?

ઓઇલ કંપનીઓ દર મહિનાની પહેલી તારીખે નવા LPG દરોની જાહેરાત કરે છે. આ ગોઠવણો આંતરરાષ્ટ્રીય બજારમાં ક્રૂડ ઓઇલના ભાવ અને અમેરિકન ડોલર સામે ભારતીય રૂપિયાના મૂલ્યનું મૂલ્યાંકન કર્યા પછી કરવામાં આવે છે. આજે વાણિજ્યિક સિલિન્ડરના ભાવમાં વધારો ગેસના ભાવમાં વૈશ્વિક વધઘટનું પરિણામ છે. આ તહેવારોની મોસમ દરમિયાન ઘરેલુ ગેસના ભાવ યથાવત રાખીને, સરકાર અને તેલ કંપનીઓએ મધ્યમ વર્ગ અને ઓછી આવક ધરાવતા પરિવારોને નોંધપાત્ર રાહત આપી છે, જેનાથી બજારની ગતિશીલતા જાળવવામાં મદદ મળશે તેવી અપેક્ષા છે.

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