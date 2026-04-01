ETV Bharat / business

નાણાકીય વર્ષના પ્રથમ દિવસે મોંઘવારીનો માર, કોમર્શિયલ ગેસ સિલિન્ડરના ભાવમાં વધારો; 195.5 રૂપિયા વધ્યા

author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : April 1, 2026 at 7:26 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

હૈદરાબાદ: નવા નાણાકીય વર્ષ 2026ની શરૂઆત થતા જ જોરદાર ઝટકો લાગ્યો છે. સરકારી ઓઇલ કંપનીઓએ આજે બુધવારે 1 એપ્રિલે સવારે ગેસ સિલિન્ડરના ભાવ અપડેટ કર્યા છે. નવા ભાવ આજથી જ લાગુ થઇ ગયા છે.

મળતી માહિતી અનુસાર, 19 કિલોગ્રામ કોમર્શિયલ ગેસ સિલિન્ડરના ભાવમાં જોરદાર વધારો થયો છે. આ ભાવ વધારો અમદાવાદથી લઇને અનેક શહેરોમાં લાગુ થયો છે. કંપનીઓએ પ્રતિ સિલિન્ડરના 195.50 રૂપિયાનો વધારો કર્યો છે. જોકે, ઓઇલ કંપનીઓએ ઘરે ભોજન બનાવવા માટે ઉપયોગમાં લેવાતા 14 કિલોગ્રામ ગેસની કિંમતમાં કોઇ બદલાવ કરવામાં આવ્યો નથી.

14 કિલોગ્રામ ઘરેલુ ગેસ સિલિન્ડરના ભાવમાં કોઇ પણ પ્રકારનો ભાવ વધારો કર્યો નથી. બુધવારથી લાગુ થયેલા કોમર્શિયલ ગેસ સિલિન્ડરના ભાવે વેપારીઓ અને રેસ્ટોરન્ટ સંચાલકોની ચિંતા વધારી દીધી છે.

અમેરિકા-ઇઝરાયેલ અને ઇરાન વચ્ચે ચાલી રહેલા યુદ્ધની અસર હવે સામાન્ય જીવન પર પડવા લાગી છે. ઇન્ટરનેશનલ માર્કેટમાં ક્રૂડ ઓઇલના ભાવમાં વધારાને કારણે સરકારી ઓઇલ કંપનીઓએ હવે તમામને ચિંતામાં મુકી દીધા છે. દેશના પાટનગર દિલ્હીમાં 19 કિલોગ્રામ કોમર્શિયલ ગેસ સિલિન્ડરના ભાવ 2,078.50 રૂપિયા સુધી પહોંચી ગયા છે.

આ પહેલા કોમર્શિયલ ગેસ સિલિન્ડરના ભાવમાં 114.50 રૂપિયાનો વધારો કરવામાં આવ્યો હતો. 7 માર્ચે ઘરેલુ સિલિન્ડરના ભાવમાં 60 રૂપિયાનો વધારો કરવામાં આવ્યો હતો.

ઇન્ડિયન ઓઇલ કોર્પોરેશન, ભારત પેટ્રોલિયમ અને હિન્દુસ્તાન પેટ્રોલિયમ જેવી સરકારી ઓઇલ કંપનીઓ દર મહિનાની પ્રથમ તારીખે ઇન્ટરનેશનલ બેન્ચમાર્ક અને એક્સચેન્જ રેટના આધાર પર ATF અને LPGની કિંમતમાં બદલાવ કરે છે.

TAGGED:

HIKED GAS CYLINDER PRICES
COMMERCIAL GAS CYLINDER PRICE
GAS CYLINDER PRICE HIKED
GAS CYLINDER
COMMERCIAL GAS CYLINDER PRICE

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.