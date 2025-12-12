વિદેશી વીમા કંપનીઓ ભારતમાં આવશે, વીમા ક્ષેત્રમાં 100% FDI મંજૂર
સરકારે વીમા ક્ષેત્રમાં 100% વિદેશી સીધા રોકાણ (FDI) ને મંજૂરી આપી છે. વિદેશી કંપનીઓ હવે ભારતમાં સંપૂર્ણપણે વીમા વ્યવસાય ચલાવી શકશે.
Published : December 12, 2025 at 9:42 PM IST|
Updated : December 12, 2025 at 10:49 PM IST
નવી દિલ્હી : પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીની અધ્યક્ષતામાં કેન્દ્રીય મંત્રીમંડળે શુક્રવારે એક ઐતિહાસિક બિલને મંજૂરી આપી હતી, જે ભારતમાં વીમા કંપનીઓમાં વિદેશી સીધા રોકાણ (FDI) મર્યાદાને 100 ટકા સુધી વધારી દેશે, સાથે સાથે આ ક્ષેત્રને મજબૂત બનાવવા અને શાસન સુધારવા માટે અનેક માળખાકીય સુધારાઓ પણ કરશે.
આ ફેરફારથી ભારતીય વીમા બજારમાં વિદેશી મૂડીના પ્રવેશની સંભાવના વધશે, સ્પર્ધા વધશે અને ગ્રાહકોને વધુ સારી સેવાઓ પૂરી પાડશે. આ બિલ વર્તમાન શિયાળુ સત્ર દરમિયાન સંસદમાં રજૂ કરવામાં આવશે, જે 19 ડિસેમ્બરે સમાપ્ત થવાનું છે.
લોકસભા બુલેટિન અનુસાર, વીમા કાયદા (સુધારા) બિલ 2025નો ઉદ્દેશ્ય વીમા કવરેજને વિસ્તૃત કરવાનો, ક્ષેત્રના વિકાસને વેગ આપવાનો અને વ્યવસાય કરવામાં સરળતા સુનિશ્ચિત કરવાનો છે. આ બિલ આગામી સત્રમાં ચર્ચા માટે રજૂ કરાયેલા 13 મુખ્ય કાયદાકીય પ્રસ્તાવોમાંનો એક છે.
આ વર્ષના બજેટ ભાષણમાં, નાણામંત્રી નિર્મલા સીતારમણે જાહેરાત કરી હતી કે વીમા ક્ષેત્રમાં વિદેશી રોકાણ મર્યાદા 74 ટકાથી વધારીને 100 ટકા કરવામાં આવશે. અત્યાર સુધીમાં, વીમા ઉદ્યોગે કુલ રુ.82,000 કરોડનું FDI આકર્ષિત કર્યું છે.
નાણા મંત્રાલયે વીમા અધિનિયમ, 1938માં સુધારાની ભલામણ કરી છે. પ્રસ્તાવિત ફેરફારોમાં FDI મર્યાદા વધારવી, ચૂકવેલ મૂડીની જરૂરિયાતો ઘટાડવી અને સંયુક્ત લાઇસન્સિંગ માળખું લાગુ કરવાનો સમાવેશ થાય છે.
આ ઉપરાંત, જીવન વીમા નિગમ અધિનિયમ 1956 અને IRDAI અધિનિયમ 1999 માં સુધારા કરવામાં આવશે. LIC કાયદામાં ફેરફારોનો હેતુ બોર્ડને વધુ કાર્યકારી સત્તાઓ આપવાનો છે, જેમ કે નવી શાખાઓ ખોલવી અને કર્મચારીઓની ભરતી કરવી.
આ સુધારાઓ મુખ્યત્વે પોલિસીધારકોના રક્ષણને મજબૂત બનાવવા, નાણાકીય સ્થિરતા વધારવા અને નવા બજાર સહભાગીઓને આકર્ષવાનો છે. તે ઉદ્યોગની કાર્યક્ષમતામાં પણ વધારો કરશે, વ્યવસાયિક કામગીરીને સરળ બનાવશે અને ભારતમાં વીમા કવરેજને વેગ આપશે.
સરકારી અધિકારીઓ કહે છે કે આ સુધારાઓ "2047 સુધીમાં બધા માટે વીમો" ના વિઝનને સાકાર કરવામાં મદદ કરશે. 1938નો વીમા કાયદો હજુ પણ ભારતમાં વીમા કંપનીઓ માટે શાસન અને નિયમનકારી માળખાના પાયાના પથ્થર તરીકે સેવા આપે છે.
