સરકારી કર્મચારીઓને આનંદો, કેન્દ્રએ મોંઘવારી ભથ્થામાં કર્યો વધારો, હવે કેટલી આવશે સેલેરી?
કેબિનેટે કેન્દ્રિય કર્મચારીઓના DAમાં 2%નો વધારો કર્યો છે. જેનાથી 1 કરોડ લોકોને લાભ મળશે.
Published : April 18, 2026 at 3:04 PM IST
નવી દિલ્હી: વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીની અધ્યક્ષતામાં શનિવારે યોજાયેલી કેન્દ્રીય મંત્રીમંડળની બેઠકમાં, દેશભરના કરોડો સરકારી કર્મચારીઓ અને પેન્શનરોને નોંધપાત્ર રાહત આપતો નિર્ણય લેવામાં આવ્યો. અહેવાલો અનુસાર, મંત્રીમંડળે કેન્દ્ર સરકારના કર્મચારીઓ માટે મોંઘવારી ભથ્થા (DA) માં 2 ટકાનો વધારો મંજૂર કર્યો છે. આ નિર્ણય બાદ, DA દર હવે 58 ટકાથી વધીને 60 ટકા થઈ ગયો છે.
1 કરોડથી વધુ લોકોને લાભ
સરકારના આ નિર્ણયથી લગભગ 50 લાખ કેન્દ્ર સરકારના કર્મચારીઓ અને 65 લાખથી વધુ પેન્શનરોને સીધો ફાયદો થશે. પેન્શનરો માટે મોંઘવારી રાહત (DR)માં પણ અનુરૂપ વધારો મંજૂર કરવામાં આવ્યો છે. પાછલા 12 મહિનામાં ઓલ-ઇન્ડિયા કન્ઝ્યુમર પ્રાઇસ ઇન્ડેક્સ ફોર ઇન્ડસ્ટ્રિયલ વર્કર્સ (AICPI-IW) ના ડેટાના આધારે, આ 2% વધારાનું પહેલાથી જ અનુમાન વ્યક્ત કરવામાં આવી રહ્યું હતું. આ વધારો 1 જાન્યુઆરી, 2026 થી અસરકારક માનવામાં આવશે, જેનો અર્થ છે કે કર્મચારીઓને પાછલા મહિનાઓ માટે બાકી પગાર પણ મળશે.
આ પગાર વધારાથી કેવી અસર પડશે?
આ પગાર વધારાના ગણિતને સમજીએ તો જો કોઈ કર્મચારીનો મૂળ પગાર ₹36,500 છે, તો તેમને અગાઉ ₹21,170 DA તરીકે 58% ના દરે મળતા હતા. હવે દર 60% સુધી વધવાથી, આ રકમ વધીને ₹21,900 થશે, જેના પરિણામે માસિક પગારમાં સીધો ₹730 નો વધારો થશે. તેવી જ રીતે, ₹9,000 નું મૂળભૂત પેન્શન મેળવતા પેન્શનરોને હવે ₹5,400 મોંઘવારી રાહત તરીકે મળશે, જે અગાઉના ₹5,220 થી વધુ છે.
શિપિંગ સેક્ટર માટે 'સૉવરેન મેરિટાઈમ ફંડ'
આર્થિક મોરચે વધુ એક મોટું પગલું ભરતા, કેબિનેટે 'સૉવરેન મેરિટાઈમ ફંડ' ની સ્થાપના માટે લીલી ઝંડી આપી છે. ₹13,000 કરોડના કૉર્પસ સાથે શરૂ થનારા આ ભંડોળનો ઉદ્દેશ્ય ભારતીય જહાજોને સસ્તું અને સ્થાયી ઈન્શ્યોરન્સ કવરેજ પૂરું પાડવાનો છે. હાલમાં, ભારતીય જહાજો વિદેશી વીમા કંપનીઓ પર આધાર રાખે છે; આ ભંડોળ વૈશ્વિક બજારમાં તેમની સ્પર્ધાત્મક સ્થિતિને મજબૂત બનાવશે.
ગ્રામીણ માળખાગત સુવિધાઓ પર ભાર
ગ્રામીણ વિસ્તારોના વિકાસ પ્રત્યેની પ્રતિબદ્ધતાને પુનરાવર્તિત કરતા, સરકારે 'પ્રધાનમંત્રી ગ્રામ સડક યોજના' (PMGSY) ની મુદત 2028 સુધી લંબાવવાનો નિર્ણય લીધો છે. તેના સરળ અમલીકરણને સુનિશ્ચિત કરવા માટે ₹3,000 કરોડનું વધારાનું ભંડોળ ફાળવવામાં આવ્યું છે. આ વિસ્તરણ દેશના દૂરના ગામડાઓને બારમાસી રસ્તાઓ સાથે જોડવાના ઉદ્દેશ્યને વેગ આપશે.
આ પણ વાંચો: