કેન્દ્ર સરકારે 10 મિનિટમાં ડિલિવરી ઉપલબ્ધ કરાવતી સેવાઓ બંધ કરવાનો નિર્દેશ આપ્યો

સુરક્ષા ચિંતાઓ વચ્ચે કેન્દ્રએ ક્વિક કોમર્સ કંપનીઓને 10 મિનિટની ડિલિવરીની સર્વિસ બંધ કરવા માટે કહ્યું છે.

ફાઈલ તસવીર (ANI)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : January 13, 2026 at 8:01 PM IST

નવી દિલ્હી: ફક્ત 10 મિનિટમાં ડિલિવરી સેવાઓ આપતી એપ્લિકેશનો અંગે સરકારની ચિંતા વધી રહી છે. આ એપ્લિકેશનો અસંખ્ય અકસ્માતોનું કારણ બની રહી છે અને એજન્ટોને નોંધપાત્ર નુકસાન પહોંચાડી રહી છે. પરિણામે, સરકારે તમામ મુખ્ય ઓનલાઈન પ્લેટફોર્મને આવી જાહેરાતો દૂર કરવાનો નિર્દેશ આપ્યો છે. આમાં બ્લિંકટ, ઝેપ્ટો, ઝોમેટો અને સ્વિગીનો સમાવેશ થાય છે.

કેન્દ્ર સરકારના પ્રતિનિધિઓએ આ પ્લેટફોર્મના પ્રતિનિધિઓ સાથે વાત કરી છે, અને તેઓ સંમત થયા છે. બ્લિંકટે સરકારને ખાતરી આપી છે કે તે તેના પ્લેટફોર્મ પર આવી જાહેરાતો પ્રદર્શિત કરશે નહીં. એવી અપેક્ષા છે કે અન્ય પ્લેટફોર્મ પણ તેનું પાલન કરશે. શ્રમ મંત્રી મનસુખ માંડવિયાએ આ મુદ્દા પર ક્વિક કોમર્સ ક્ષેત્રની કંપનીઓ સાથે વાત કરી છે.

આ પગલાનો હેતુ ગિગ વર્કર્સ માટે વધુ સલામતી, સુરક્ષા અને સારી કાર્યકારી પરિસ્થિતિઓ સુનિશ્ચિત કરવાનો છે. એ નોંધવું જોઈએ કે આ મુદ્દો સંસદમાં પણ ઉઠાવવામાં આવ્યો છે. આમ આદમી પાર્ટીના સાંસદ રાઘવ ચઢ્ઢાએ સંસદના શિયાળુ સત્ર દરમિયાન આ મુદ્દો ઉઠાવ્યો હતો. તેમણે ગૃહને સુવિધાથી આગળ જોવા અને અતિશય ઝડપી ડિલિવરીની માનવીય કિંમતને ધ્યાનમાં લેવા વિનંતી કરી. માંડવિયાએ આ કંપનીઓના અધિકારીઓને ડિલિવરી સમય મર્યાદા દૂર કરવા વિનંતી કરી.

સોમવારે, તેમણે સોશિયલ મીડિયા પર એક વિડિઓ પોસ્ટ કર્યો. તેમાં, તે બ્લિંકિટ ડિલિવરી એજન્ટ તરીકે પોશાક પહેરેલો જોવા મળે છે, તેની પીઠ પર બેકપેક છે. તેણે કેપ્શન આપ્યું છે, "બોર્ડરૂમથી દૂર, જમીન પર, મેં તેમનો દિવસ જીવ્યો." AAP નેતાએ કહ્યું કે, તે નીતિગત ચર્ચાઓથી દૂર રહેવા માગે છે અને જમીની પર જિંદગી જોવા માંગે છે.

નવા વર્ષના એક દિવસ પહેલા, દેશભરમાં ગિગ કામદારો માટે સુવિધાઓનો મુદ્દો ઉઠાવવામાં આવ્યો હતો. આ પછી, સરકાર અને કંપનીના પ્રતિનિધિઓ વચ્ચે ચર્ચા થઈ હતી. એવું નક્કી કરવામાં આવ્યું હતું કે ગિગ કામદારોને સરકારી પોર્ટલ પર નોંધણી કરાવવાની જરૂર પડશે, અને કંપનીઓ તેમને આ પ્રક્રિયામાં મદદ કરશે.

  • આધાર કાર્ડ જરૂરી: નોંધણી માટે આધાર નંબર ફરજિયાત છે. લઘુત્તમ ઉંમર 16 વર્ષ હોવી જોઈએ.
  • યુનિવર્સલ એકાઉન્ટ નંબર: ડેટા શેરિંગ પછી, કામદારોને યુનિવર્સલ એકાઉન્ટ નંબર પ્રાપ્ત થશે.
  • ડિજિટલ આઈડી કાર્ડ: નોંધણી પછી, કામદારોને તેમનો ફોટો અને સંપૂર્ણ વિગતો ધરાવતું ડિજિટલ ઓળખ કાર્ડ પ્રાપ્ત થશે.
  • માહિતી અપડેટ કરવી: તેમના મોબાઇલ નંબર, સરનામા અથવા સ્કિલમાં કોઈપણ ફેરફાર ફરજિયાત છે. નહિંતર, લાભો સસ્પેન્ડ થઈ શકે છે.

