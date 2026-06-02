Coca-Cola India IPO: શેર બજારમાં ધમાલ મચાવવાની તૈયારી! કોકા-કોલાનો મેગા IPO આવશે, જાણો તમામ માહિતી

કોકા-કોલા 2027માં તેના ભારતીય બોટલિંગ યુનિટ, HCCH માટે IPO લોન્ચ કરીને શેરબજારમાં હિસ્સો વેચવાની તૈયારી કરી રહી છે.

Published : June 2, 2026 at 2:58 PM IST

નવી દિલ્હી: વિશ્વની જાણીતી કોન્ડડ્રિંક કંપની કોકા-કોલાએ ભારતમાં મોટો નિર્ણય લીધો છે. કંપની વર્ષ 2027માં પોતાની ભારતીય બોટલિંગ પેટાકંપની 'હિન્દુસ્તાન કોકા-કોલા હોલ્ડિંગ્સ (HCCH)નો IPO લાવવાની તૈયારી કરી રહી છે. 2027માં, સામાન્ય લોકો પણ શેરબજાર દ્વારા આ કંપનીના શેર ખરીદી શકશે. કંપનીએ જણાવ્યું છે કે તેણે ભારતના અગ્રણી સ્ટોક એક્સચેન્જ - BSE અને NSE પર લિસ્ટિંગ માટે જરૂરી પ્રારંભિક પાયાનું કામ શરૂ કરી દીધું છે. જોકે, સમગ્ર યોજના પ્રવર્તમાન બજાર પરિસ્થિતિઓ અને નિયમનકારી મંજૂરીઓ પર આધારિત છે.

આ IPO દ્વારા, કોકા-કોલા ભારતીય પેટાકંપનીમાં તેના હિસ્સાનો એક ભાગ સામાન્ય લોકો અને રોકાણકારોને વેચશે. આ નિર્ણય એટલા માટે પણ મહત્ત્વનો છે કારણ કે એક વર્ષ પહેલા જ કોકા-કોલાએ પોતાની આ કંપનીમાં 40 ટકા ભાગીદારી ભારતના 'જુબિલન્ટ ભારતીય ગ્રુપ'ને વેચી દીધો હતો.જોકે, તે સમયે કંપનીએ આ સોદો કેટલા રૂપિયામાં થયો તેની જાણકારી કંપનીએ છુપાવી હતી.

શું છે કંપનીની યોજના?

HCCH ભારતમાં કોકા-કોલાની બોટલમાં ડ્રિંક ભરવા (બોટલિંગ)નું કામ કરનારી સૌથી મોટી કંપની 'હિન્દુસ્તાન કોકા-કોલા બેવરેજીસ' (HCCB)ની માલિક છે. કોકા-કોલાનું આ પગલું તેની ચાલુ વૈશ્વિક 'એસેટ-લાઇટ' વ્યૂહરચનાનો એક ભાગ છે. આ

રણનીતિ હેઠળ, કંપની ફેક્ટરીઓ ચલાવવા અને ભારે મશીનરી સ્થાપિત કરવા જેવા કામકાજમાં રોકાણ કરતી મૂડી અને સમયને ઘટાડવાનો હેતુ ધરાવે છે. કંપનીનું પ્રાથમિક ધ્યાન હવે ફક્ત તેના બ્રાન્ડને મજબૂત બનાવવા, જાહેરાત કરવા અને તેના પીણાં માટે મુખ્ય સૂત્ર બનાવવા પર રહેશે.

ભારતમાં કોકા-કોલાનો મોટો વેપાર

વૈશ્વિક સ્તરે ભારત કોકા-કોલા માટે પાંચમુ સૌથી મોટું બજાર છે. ભારતમાં કંપનીનો વેપાર મુખ્ય રીતે બે ભાગમાં વહેંચાયેલો છે- પ્રથમ 'કોકા-કોલા ઇન્ડિયા' અને બીજો HCCB. આ બોટલિંગ કંપની (HCCB)ની શરૂઆત 14 ફેબ્રુઆરી 1997માં થઇ હતી. આજે આ કંપની સમગ્ર દેશમાં 14 મોટા અને આધુનિક પ્લાન્ટ ચલાવે છે, જ્યાં કોલ્ડડ્રિંકને બોટલમાં ભરવામાં આવે છે.

ભારતીય બજાર અને ઘરમાં કોકા-કોલાની પ્રોડક્ટ્સને ઘણી પસંદ કરવામાં આવે છે. કંપની ભારતમાં 8 અલગ અલગ કેટેગરીમાં 37 જાતના ડ્રિંક્સ બનાવે છે અને વેચે છે જેમાં કોકા-કોલા સિવાય થમ્સઅપ, સ્પ્રાઇટ, મિનટ મેડ, માજા, કિનલે પાણી, લિમ્કા અને ફેન્ટા જેવા જાણીતા નામ સામેલ છે. બજારના જાણકારોનું માનવું છે કે જ્યારે આ કંપની શેર બજારમાં આવશે તો આ ભારતનો સૌથી મોટો અને સફળ IPO સાબિત થઇ શકે છે.

