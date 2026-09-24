કેન્દ્ર સરકારના કર્મચારીઓ અને પેન્શનરો માટે ખુશીના સમાચાર! આવતીકાલે જ આવી જશે સપ્ટેમ્બરનો પગાર
કેન્દ્ર સરકારે આદેશ જારી કર્યો છે કે સપ્ટેમ્બર 2026 માટેના પગાર, વેતન અને પેન્શનની ચુકવણી આવતીકાલે શુક્રવાર, 25 સપ્ટેમ્બરના રોજ કરવામાં આવે
Published : September 24, 2026 at 4:13 PM IST
નવી દિલ્હી: દેશભરના લાખો કેન્દ્ર સરકારના કર્મચારીઓ અને પેન્શનરો માટે એક મહત્વપૂર્ણ અને આવકારદાયક સમાચાર છે. તેમને સપ્ટેમ્બર મહિનાના પગાર અને પેન્શન મેળવવા માટે હવે મહિનાના છેલ્લા દિવસ સુધી રાહ જોવી પડશે નહીં. એક મહત્વપૂર્ણ અને સંવેદનશીલ નિર્ણય લેતા, કેન્દ્ર સરકારે આદેશ જારી કર્યો છે કે સપ્ટેમ્બર 2026 માટેના પગાર, ભથ્થાં અને પેન્શનની ચુકવણી આવતીકાલે શુક્રવાર, 25 સપ્ટેમ્બરના રોજ કરવામાં આવે
હડતાળને કારણે લેવાયેલો નિર્ણય
સામાન્ય રીતે, સરકારી કર્મચારીઓને મહિનાના છેલ્લા કામકાજના દિવસે પગાર મળે છે. જોકે, 28 સપ્ટેમ્બરથી 30 સપ્ટેમ્બર દરમિયાન યોજાનારી ત્રણ દિવસીય દેશવ્યાપી બેંક હડતાળને ધ્યાનમાં રાખીને સરકારે આ પગલું ભર્યું છે. નાણાં મંત્રાલયના સત્તાવાર નિવેદન અનુસાર, આ હડતાળને કારણે બેંકિંગ વ્યવહારો અને ચેક ક્લિયરિંગ સેવાઓમાં ગંભીર વિક્ષેપ પડી શકે છે.
26 સપ્ટેમ્બર મહિનાનો ચોથો શનિવાર અને 27 સપ્ટેમ્બર રવિવાર હોવાથી, તમામ 'પે એન્ડ એકાઉન્ટ્સ ઓફિસ' (PAOs) અને બેંકોને 25 સપ્ટેમ્બરે જ ચૂકવણી પૂર્ણ કરવા સૂચના આપવામાં આવી છે, જેથી કર્મચારીઓ અને પેન્શનરોને મહિનાના અંતે કોઈ આર્થિક મુશ્કેલીનો સામનો કરવો ન પડે. આ ઉપરાંત, અર્ધ-વાર્ષિક હિસાબ બંધ કરવાની પ્રક્રિયા (half-yearly closing) સંબંધિત અન્ય આવશ્યક નાણાકીય ચૂકવણીઓ પણ નિર્ધારિત સમય પહેલાં પૂર્ણ કરવાના આદેશો આપવામાં આવ્યા છે.
September Salary & Pension Early— 8th pay commission (@8thpaycommision) September 23, 2026
Due to the proposed 3-day nationwide bank strike from 28–30 September 2026, the September 2026 salary, wages and pension of Central Government employees and pensioners will be paid early on 25 September 2026 to avoid banking disruptions.… pic.twitter.com/0yXqvv9Btu
ઓક્ટોબરના પગાર દ્વારા સમાયોજન
સરકારે સ્પષ્ટ કર્યું છે કે 25 સપ્ટેમ્બરે ચૂકવવામાં આવેલી રકમને 'એડવાન્સ પેમેન્ટ' (અગાઉથી કરવામાં આવેલી ચુકવણી) તરીકે ગણવામાં આવશે. સપ્ટેમ્બર મહિનો પૂરો થયા બાદ જ્યારે પગારની અંતિમ ગણતરી કરવામાં આવશે, ત્યારે કોઈપણ તફાવત અથવા જરૂરી સમાયોજન ઓક્ટોબર 2026ના પગારમાંથી જ કરવામાં આવશે; તેમાં કોઈ અપવાદ રાખવામાં આવશે નહીં.
એક નવી પહેલ: આ રવિવારે જાહેર ક્ષેત્રની બેંકો ખૂલી રહેશે
લાંબા સમય સુધી ચાલનારી હડતાળને કારણે સામાન્ય જનતાને પડતી મુશ્કેલીઓથી બચાવવા માટે, નાણાં મંત્રાલય અને રિઝર્વ બેંક ઓફ ઈન્ડિયા (RBI) એ એક મહત્વપૂર્ણ પગલું ભર્યું છે. આ રવિવાર, 27 સપ્ટેમ્બર 2026ના રોજ, દેશભરની તમામ જાહેર ક્ષેત્રની બેંકો અને પ્રાદેશિક ગ્રામીણ બેંકો સામાન્ય કામકાજના દિવસોની જેમ જ ખૂલી રહેશે અને કાર્યરત રહેશે. RBIએ તમામ બેંક શાખાઓ, કરન્સી ચેસ્ટ અને ATM સાથે જોડાયેલી શાખાઓને રવિવારે સામાન્ય રીતે કામ કરવાની વિશેષ મંજૂરી આપી છે, જેથી લોકો હડતાળ શરૂ થાય તે પહેલાં રોકડ ઉપાડી શકે અને બેંકિંગને લગતા જરૂરી કામો પૂર્ણ કરી શકે.
હડતાળ શા માટે થઈ રહી છે?
'યુનાઈટેડ ફોરમ ઓફ બેંક યુનિયન્સ' (UFBU) - જે બેંક કર્મચારીઓના લગભગ 90 ટકા હિસ્સાનું પ્રતિનિધિત્વ કરતું સંગઠન છે - તેણે આ ત્રણ દિવસીય હડતાળની જાહેરાત કરી છે. આ હડતાળ મુખ્યત્વે '૫-દિવસીય બેંકિંગ' પ્રણાલી (અઠવાડિયામાં 5 દિવસ કામકાજ) લાગુ કરવાની માંગ માટે કરવામાં આવી રહી છે. જો સરકાર અને યુનિયનો વચ્ચેની વાતચીત નિષ્ફળ જશે, તો 28 થી 30 સપ્ટેમ્બર દરમિયાન દેશભરમાં બેંકિંગ કામગીરી ઠપ્પ થઈ શકે છે. જોકે, આ સમયગાળા દરમિયાન UPI અને નેટ બેંકિંગ જેવી ડિજિટલ સેવાઓ ચાલુ રહેશે.
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