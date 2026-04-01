ભારતમાં આજથી ચાઈનીઝ CCTV કેમેરાના વેચાણ પર પ્રતિબંધ, ખરીદતા પહેલા જાણી લો નિયમ

સરકારે રાષ્ટ્રીય સુરક્ષા અને ડેટા પ્રાઈવસીને પ્રાથમિકતા આપતા સીસીટીવી કેમેરાના વેચાણ અંગે એક ઐતિહાસિક નિર્ણય લીધો

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : April 1, 2026 at 4:42 PM IST

નવી દિલ્હી: ભારત સરકારે રાષ્ટ્રીય સુરક્ષા અને ડેટા પ્રાઈવસીને પ્રાથમિકતા આપતા સીસીટીવી કેમેરાના વેચાણ અંગે એક ઐતિહાસિક નિર્ણય લીધો છે. આજે, 1 એપ્રિલ, 2026 થી, દેશભરમાં ચાઇનીઝ મૂળના ઇન્ટરનેટ-કનેક્ટેડ સીસીટીવી કેમેરાના વેચાણ પર કડક નિયંત્રણો અને નવા નિયમો અમલમાં આવ્યા છે. હવે, કોઈપણ કંપની નિર્ધારિત સુરક્ષા ધોરણોને પૂર્ણ કર્યા વિના ભારતીય બજારમાં આ કેમેરા વેચી શકશે નહીં.

આ મોટો નિર્ણય શા માટે લેવામાં આવ્યો?

છેલ્લા કેટલાક વર્ષોમાં, વિદેશી (ખાસ કરીને ચાઇનીઝ) ચિપસેટથી સજ્જ કેમેરા દ્વારા ભારતીય ડેટા ચોરી કરીને વિદેશી સર્વર્સ પર મોકલવામાં આવી રહ્યો હોવાના અસંખ્ય અહેવાલો આવ્યા છે. આને "બેકડોર" એન્ટ્રી કહેવામાં આવે છે, જે જાસૂસીનો ખતરો ઉભો કરે છે. આ ધમકીના જવાબમાં, કેન્દ્ર સરકારે "ક્લિન નેટવર્ક" અને "સુરક્ષિત હાર્ડવેર" નીતિ અપનાવી છે.

કંપનીઓ માટે આ શરતો ફરજિયાત

નવા સરકારી નિયમો અનુસાર, સીસીટીવી ઉત્પાદકોએ હવે કડક નિયમોનું પાલન કરવું પડશે.

ડેટાનો સ્થાનિક સંગ્રહ

કંપનીઓએ સુનિશ્ચિત કરવું પડશે કે કોઈ સીસીટીવી ડેટા ભારતની સરહદોની બહાર ન જાય. બધા ક્લાઉડ રેકોર્ડિંગ્સ અને યુઝર ડેટા ભારતીય સર્વર પર સ્ટોર હોવા જોઈએ.

STQC સર્ટિફિકેટ

હવે ફક્ત એવા કેમેરા વેચી શકાશે જેમણે સ્ટાન્ડર્ડાઇઝેશન ટેસ્ટિંગ એન્ડ ક્વોલિટી સર્ટિફિકેશન (STQC) લેબમાંથી સુરક્ષા પ્રમાણપત્ર મેળવ્યું હોય.

હાર્ડવેર અને સોફ્ટવેર પારદર્શિતા

કંપનીઓએ તેમના કેમેરામાં વપરાતા ચિપસેટ (SoC) અને ફર્મવેર વિશે સંપૂર્ણ માહિતી સરકાર સાથે શેર કરવાની રહેશે.

આ મોટી કંપનીઓ માટે મુશ્કેલીઓ વધશે

ભારતીય CCTV બજારમાં પ્રભુત્વ ધરાવતા Hikvision અને Dahua જેવી ચીની દિગ્ગજો માટે આ એક મોટો ફટકો છે. તેમના ઘણા હાલના મોડેલો નવા સુરક્ષા ધોરણોને પૂર્ણ કરતા નથી. જો આ કંપનીઓ તેમના હાર્ડવેર અને સર્વર લોકેશન્સમાં ફેરફાર નહીં કરે, તો તેમના ઉત્પાદનોના વેચાણ પર સંપૂર્ણપણે પ્રતિબંધ મૂકવામાં આવી શકે છે.

સ્વદેશી બ્રાન્ડ્સને પ્રોત્સાહન મળશે

સરકાર માને છે કે આ પગલાંથી ન માત્ર દેશની સુરક્ષા જ મજબૂત થશે પરંતુ 'મેક ઇન ઇન્ડિયા' ઝુંબેશને પણ વેગ મળશે. CP Plus, Qubo, Prama અને Matrix જેવી ભારતીય બ્રાન્ડ્સ માટે, જે પહેલેથી જ ભારતીય ધોરણોનું પાલન કરે છે, આ તેમની બજારમાં હાજરીને મજબૂત કરવાની સુવર્ણ તક છે.

ગ્રાહકો માટે સલાહ

જો તમે આજે અથવા ભવિષ્યમાં નવો CCTV કેમેરા ખરીદવાનું આયોજન કરી રહ્યા છો, તો ફક્ત એવા મોડેલ્સ પસંદ કરો જેના બોક્સ પર STQC અને BIS પ્રમાણપત્રો હોય. સસ્તા ચાઇનીઝ કેમેરા ખરીદવાનું ટાળો, કારણ કે ભવિષ્યમાં તેમની મોબાઇલ એપ્લિકેશન્સ અને ક્લાઉડ સેવાઓ બંધ થઈ શકે છે.

