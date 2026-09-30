એપ્રિલ 2027થી બદલાઇ જશે તમારી ગાડીઓના માપદંડ; સરકારે નોટિફાઇ કર્યા નવા CAFE-3 નિયમ
કેન્દ્ર સરકારે વાહન નિર્માતા માટે નવા CAFE-3 નિયમ નોટિફાઇ કરવામાં આવ્યા, એપ્રિલ 2027થી ભારે વાહનો માટે ઉત્સર્જન માપદંડ કડડ બનશે.
Published : September 30, 2026 at 2:11 PM IST
નવી દિલ્હી: કેન્દ્ર સરકારે વાહન નિર્માતાઓ માટે નવા કોર્પોરેટ એવરેજ ફ્યુઅલ ઇકોનોમી (CAFE-3) નિયમોને નોટિફાઇ કર્યા છે. ઉર્જા મંત્રાલય દ્વારા જાહેર કરવામાં આવેલા નવા કડક નિયમો એપ્રિલ 2027થી અમલમાં આવશે અને માર્ચ 2023 સુધીમાં અમલમાં રહેશે. સરકારના આ પગલાનો મુખ્ય હેતુ માર્ગો પર પ્રદૂષણ ઓછું કરવા અને પર્યાવરણને અનુકૂળ વાહનોને પ્રોત્સાહિત કરવાનો છે.
નવા નિયમોમાં સરકારે એક મોટો ફેરફાર કરતા નાની પેટ્રોલ કાર માટે પ્રસ્તાવિત અલગ છૂટને સંપૂર્ણ રીતે હટાવી દીધી છે. જો કે વાહન નિર્માતાઓ માટે રાહતની વાત એ છે કે સરકારે પર્યાવરણને નુકશાન ન પહોંચાડનારા ક્લીનર વાહનો (જેવા કે ઇલેક્ટ્રિક કાર અને હાઇબ્રિડ કાર) માટે ઇન્સેન્ટિવ (સુપર ક્રેડિટ મિકેનિઝમ)ને યથાવત રાખ્યું છે.
નાની કાર્સને આંચકો, ભારે વાહનો માટે નિયમ કડક
સરકારે ગત વર્ષે સપ્ટેમ્બર 2025ના ડ્રાફ્ટમાં 909 કિલોગ્રામ સુધીની નાની પેટ્રોલ કાર માટે પ્રતિ કિલોમીટર 3 ગ્રામ કાર્બન ડોયોક્સાઇડ (CO2) ઉત્સર્જનની છૂટનો પ્રસ્તાવ આપ્યો હતો. દેશની એક મોટી વાહન નિર્માતા કંપનીએ છૂટનો સખત વિરોધ કર્યો હતો.
અંતિમ નોયમોમાં આ છૂટને સમાપ્ત કરી સરકારે કુલ કાર્બન ઉત્સર્જનની ગણતરી કરવાની ફાર્મુલા જ બદલી નાખી છે. નવી ફોર્મ્યુલા અનુસાર વાહનના સંદર્ભ વજનને 1170 કિલોગ્રામથી વધારી 1229 કિલોગ્રામ કરવામાં આવ્યું છે. આ ફેરફારથી ઓછા વજનવાળી કારને થોડી રાહત મળશે, પરંતુ SUV જેવા ભારે વાહનો માટે ઉત્સર્જનના લક્ષ્ય પહેલાથી વધુ કડક બનશે.
ઇવી અને હાઇબ્રિડ કાર માટે સુપર ક્રેડિટ ઇન્સેટિવ
સરકારે ઓટો સેક્ટરમાં ગ્રીન ટેકનોલોજીને પ્રોત્સાહન આપવા માટે સુપર ક્રેડિટ સિસ્ટમને યથાવત રાખી છે. તે હેઠળ કંપનીઓના કાર્બન ઉત્સર્જનની ગણતરી કરતા સમયે
- બેટરી ઇલેક્ટ્રિક વ્હિકલ (BEV): એક ઇલેક્ટ્રિક કારને 3 વાહનો બરાબર ગણવામાં આવશે.
- પ્લગ-ઇને અને ફ્લેક્સ ફ્યુઅલ હાઇબ્રિડ: તેમને 2.5 ગણું વેઇટેજ ફેક્ટર મળશે.
- સ્ટ્રોન્ગ હાઇબ્રિજ વાહન: તેને 1.6 ગણું ફેક્ટર આપવામાં આવશે.
- ફ્લેક્સ ફ્લુઅલ વાહન: તેને 1.1 ગણું વેઇટેજ ફેક્ટર મળશે.
પહેલીવાર અમલમાં આવશે ક્રેડિટ-ડેબિટ સિસ્ટમ
આ નિયમોની ખાસ વાત એ છે કે સરકારે ઓટોમોબાઇલ સેક્ટર માટે એક ક્રેડિટ-ડેબિટ સિસ્ટમ રજૂ કરી છે. જે કંપનીઓ સરકાર દ્વારા નક્કી ઉત્સર્જન લક્ષ્યોને સારી રીતે પ્રદર્શિત કરશે તે ક્રેડિટ કમાશે. તો બીજી તરફ જે કંપનીઓ આ માપદંડને પૂર્ણ કરવામાં પાછળ રહેશે તેમના ખાતામાં ડેબિટ (પેનલ્ટીના રુપમાં) જોડાતી જશે. એક્સપર્ટનું માનવું છે કે આ નિયમોથી ઓટો કંપનીઓ વચ્ચે ભારતીય બજારમાં વધુને વધુ ઇલેક્ટ્રિક અને હાઇબ્રિડ ગાડીઓ ઉતારવાની સ્પર્ધા વધશે.
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