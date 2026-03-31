સેન્ટ્રલ બેન્ક ઑફ ઈન્ડિયાને તગડો ઝટકો, મળી 296 કરોડની ટેક્સ નોટિસ

સેન્ટ્રલ બેંક ઓફ ઈન્ડિયાએ પોતાનું વલણ સ્પષ્ટ કર્યું અને કહ્યું કે વિભાગ દ્વારા કરવામાં આવેલા કર દાવા કાયદેસર રીતે પડકારજનક છે (Getty Image)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : March 31, 2026 at 6:04 PM IST

નવી દિલ્હી: સેન્ટ્રલ બેંક ઓફ ઈન્ડિયાએ મંગળવાર, 31 માર્ચ, 2026ના રોજ સ્ટોક એક્સચેન્જોને જાણ કરી કે તેને ઈન્કમટેક્સ ડિપાર્ટમેન્ટ તરફથી નોંધપાત્ર ટેક્સ ડિમાન્ડ નોટિસ મળી છે. વિભાગે કર જવાબદારીમાં ₹296.08 કરોડની ચુકવણીની માંગણી કરી છે. આ નોટિસ મુખ્યત્વે કરવેરા અને આકારણી વર્ષ 2024-25 દરમિયાન આવકના પુનઃમૂલ્યાંકનના કથિત ઓછા ચુકવણી સાથે સંબંધિત છે.

નોટિસનું મુખ્ય કારણ

28 માર્ચ, 2026 ના રોજ આવકવેરા વિભાગના આકારણી એકમ દ્વારા જારી કરાયેલા આદેશમાં જણાવાયું છે કે બેંકે નાણાકીય વર્ષ 2023-24 (આકારણી વર્ષ 2024-25) માટે તેની આવકની ગણતરીમાં કેટલીક વિસંગતતાઓને છોડી દીધી છે. વિભાગે બેંક દ્વારા દાવો કરાયેલા કેટલાક ખર્ચ અને કપાતને નામંજૂર કરી છે, જેના પરિણામે આ વધારાની કર માંગ થઈ છે. બેંકને આ ઓર્ડર 30 માર્ચે તેના સત્તાવાર પોર્ટલ દ્વારા મળ્યો હતો.

બેંકની સ્થિતિ અને કાયદાકીય વલણ

સેન્ટ્રલ બેંક ઓફ ઈન્ડિયાએ આ બાબતે પોતાનું વલણ સ્પષ્ટ કરતાં જણાવ્યું છે કે વિભાગ દ્વારા કરવામાં આવેલા કરવેરા દાવાઓ તથ્યપૂર્ણ અને કાયદેસર રીતે પડકારવામાં આવ્યા છે. બેંક માને છે કે તેની પાસે વિભાગ દ્વારા મંજૂર ન કરાયેલા ખર્ચને સમર્થન આપવા માટે અગાઉના કોર્ટના નિર્ણયોના નક્કર દસ્તાવેજી પુરાવા અને ઉદાહરણો છે.

બેંકે એક્સચેન્જ ફાઇલિંગમાં જણાવ્યું હતું કે, "અમે નિર્ધારિત સમયમર્યાદામાં આવકવેરા અપીલ ટ્રિબ્યુનલ (ITAT) જેવા યોગ્ય કાનૂની મંચ સમક્ષ આ આદેશને પડકારવાની પ્રક્રિયામાં છીએ. અમને વિશ્વાસ છે કે ઉચ્ચ અધિકારીઓને અપીલ કરવાથી અમને રાહત મળશે અને સમગ્ર કર માંગણી રદ કરવામાં આવશે."

નાણાંકીય સ્થિતિ અને રોકાણકારો પર અસર

રોકાણકારો અને ગ્રાહકોની ચિંતાઓને દૂર કરતા, બેંક મેનેજમેન્ટે સ્પષ્ટતા કરી કે આ નોટિસ બેંકના દૈનિક કામગીરી, નાણાંકીય સ્થિરતા અથવા ભવિષ્યની યોજનાઓ પર નોંધપાત્ર પ્રતિકૂળ અસર કરશે નહીં. બેંકે સૂચવ્યું કે આવી આકસ્મિક પરિસ્થિતિઓને સંબોધવા માટે તેની પાસે પૂરતી જોગવાઈઓ છે.

નિષ્ણાંતો માને છે કે બેંકિંગ ક્ષેત્રમાં આવા કર વિવાદો સામાન્ય છે, જ્યાં ટેક્નિકલ અર્થઘટનને લઈને બેંકો અને આવકવેરા વિભાગ વચ્ચે ઘણીવાર મતભેદો ઉભા થાય છે. હાલમાં, બજાર બેંકની અપીલ પર એપેલેટ ટ્રિબ્યુનલના નિર્ણય પર નજીકથી નજર રાખી રહ્યું છે.

