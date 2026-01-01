નવા વર્ષે આંખ ખુલતા જ લાગ્યો ઝટકો, LPG સિલિન્ડરના ભાવમાં મોટો વધારો
ઓઈલ કંપનીઓ દર મહિનાની પહેલી તારીખે રેટ અપડેટ કરે છે. નવા ભાવ આજથી અમલમાં આવ્યા છે.
Published : January 1, 2026 at 8:51 AM IST
હૈદરાબાદ: નવા વર્ષ 2026 ની શરૂઆત એક મોટો આંચકો લઈને આવી છે. ઓઈલ કંપનીઓએ ગુરુવારે સવારે ગેસ સિલિન્ડરના ભાવમાં વધારો કર્યો છે. આજે સવારે નવા ભાવ અમલમાં આવ્યા છે.
નવીનતમ માહિતી અનુસાર, ઓઈલ કંપનીઓએ 19 કિલોગ્રામ કોમર્શિયલ ગેસ સિલિન્ડરના ભાવમાં નોંધપાત્ર વધારો જાહેર કર્યો છે. આ ભાવ વધારો રાજધાની દિલ્હી સહિત તમામ શહેરોમાં લાગુ કરવામાં આવ્યો છે. કંપનીઓએ પ્રતિ સિલિન્ડર આશરે ₹111 નો ભાવ વધારો કર્યો છે. દરમિયાન, ઓઈલ કંપનીઓએ 14 કિલોગ્રામના ઘરેલુ ગેસ સિલિન્ડરના ભાવમાં કોઈ ફેરફાર કર્યો નથી.
નવા વર્ષના પહેલા દિવસથી નવા દરો અમલમાં આવ્યા
કંપનીઓની વેબસાઇટ અનુસાર, નવા દરોની યાદી બહાર પાડવામાં આવી છે. અત્યાર સુધી, રાજધાની દિલ્હીમાં 19 કિલોગ્રામના સિલિન્ડરનો ભાવ ₹1580.50 હતો, પરંતુ આજથી, તે જ સિલિન્ડર ₹1691.50 માં ઉપલબ્ધ થશે. મુંબઈમાં, તે જ સિલિન્ડરનો ભાવ ₹1531.50 થી વધીને ₹1642.50 થયો છે. કોલકાતામાં, કોમર્શિયલ ગેસ સિલિન્ડરનો નવો ભાવ વધીને ₹1795 થયો છે. અગાઉ, આ જ સિલિન્ડર ₹1684 માં વેચાતો હતો. ચેન્નાઈમાં પણ ભાવ વધ્યા છે, નવી કિંમત હવે ₹1849.50 છે. અગાઉ, તે ₹1739.50 હતી.
ગયા મહિને ડિસેમ્બરમાં ભાવ ઘટાડવામાં આવ્યા હતા
ડિસેમ્બર 2025 માં ઓઈલ કંપનીઓએ ગયા મહિને ગ્રાહકોને રાહત આપી હતી. રાષ્ટ્રીય રાજધાનીમાં કોમર્શિયલ ગેસ સિલિન્ડરના ભાવમાં ₹10 નો ઘટાડો કરવામાં આવ્યો હતો. મુંબઈ અને ચેન્નાઈમાં, ભાવમાં ₹11 નો ઘટાડો કરવામાં આવ્યો હતો.
નવેમ્બરમાં પણ ઘટાડો થયો હતો
નવેમ્બર 2025 માં ઓઈલ કંપનીઓએ પણ કોમર્શિયલ ગેસ સિલિન્ડરના ભાવમાં ઘટાડો કર્યો હતો. આ ઘટાડો ફક્ત ₹5 નો હતો. ઓક્ટોબરમાં, કંપનીઓએ ભાવ વધારીને ગ્રાહકોને ચોંકાવી દીધા હતા. જોકે, ઘરેલુ ગેસ સિલિન્ડરના ભાવ યથાવત રહ્યા છે. તેમના ભાવમાં કોઈ ફેરફાર થયો નથી. છેલ્લો ફેરફાર 8 એપ્રિલ, 2025 ના રોજ થયો હતો. ત્યારથી ભાવમાં કોઈ ફેરફાર થયો નથી.
