બજારમાં આવવાની છે ₹1000ની નવી ચલણી નોટ? જાણો શું છે હકીકત
સોશિયલ મીડિયા પર ₹1000ની નવી નોટ બહાર પાડવા અંગેના સમાચાર વાયરલ થઈ રહ્યા છે, જેના કારણે સામાન્ય જનતા મૂંઝવણમાં મુકાઈ ગઈ છે.
Published : October 28, 2026 at 12:19 PM IST
નવી દિલ્હી: શું બજારમાં ₹1000ની નવી નોટ આવવાની છે? શું રિઝર્વ બેંક જૂની નોટને નવા રંગરૂપમાં પાછી લાવી રહી છે? જો તમને સોશિયલ મીડિયા પર આવો કોઈ દાવો કે વીડિયો જોવા મળ્યો હોય, તો સાવધાન રહેજો. સરકારે સ્પષ્ટ કર્યું છે કે, આ દાવો સંપૂર્ણપણે ખોટો અને બનાવટી છે.
હકીકતમાં, છેલ્લા કેટલાક દિવસોથી ઇન્સ્ટાગ્રામ, X (ટ્વિટર) અને ટેલિગ્રામ જેવા સોશિયલ મીડિયા પ્લેટફોર્મ પર એક વીડિયો વાયરલ થઈ રહ્યો છે. આ વીડિયોમાં કેટલાક લોકોના હાથમાં 1000 રૂપિયાની એક ચમકદાર, પીળા રંગની નોટ જોવા મળે છે. ઘણા કન્ટેન્ટ ક્રિએટર્સ અને યુઝર્સ એવો દાવો કરી રહ્યા છે કે, RBIએ આ નવી નોટ બજારમાં રજૂ કરી છે, અથવા તે કોઈ ચોક્કસ તારીખે બહાર પાડવામાં આવનાર છે. આ વાયરલ વીડિયોને કારણે સામાન્ય લોકોમાં ભારે મૂંઝવણ ઊભી થઈ છે અને વિવિધ અટકળોએ જોર પકડ્યું છે.
🚨 FAKE ₹1,000 NOTE ALERT! Several social media posts claim that a new ₹1,000 note has been issued. #PIBFactCheck ❌ This claim is fake. ✅ The @RBI has made no announcement regarding the issuance of a new ₹1,000 note. 🔸 Verify information through official sources and do not share unverified claims. 💡 Come across suspicious content related to the Central Government? Report it to @PIBFactCheck. 📲 +91 8799711259 📩 factcheck@pib.gov.in— PIB Fact Check (@PIBFactCheck) October 27, 2026
અફવાહો પર લાગ્યો વિરામ, PIBએ કહ્યું- 'સાવધાન રહો'
મામલાની ગંભીરતાને જોતા કેન્દ્ર સરકારની સત્તાવાર એજન્સી 'પ્રેસ ઈન્ફૉરમેનશન બ્યૂરો' (PIB)ની ફેક્ટ ચેક યૂનિટે તરત તેના પર કાર્યવાહી કરી. પીઆઈબીએ એક્સ (ટ્વિટર) પર એક પોસ્ટ શેર કરતા આ અફવાહોના ધજાગરા ઉડાડી દીધા.
એજન્સીએ સ્પષ્ટ શબ્દોમાં કહ્યું, 'ઘણા સોશિયલ મીડિયા પોસ્ટમાં દાવો કરવામા આવી રહ્યો છે કે, ₹1000ની નવી નોટ જારી કરવામા આવી છે. આ દાવો સંપૂર્ણ રીતે ખોટો છે. ભારતીય રિઝર્વ બેંક (RBI)એ ₹1000ના નવા બેંકનોટને જારી કરવાના સંબંધમાં કોઈ પણ જાહેરાત નથી કરી.' આ સાથે જ સરકારે સામાન્ય નાગરિકોને અપીલ કરી છે કે તેઓ ઈન્ટરનેટ પર વગર તપાસે કોઈ પણ ખબરને શેર ન કરો અને ફક્ત સત્તાવાર સ્ત્રોતો પાસેથી મળેલી જાણકારી પર જ વિશ્વાસ કરો.
શું છે ભારતીય કરન્સીનો હાલનો ઈતાહિસ?
નોંધનીય છે કે, 8 નવેમ્બર, 2016ના રોજ હાથ ધરવામાં આવેલી નોટબંધી પ્રક્રિયા દરમિયાન, કાળા નાણાં અને નકલી ચલણી નોટોના ઉપયોગને રોકવા માટે તે સમયે પ્રચલિત ₹500 અને ₹1000ની નોટોને ચલણમાંથી પાછી ખેંચી લેવામાં આવી હતી. ત્યારબાદ, ₹500ની નવી નોટ આવી, પરંતુ ₹1000ની નોટ ફરી ક્યારેય લાવવામાં આવી નહીં. તેના સ્થાને ₹2000ની નોટ લાવવામાં આવી હતી, જેને પણ મે 2023માં ભારતીય રિઝર્વ બેંક (RBI) દ્વારા ચલણમાંથી પાછી ખેંચી લેવામાં આવી છે.
હાલમાં, દેશમાં માત્ર ₹10, ₹20, ₹50, ₹100, ₹200 અને ₹500ના મૂલ્યની નોટો જ કાયદેસર રીતે માન્ય છે અને ચલણમાં છે.
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