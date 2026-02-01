ETV Bharat / business

1 ફેબ્રુઆરીથી કોમર્શિયલ LPG સિલિન્ડરના ભાવમાં 49 રૂપિયાનો વધારો

LPGના ભાવ દર મહિનાની શરૂઆતમાં સમીક્ષા કરવામાં આવે છે અને વૈશ્વિક ઇંધણના ભાવ, વિનિમય દર (એક્ચેન્જ રેટ) અને પરિવહન ખર્ચના આધારે ગોઠવવામાં આવે છે.

નવી દિલ્હી: 1 ફેબ્રુઆરીથી કોમર્શિયલ LPG સિલિન્ડરના ભાવમાં ₹49નો વધારો કરવામાં આવ્યો છે, જેના કારણે દૈનિક કામગીરી માટે આ સિલિન્ડરો પર આધાર રાખતા વ્યવસાયોનો ખર્ચ વધી ગયો છે. ઓઇલ માર્કેટિંગ કંપનીઓએ તેમની નિયમિત માસિક કિંમત સમીક્ષાના ભાગ રૂપે આ વધારો જાહેર કર્યો છે.

આ વધારો 19 કિલોગ્રામના વાણિજ્યિક LPG સિલિન્ડર પર લાગુ પડે છે, જેનો ઉપયોગ સામાન્ય રીતે હોટલ, રેસ્ટોરન્ટ અને નાના ફૂડ આઉટલેટ્સ દ્વારા કરવામાં આવે છે. દિલ્હીમાં, વાણિજ્યિક સિલિન્ડરનો નવો છૂટક ભાવ વધીને ₹1740.50 થયો છે. જોકે, 14.2 કિલોગ્રામના ઘરેલુ LPG સિલિન્ડરનો ભાવ યથાવત છે. જોકે, 14.2 કિલોગ્રામના ઘરેલુ LPG સિલિન્ડરનો ભાવ યથાવત હોવાથી ઘરો માટે થોડી રાહત છે.

તેલ કંપનીઓએ પુષ્ટિ આપી છે કે ઘરેલુ ગ્રાહકો માટે રસોઈ ગેસના ભાવ 1 ફેબ્રુઆરીથી યથાવત છે. અધિકારીઓએ જણાવ્યું હતું કે LPG ના ભાવ દર મહિનાની શરૂઆતમાં સમીક્ષા કરવામાં આવે છે અને વૈશ્વિક ઇંધણના ભાવ, વિનિમય દર (એક્ચેન્જ રેટ) અને પરિવહન ખર્ચના આધારે ગોઠવવામાં આવે છે.

આ નવીનતમ વધારાથી ખાદ્ય અને હોસ્પિટાલિટી ક્ષેત્રો પર અસર થવાની સંભાવના છે, જ્યાં વાણિજ્યિક LPG રસોઈ અને દૈનિક વ્યવસાયિક પ્રવૃત્તિઓ માટે આવશ્યક બળતણ છે. વ્યવસાયોને વધુ ખર્ચનો સામનો કરવો પડી શકે છે, જે આગામી દિવસોમાં ખાદ્ય ભાવોને અસર કરી શકે છે. તાજેતરના વધારા પહેલા, વાણિજ્યિક LPG ના ભાવ પ્રમાણમાં સ્થિર હતા.

એપ્રિલ 2025 થી, વાણિજ્યિક સિલિન્ડરના ભાવ છ વખત ઘટાડવામાં આવ્યા છે, જે કુલ ₹223 પ્રતિ સિલિન્ડર છે, જેમાં નવેમ્બર અને ડિસેમ્બરમાં નાના ઘટાડાનો સમાવેશ થાય છે.

