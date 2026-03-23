સોના-ચાંદી ધડામ! એક જ દિવસમાં રૂ.15,000નો ભારે ઘટાડો, ખરીદવાનો આ યોગ્ય સમય કે હજુ ભાવ ઘટશે?
મિડલ ઈસ્ટમાં તણાવ અને વૈશ્વિક આર્થિક સંકેત છતાં આ અઠવાડિયે સોના અને ચાંદીની કિંમતમાં મોટો ઘટાડો નોંધાયો છે.
Published : March 23, 2026 at 12:53 PM IST
મુંબઈ: વૈશ્વિક બજારોમાં મંદી અને વધતા જતા ભૂરાજકીય તણાવ વચ્ચે, સોમવારે ભારતીય નાણાકીય બજારમાં નોંધપાત્ર ઉથલપાથલ જોવા મળી. આંતરરાષ્ટ્રીય બજારમાં કિંમતી ધાતુઓના ભાવમાં તીવ્ર ઘટાડાને કારણે, સ્થાનિક બજારમાં સોના અને ચાંદીના ભાવમાં 6 ટકા સુધીનો ઘટાડો થયો. દરમિયાન, ક્રૂડ ઓઇલના ભાવમાં વધારો અને વિદેશી મૂડીના પ્રવાહને કારણે ભારતીય રૂપિયો યુએસ ડોલર સામે 93.84 ના સર્વકાલીન નીચા સ્તરે પહોંચી ગયો.
સોના અને ચાંદીના ભાવમાં ઐતિહાસિક ઘટાડો
મલ્ટિ કોમોડિટી એક્સચેન્જ (MCX) પર આજે વેપાર ખૂબ જ નબળાઈ સાથે શરૂ થયો. સવારે 9:40 વાગ્યા સુધીમાં, એપ્રિલ સોનાના વાયદામાં 5.59 ટકા - અથવા ₹8,089 - નો મોટો ઘટાડો નોંધાયો હતો, જેના કારણે ભાવ ₹136,403 પ્રતિ 10 ગ્રામ થયો.
ચાંદીની સ્થિતિ વધુ ગંભીર હતી. ચાંદીના ભાવમાં 6.63 ટકા (₹15,043)નો ભારે ઘટાડો જોવા મળ્યો, જે પ્રતિ કિલોગ્રામ ₹211,729ના સ્તરે પહોંચી ગયો. આંતરરાષ્ટ્રીય બજારમાં પણ, સ્પોટ ગોલ્ડ 3.80 ટકા ઘટીને $4,320.19 પ્રતિ ઔંસ થયું, જે છેલ્લા નવ ટ્રેડિંગ સત્રોમાં સતત ઘટાડો દર્શાવે છે.
રૂપિયામાં રેકોર્ડ ઘટાડો અને ક્રૂડ ઓઇલ દબાણ
મુદ્રા બજારમાં, ભારતીય રૂપિયામાં અત્યાર સુધીનો સૌથી નબળો દેખાવ જોવા મળ્યો. ડોલર સામે રૂપિયો 93.84 ના સ્તરે ગબડ્યો. નિષ્ણાતોના મતે, મધ્ય પૂર્વમાં વધતા તણાવને કારણે બ્રેન્ટ ક્રૂડ ઓઇલ $112.95 પ્રતિ બેરલ પર ટ્રેડ થઈ રહ્યું છે, જ્યારે યુએસ WTI ક્રૂડ $101.50 પર ટ્રેડ થઈ રહ્યું છે. ભારત તેની તેલ જરૂરિયાતોનો નોંધપાત્ર હિસ્સો આયાત કરે છે, તેથી ક્રૂડ ઓઇલના ભાવમાં વધારાથી રૂપિયા પર ભારે દબાણ આવ્યું છે.
ઘટાડાના મુખ્ય કારણો
બજાર વિશ્લેષકો માને છે કે, યુએસ અને ઈરાન વચ્ચે વધતા તણાવથી ફુગાવા અંગે વૈશ્વિક ચિંતાઓ વધી છે. રોકાણકારોને ડર છે કે કેન્દ્રીય બેંકો વધતી ફુગાવાને રોકવા માટે વ્યાજ દરમાં વધુ વધારો કરી શકે છે. અનિશ્ચિતતાના સમયમાં સોનાને સામાન્ય રીતે સલામત રોકાણ માનવામાં આવે છે, પરંતુ હાલમાં રોકાણકારો સોનામાંથી ભંડોળ પાછું ખેંચી રહ્યા છે અને ડોલર તરફ વળી રહ્યા છે, જે સોનાની મજબૂતાઈ અને વધતા બોન્ડ યીલ્ડને કારણે છે.
શેરબજાર અપડેટ
બુલિયન અને ચલણ બજારોની સાથે, શેરબજારમાં પણ વેચવાલીનો માહોલ જોવા મળ્યો. શરૂઆતના ટ્રેડિંગ દરમિયાન બોમ્બે સ્ટોક એક્સચેન્જ (BSE) સેન્સેક્સ અને નેશનલ સ્ટોક એક્સચેન્જ (NSE) નિફ્ટી દરેકમાં 2 ટકાનો ઘટાડો થયો હતો. વિદેશી પોર્ટફોલિયો રોકાણકારો (FPI) ભારતીય બજારમાંથી ભંડોળ પાછું ખેંચવાનું ચાલુ રાખતા બજારમાં અસ્થિરતા યથાવત છે.
આ પણ વાંચો: