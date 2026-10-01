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મોંઘવારીનો ઝટકો: આજથી LPG સિલિન્ડના ભાવ વધ્યા, જાણો ઘરેલુ અને કોમર્શિયલ ગેસનો નવો ભાવ

1લી ઓક્ટોબરથી LPG સિલિન્ડરના ભાવમાં મોટો ફેરફાર. તહેવારથી ઠીક પહેલા કોમર્શિયલ ગ્રાહકોને ઝટકો.

પ્રતિકાત્મક તસવીર
પ્રતિકાત્મક તસવીર (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : October 1, 2026 at 10:03 AM IST

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નવી દિલ્હી: ઓક્ટોબર મહિનાની શરૂઆત સાથે જ, વધતા ભાવોને કારણે સામાન્ય જનતા અને વેપારી વર્ગને વધુ એક મોટો ફટકો પડ્યો છે. દેશની અગ્રણી સરકારી ઓઈલ માર્કેટિંગ કંપનીઓ (OMCs) એ 19 કિલોના કોમર્શિયલ એલપીજી (LPG) સિલિન્ડરના ભાવમાં ₹62.50 થી ₹71.50 સુધીનો નોંધપાત્ર વધારો કર્યો છે, જે આજથી અમલમાં આવ્યો છે. તહેવારોની મોસમની બિલકુલ પહેલાં લેવાયેલા આ નિર્ણયથી હોટેલ, રેસ્ટોરન્ટ અને ઢાબાના માલિકો તેમજ કેટરિંગના વ્યવસાય સાથે સંકળાયેલા લોકોના સંચાલન ખર્ચમાં સીધો વધારો થશે. જોકે, 14.2 કિલોના ઘરેલુ એલપીજી સિલિન્ડરના ભાવમાં કોઈ ફેરફાર કરવામાં આવ્યો નથી, જેથી ઘરના બજેટ પર કોઈ વધારાનો આર્થિક બોજ પડશે નહીં.

મુખ્ય મહાનગરો અને શહેરોમાં નવા દરો
ભાવમાં થયેલા આ તાજેતરના ફેરફાર બાદ, ટેક્સ અને પરિવહન ખર્ચના આધારે દેશના વિવિધ ભાગોમાં કોમર્શિયલ સિલિન્ડરના ભાવ અલગ-અલગ નિર્ધારિત કરવામાં આવ્યા છે:

શહેરવર્તમાન દર (₹)વધારો (₹)અગાઉનો દર (સપ્ટેમ્બર) (₹)
દિલ્હી2,810.0062.52,747.50
મુંબઈ2,764.00632,701.00
ચેન્નાઈ2,983.0066.52,916.50
લખનૌ2,932.5062.52,870.00
પટણા3,100.5071.53,029.00

નોંધ: ભૌગોલિક અને લોજિસ્ટિકલ પરિબળોને કારણે, લેહ (લદ્દાખ)માં કોમર્શિયલ સિલિન્ડરની કિંમત ₹3,450ની ઊંચી સપાટીએ પહોંચી ગઈ છે. બીજી તરફ, કન્યાકુમારી જેવા દૂરના વિસ્તારોમાં કિંમત ₹3,046 અને અરુણાચલ પ્રદેશના તવાંગમાં ₹3,073.50 નોંધાઈ છે.

ઘરેલુ એલપીજી (LPG) ગ્રાહકો માટે રાહત યથાવત

કોમર્શિયલ સિલિન્ડરોથી વિપરીત, ઘરેલુ ઉપયોગ માટેના 14.2 કિગ્રાના સિલિન્ડરના ભાવમાં કોઈ ફેરફાર થયો નથી:

દિલ્હી: ₹942.00

મુંબઈ: ₹941.50

ચેન્નાઈ: ₹957.50

પટના: ₹1,031.50

ભાવ કેમ વધ્યા? ભાવ નિર્ધારણ પાછળનું ગણિત
ઇન્ડિયન ઓઇલ કોર્પોરેશન (IOCL) ના સત્તાવાર સૂત્રોના જણાવ્યા અનુસાર, ભારતમાં એલપીજીના ભાવ મુખ્યત્વે બે વૈશ્વિક પરિબળો પર આધારિત છે:

  • આંતરરાષ્ટ્રીય બજારમાં એલપીજીના બેન્ચમાર્ક દરો
  • યુએસ ડોલર સામે ભારતીય રૂપિયાનો એક્સચેન્જ રેટ

કંપનીઓ અગાઉના મહિનાના સરેરાશ આંતરરાષ્ટ્રીય વલણોની સમીક્ષા કર્યા પછી દર મહિનાની પહેલી તારીખે ભાવમાં ફેરફાર કરે છે.

સબસિડીનું સુરક્ષા કવચ
ઘરેલુ એલપીજી સામાન્ય નાગરિકની આવશ્યક જરૂરિયાત સાથે સીધી રીતે જોડાયેલું હોવાથી, સરકાર તેના ભાવ નિર્ધારણને સંપૂર્ણપણે બજારના પરિબળો પર છોડતી નથી. આંતરરાષ્ટ્રીય બજારમાં થતા ઉતાર-ચઢાવ છતાં ઘરેલુ દરોને સ્થિર રાખવા માટે, સરકાર સમયાંતરે ઓઇલ કંપનીઓને જરૂરી સૂચનાઓ આપે છે.

વધુમાં, પ્રધાનમંત્રી ઉજ્જવલા યોજના (PMUY) ના પાત્ર લાભાર્થીઓને પ્રતિ સિલિન્ડર ₹300 સુધીની લક્ષિત સબસિડી મળે છે, જે સીધી તેમના બેંક ખાતામાં જમા થાય છે. આ સબસિડી વાર્ષિક રિફિલની નિશ્ચિત સંખ્યા (સિલિન્ડર મર્યાદા) સુધી મર્યાદિત છે, જેનાથી સમાજના આર્થિક રીતે નબળા વર્ગોને બજારના મોંઘવારીના મારથી રક્ષણ મળે છે.

બજારના નિષ્ણાતો માને છે કે કોમર્શિયલ ગેસના ભાવમાં થયેલો વધારો આગામી તહેવારોની મોસમ દરમિયાન બહાર જમવા અને મીઠાઈઓના ખર્ચ પર થોડી અસર કરી શકે છે.

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