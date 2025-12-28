કોલ ઇન્ડિયાની તમામ પેટાકંપનીઓ 2030 સુધી સ્ટોક એક્સચેન્જમાં લિસ્ટેડ થશે, PMOનો આદેશ
PMOએ કોલ ઇન્ડિયાની તમામ 8 પેટાકંપનીઓને 2030 સુધીમાં, BCCL અને CMPDILને 2026 સુધીમાં સ્ટોક એક્સચેન્જમાં લિસ્ટેડ કરવાનો નિર્દેશ આપ્યો.
Published : December 28, 2025 at 6:29 PM IST
નવી દિલ્હી: પ્રધાનમંત્રી કાર્યાલય (PMO)એ કોલસા મંત્રાલયને 2030 સુધીમાં સરકારી માલિકીની કોલ ઇન્ડિયા લિમિટેડ (CIL)ની તમામ આઠ પેટાકંપનીઓને સ્ટોક એક્સચેન્જ પર લિસ્ટ કરવાનો આદેશ આપ્યો છે. આનો ઉદ્દેશ્ય કંપની શાસનને મજબૂત બનાવવા, પારદર્શિતા વધારવા અને એસેટ મોનેટાઇઝેશનના માધ્યમથી વેલ્યૂ વધારવાનો છે.
CILનું મહત્ત્વ
કોલ ઈન્ડિયા લિમિટેડ દેશના કુલ સ્થાનિક કોલસા ઉત્પાદનમાં 80 ટકાથી વધુ ફાળો આપે છે. તે દેશની અગ્રણી કોલસા ઉત્પાદક કંપની છે અને ભારતીય ઉર્જા ક્ષેત્રમાં મહત્ત્વપૂર્ણ ભૂમિકા ભજવે છે. કોલ ઈન્ડિયા નવેમ્બર 2010માં સ્ટોક એક્સચેન્જમાં લિસ્ટેડ થઈ હતી. તેનો IPO ₹15,199.44 કરોડનો હતો અને 15.28 ગણો સબસ્ક્રાઈબ થયો હતો. હાલમાં, BSE પર તેના શેરની કિંમત ₹401.85 છે, જેનું માર્કેટ કેપ ₹2.47 લાખ કરોડથી વધુ છે. સપ્ટેમ્બર 2025ના અંત સુધીમાં સરકાર 63.13 ટકા હિસ્સો ધરાવતી હતી.
CILની પેટાકંપનીઓ
કોલ ઇન્ડિયા લિમિટેડ પાસે કુલ આઠ પેટાકંપનીઓ છે.
- ઈસ્ટર્ન કોલફિલ્ડ્સ લિમિટેડ (ECL)
- ભારત કોકિંગ કોલ લિમિટેડ (BCCL)
- સેન્ટ્રલ કોલફિલ્ડ્સ લિમિટેડ (CCL)
- વેસ્ટર્ન કોલફિલ્ડ્સ લિમિટેડ (WCL)
- સાઉથ ઈસ્ટર્ન કોલફિલ્ડ્સ લિમિટેડ (SECL)
- નોર્ધન કોલફિલ્ડ્સ લિમિટેડ (NCL)
- મહાનદી કોલફિલ્ડ્સ લિમિટેડ (MCL)
- સેન્ટ્રલ માઈન પ્લાનિંગ એન્ડ ડિઝાઇન ઇન્સ્ટિટ્યૂટ લિમિટેડ (CMPDIL)
BCCL અને CMPDILનું લિસ્ટિંગ
સૂત્રોના જણાવ્યા અનુસાર, ભારત કોકિંગ કોલ લિમિટેડ (BCCL) અને સેન્ટ્રલ માઇન પ્લાનિંગ એન્ડ ડિઝાઇન ઇન્સ્ટિટ્યૂટ લિમિટેડ (CMPDIL) માર્ચ 2026 સુધીમાં સ્ટોક એક્સચેન્જમાં લિસ્ટેડ થશે. આ માટેની બધી તૈયારીઓ પૂર્ણ થઈ ગઈ છે. BCCLના સ્થાનિક અને આંતરરાષ્ટ્રીય રોડ શો પણ પૂર્ણ થઈ ગયા છે. લિસ્ટિંગ પ્રક્રિયા પૂર્ણ ગતિએ આગળ વધી રહી છે અને કોઈ વિલંબ થવાની અપેક્ષા નથી.
રોકાણકારોનો વિશ્વાસ વધશે
સરકાર માને છે કે બધી પેટાકંપનીઓને સૂચિબદ્ધ કરવાથી CILના કાર્યો વધુ પારદર્શક, વ્યવસ્થિત અને વ્યવસાય-મૈત્રીપૂર્ણ બનશે. આનાથી રોકાણકારોનો વિશ્વાસ વધશે અને સંપત્તિ દ્વારા વેલ્યૂ ક્રિએટ કરવામાં મદદ મળશે.આ પગલાને જાહેર ક્ષેત્રની કંપનીઓના નાણાકીય સ્વાસ્થ્યને મજબૂત બનાવવા અને કોલસા ક્ષેત્રમાં સુધારા તરફ એક મહત્ત્વપૂર્ણ પગલું માનવામાં આવે છે.
